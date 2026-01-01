Κηφισός: Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στο ύψος του Ρέντη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, στον Κηφισό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο συνάνθρωποί μας.
Η κατάσταση τους της υγείας των δύο τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν σοβαρά
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντη, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δυο τραυματίες και τους μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση τους της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία καθώς τα τραύματά τους δεν κρίνονται σοβαρά.
