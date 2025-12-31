Ένας νεκρός ο απολογισμός του τροχαίου στην εθνική οδό στους Αγίους Θεοδώρους – Βίντεο ντοκουμέντο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (31/12) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε αυτό ένας άνδρας.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Τροχαίας και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενώ λόγω του τροχαίου, στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με καθυστερήσεις.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ένας 58χρονος άντρας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη οικία κατέγραφε τη στιγμή που το ΙΧ με μεγάλη ταχύτητα πέφτει πάνω στα προστατευτικά κάγκελα και εκσφενδονίζεται στη μέση του δρόμου διαλυμένο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το ΙΧ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών όπως φαίνεται και στα πλάνα από το σημείο του τροχαίου