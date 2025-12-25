Νεκρός διανομέας σε τροχαίο σε παράδρομο της Αττικής Οδού
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με ΙΧ, με την Τροχαία Αγίας Παρασκευής να ερευνά το συμβάν.
Τραγικό θάνατο βρήκε στην άσφαλτο ένας ακόμη οδηγός μοτοσικλέτας μέσα σε λίγες ώρες μετά το συμβάν στο Χαϊδάρι.
Αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι, ο οδηγός μοτοσικλέτας που εργαζόταν ως διανομέας σε εταιρεία ηλεκτρονικών παραγγελιών συγκρούστηκε με ΙΧ στον παράδρομο της Αττικής Οδού (έξοδο για Μαρκόπουλο) στο ύψος του Χαλανδρίου.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σύγκρουση σημειώθηκε στις 19:10, με τους αυτόπτες μάρτυρες να προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο οδηγό του δικύκλου μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο.
Ωστόσο, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εξέτασε τον άτυχο οδηγό διαπίστωσε ότι ήταν ήδη νεκρός.
Σε εξέλιξη η έρευνα
Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ προχώρησαν σε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
