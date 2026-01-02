Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαία στην Αττική
Τα ξημερώματα της Παρασκευής σημειώθηκαν δύο τροχαία στην Αττική όπου συνολικά τραυματίστηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά
Δύο τροχαία με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ίλιον και στη Λεωφόρο Λαυρίου.
Το πρώτο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στο Ίλιον όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με με τον έναν από τους δύο να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Το άλλο τροχαίο σημειώθηκε αργότερα και συγκεκριμένα στις 5.30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
