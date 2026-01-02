Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού – Πού σημειώνονται καθυστερήσεις
Τέσσερα ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα
- Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
- Οι δυο μεγάλοι ασθενείς της Ευρωζώνης και η Ελλάδα
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
- Πεζοπόρος βρέθηκε νεκρή στο Κολοράντο με σημάδια πως της επιτέθηκε πούμα
Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση 4 οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Κηφισού.
Συγκεκριμένα τα ΙΧ συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της οδού Λασκαράτου στην περιοχή του Περιστερίου.
Για την ώρα δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία που ρυθμίζει στο σημείο την κυκλοφορία που διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στον χάρτη, σχηματίζονται ουρές που ξεκινούν από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι το Περιστέρι.
- Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
- Περιστέρι: Θρασύτατοι διαρρήκτες ρήμαξαν καταστήματα και οχήματα μέσα σε λίγη ώρα – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ο Κώστας Παπανικολάου καρφώνει εντυπωσιακά μπροστά στον Όσμαν (vid)
- Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
- Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
- Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις
- Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
- Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο 180 κιλών [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις