Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού – Πού σημειώνονται καθυστερήσεις

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση 4 οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Κηφισού.

Συγκεκριμένα τα ΙΧ συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της οδού Λασκαράτου στην περιοχή του Περιστερίου.

Για την ώρα δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία που ρυθμίζει στο σημείο την κυκλοφορία που διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στον χάρτη, σχηματίζονται ουρές που ξεκινούν από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι το Περιστέρι.