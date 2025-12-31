Τροχαίο με εκτροπή οχήματος στην εθνική οδό προς Κόρινθο – Πού σημειώνονται καθυστερήσεις

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με την Τροχαία διερχόμενο όχημα εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Καθυστερήσεις στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων

Για την ώρα δεν υπάρχει ενημέρωση αν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Λόγω του τροχαίου η κίνηση των οχημάτων στο σημείο γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.