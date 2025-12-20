Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί από το τροχαίο.
Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι στη Σπολάιτα Αγρινίου δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις 21:00.
Ένα πραγματικά απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του χωριού όταν όχημα, που οδηγούσε νεαρός κάτοικος της Σπολάιτας, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με την περίφραξη ενός σπιτιού, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, το όχημα αναποδογύρισε μέσα στην αυλή, χτυπώντας και σταθμευμένο όχημα.
Δεν υπήρχαν τραυματισμοί
Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, καθώς η περίφραξη ήταν από κάγκελα. Ο οδηγός διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ κανείς δεν βρισκόταν στην αυλή τη στιγμή του ατυχήματος.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.
