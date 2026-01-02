newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαία στην Αττική
Ελλάδα 02 Ιανουαρίου 2026 | 08:07

Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαία στην Αττική

Τα ξημερώματα της Παρασκευής σημειώθηκαν δύο τροχαία στην Αττική όπου συνολικά τραυματίστηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Δύο τροχαία με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ίλιον και στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Το πρώτο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στο Ίλιον όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με με τον έναν από τους δύο να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το άλλο τροχαίο σημειώθηκε αργότερα και συγκεκριμένα στις 5.30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα - Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση

Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν

Σύνταξη
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά 01.01.26

Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο