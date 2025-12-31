newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Καλαμάτα: Τροχαίο με ΙΧ που έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός
31 Δεκεμβρίου 2025 | 21:47

Καλαμάτα: Τροχαίο με ΙΧ που έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και για τον απεγκλωβισμό της οδηγού επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για τροχαίο με πτώση Ι.Χ. αυτοκινήτου στον ποταμό Άρι, στην Καλαμάτα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού.

Σώθηκε η οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται, έχοντας τις αισθήσεις της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
Διαφάνεια 31.12.25

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά - Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Ένωση συγγενών 31.12.25

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο παίκτης που συμπλήρωσε γρηγορότερα από κάθε άλλον 1.300 επίσημους αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως επιβεβαιώθηκε από την IFFHS

Βάιος Μπαλάφας
«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο

Σε ΜΜΕ της Ιταλίας υπάρχει σενάριο για τη Ρόμα και τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε σχέση με πιθανό μεταγραφικό ενδιαφέρον-επιστροφή του Αιγύπτιου σταρ στη Ρώμη, παρά το γεγονός ότι ανήκει στη Λίβερπουλ

Βάιος Μπαλάφας
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο