Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, στον Κηφισό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο συνάνθρωποί μας.

Η κατάσταση τους της υγείας των δύο τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν σοβαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντη, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δυο τραυματίες και τους μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

