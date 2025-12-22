Σέρρες: Τραγωδία με νεκρό 50χρονο μετά από τροχαίο με πατίνι

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2025 στο Παραλίμνιο στις Σέρρες, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς το Πεθελινό στο ύψος της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο παρέσυρε 50χρονο άνδρα, που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πήγαινε στη δουλειά του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε καταγωγή από το Πακιστάν και κατοικούσε στο Παραλίμνιο τα τελευταία δύο χρόνια. Εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία μετέβαινε την ώρα του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο άτυχος δεν φορούσε ανακλαστικά ρούχα, ενώ ο δρόμος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος καθώς ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, ενώ επιπλέον το τελευταίο διάστημα γίνονται έργα, που κάνουν τη διέλευση ακόμη πιο δύσκολη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.