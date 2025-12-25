Χαϊδάρι: Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό – Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Τραγωδία στο Χαϊδάρι το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00. Το ΙΧ που κινείτο στην Ιερά Οδό με κατεύθυνση προς την οδό Πάρνηθος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από την σφοδρή σύγκρουση ο 38χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.
Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι είναι ανήλικος. Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ από τον ανήλικο έχει ληφθεί δείγμα αίματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
