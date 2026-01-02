Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 23χρονος οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του.

Ο 23χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες και τραυματίστηκε θανάσιμα

Το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τελικά τη ζωή του ο νεαρός από την Αλβανία σημειώθηκε στις 05:30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου. Η κατάστασή του ήταν εξ αρχής κρίσιμη και μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του απαιτήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την ΕΡΤ, το όχημά του βγήκε από τον δρόμο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στις προστατευτικές μπάρες και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έφτασε δύναμη δύο πυροσβεστικών οχημάτων με πέντε άνδρες, οι οποίοι τον απεγκλώβισαν και στη συνέχεια διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τροχαίο: Σοβαρή η κατάσταση του τραυματία στο Ίλιον

Από το άλλο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στη νύχτα και συγκεκριμένα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι 21 ετών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε όταν τα δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μεταξύ τους για αδιευκρίνιστους λόγους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Ο συνεπιβάτης του ενός οχήματος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο οδηγός του άλλου ΙΧ έχει ελαφρά τραύματα.