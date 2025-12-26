Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό
Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στη θέση Λάππα Αχαΐας, καθώς το θύμα του θανατηφόρου δυστυχήματος ήταν μόλις 16 ετών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί -μεταξύ των οποίων ο 16χρονος και ένας 17χρονος- εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματισμούς υπέστησαν ο 17χρονος συνεπιβάτης, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.
Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.
