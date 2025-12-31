Καλαμάτα: Τροχαίο με ΙΧ που έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός
Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και για τον απεγκλωβισμό της οδηγού επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
- Σέρρες: Νέα στοιχεία πίσω από την εξαφάνιση του πυροσβέστη – Τι λένε οι δικοί του άνθρωποι
- Πρώτη πανσέληνος 2026: Πότε έρχεται το «Φεγγάρι του Λύκου»
- Καλαμάτα: Τροχαίο με ΙΧ που έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για τροχαίο με πτώση Ι.Χ. αυτοκινήτου στον ποταμό Άρι, στην Καλαμάτα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού.
Σώθηκε η οδηγός
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται, έχοντας τις αισθήσεις της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Γκάφα Τραμπ στο Truth Social – Μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ
- Καθησυχαστικός ο Ρομπέρτο Κάρλος για την υγεία του: «Δεν έπαθα έμφραγμα…»
- 2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
- 3, 2, 1: Η Αθήνα υποδέχεται το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι – Το εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς
- Ζουλιάν Μπιάνκον: Το «γαλλικό κλειδί» του Ολυμπιακού
- Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
- Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
- Καλαμάτα: Τροχαίο με ΙΧ που έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις