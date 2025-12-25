Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου στη Βέροια με τον θάνατο ενός 22χρονου σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.

Ο νεαρός, κινούμενος με το αυτοκίνητό του στον κεντρικό δρόμο του Νησελίου, είχε μαζί του έναν 20χρονο συντοπίτη του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, το όχημά τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα: ένας 24χρονος, ένας 60χρονος και μία 67χρονη.

Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα και απεγκλώβισε τον 22χρονο, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε σοβαρά τραυματισμένους τους υπόλοιπους τέσσερις επιβαίνοντες: τον 20χρονο συνοδηγό του πρώτου οχήματος, καθώς και τον 24χρονο οδηγό, τον 60χρονο και την 67χρονη επιβάτη του δεύτερου οχήματος.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το alexandreia-gidas.gr φαίνεται το όχημα του 22χρονου να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τη σφοδρή σύγκρουση. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του θύματος.