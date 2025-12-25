Κιλκίς: Γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της μετά από τροχαίο
Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτή την φορά στην Επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου – Μεταλλικού στον δήμο Κιλκίς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 13:00 ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου.
Από το συμβάν τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος, ηλικίας περίπου 50 ετών, για την οποία μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό της από το αυτοκίνητο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής.
Τραυματισμένη γυναίκα #απεγκλωβίστηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, σε περιοχή του δήμου Κιλκίς. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 25, 2025
