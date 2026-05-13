Καντζούρης για το Game 5 του Παναθηναϊκού: «Τεράστια η απουσία του Σλούκα»

Συνέντευξη στο Web Radio της ΕΟΚ παραχώρησε ο Ηλίας Καντζούρης, όπου αναφέρθηκε κυρίως στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το Game 5 των πλέι οφ της Euroleague.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην απουσία του Κώστα Σλούκα, επισήμανε ότι οι Πράσινοι δεν έδειξαν την ίδια σοβαρότητα στα εντός έδρας ματς, ενώ σχολίασε και το βεβαρημένο πρόγραμμα όλων των συλλόγων.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Καντζούρης:

Για τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια: «Είδαμε πραγματικά τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα έδειξε την ποιότητα του, νομίζω, όμως, προσέγγισε διαφορετικά τα δύο επόμενα, ειδικά στο αμυντικό του κομμάτι. Η Βαλένθια ούτως ή άλλως έπαιζε ένα στυλ παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δύσκολο να αντιμετωπίσεις.

Δεν είχε να χάσει τίποτα μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, από τη μεριά του, δεν αντιμετώπισε τα δυο ματς στην έδρα του με τη σοβαρότητα που έπρεπε και η Βαλένθια βρήκε ψυχολογία και ανέκτησε το πλεονέκτημα της έδρας, που μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Από ‘κει και πέρα, το να προσπαθήσει κανείς να δώσει πρόβλεψη, ανάμεσα σε δύο ομάδες που όπως είδαμε έχουν πάρα πολύ μικρές αποστάσεις και κρίθηκαν όλα στις λεπτομέρειες, είναι παρακινδυνευμένο. Ωστόσο, θα έλεγα ότι το ποιος θα μπορέσει να επιβάλλει το στυλ παιχνιδιού που τον βολεύει θα είναι και αυτός που θα επικρατήσει», ανέφερε αρχικά ο Καντζούρης.

Για το πώς, κατά τη γνώμη του, πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσεγγίσει το αποψινό (13/05) Game 5: «Εγώ πιστεύω ότι οδηγός για τον Παναθηναϊκό πρέπει να είναι το 3ο δεκάλεπτο του Game 3. Εκεί έδειξε με την αμυντική του προσήλωση και το physical παιχνίδι του ότι ναι μεν η Βαλένθια παίζει σε έναν… δαιμονισμένο ρυθμό, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Στο παιχνίδι αυτό, ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπασκετικό ξύλο και η Βαλένθια σε αυτό έκανε ένα βήμα πίσω. Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα πρέπει να σταθεί στην άμυνά της. Όσον αφορά την επίθεση, έχει τους παίκτες να κάνουν τη ζημιά και να πάρουν το παιχνίδι».

Για τον παράγοντα πίεση και τον ρόλο που θα παίξει: «Ίσως μετά το 2-2 να γυρίσει η πίεση των δύο πρώτων παιχνιδιών προς την Βαλένθια. Αυτό, ωστόσο, πρέπει να το ενεργοποιήσει ο Παναθηναϊκός παίζοντας σκληρά από την αρχή του αγώνα, γιατί, όταν είσαι αουτσάιντερ και έχεις κάνει τέτοια ανατροπή και παίζεις και μέσα στην έδρα σου με τον κόσμο σου, αν δε βρεις την αντίσταση που πρέπει τότε χρησιμοποιείς τα πάντα υπέρ σου», πρόσθεσε ο Καντζούρης.

Για την απώλεια του Κώστα Σλούκα από τη σειρά με την Βαλένθια: «Εγώ θεωρώ σε όλη την σειρά τεράστια την απώλεια του Σλούκα. Δε θεωρώ ότι αναλύθηκε τόσο πολύ, αλλά στα δικά μου τα μάτια ήταν ένας παίκτης που “διάβαζε” το παιχνίδι πάρα πολύ σωστά, έδινε πάντα τις κατάλληλες λύσεις την κατάλληλη στιγμή και ήταν και μια τεράστια προσωπικότητα, αν όχι η μεγαλύτερη, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού».

Για το σενάριο πρόκρισης της κάθε ομάδας στο Final-4: «Σίγουρα το να προκριθεί ο Παναθηναϊκός παίζοντας και μέσα στο γήπεδο του, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα. Από την άλλη, η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ ωραία μπασκετική ιστορία. Όλοι έλεγαν “θα ξεφουσκώσει” και αυτή έχει καταφέρει να είναι ένα βήμα πριν τα Final-4. Νομίζω ότι όποιος κάνει το λάθος να υποτιμήσει αντίπαλο σε ένα παιχνίδι knock-out έχει κάνει ένα βήμα προς την ήττα».

Για την αντιμετώπιση του οργανισμού του Παναθηναϊκού στο σενάριο πρόκρισης: «Τον δύσκολο δρόμο τον διάλεξε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός έτσι όπως παρουσιάστηκε στα δύο παιχνίδια στο γήπεδό του. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα “χτίστηκε” για να παίξει στο Final-4, οπότε στον οργανισμό, πιστεύω, θεωρούν σίγουρο το ότι θα παρευρεθούν στο ΟΑΚΑ. Δε νομίζω μια πιθανή πρόκριση να τους προσδώσει κάποιον επιπλέον ενθουσιασμό. Σίγουρα το Game 5 με τη Βαλένθια απαιτεί τη μέγιστη προσπάθεια απ’ όλους για να καταφέρει να προκριθεί».

Για τη φετινή πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη: «Εύχομαι να δούμε έναν ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα και η καλύτερη ομάδα να κερδίσει. Το ότι φτάσαμε φέτος να διεκδικούν τρεις τελικούς οι ελληνικές ομάδες νομίζω δείχνει τη σωστή δουλειά που γίνεται», δήλωσε ο Καντζούρης.

Για την προετοιμασία της Εθνικής ενόψει των δύο καλοκαιρινών «παραθύρων»: «Για τον πολύ κόσμο είναι μακρινό. Έχουμε αρχίσει να κάνουμε κάποια πράγματα. Παρακαλάμε να τελειώσουν όλοι υγιείς τις υποχρεώσεις τους. Για εμάς και τα “παράθυρα” στις αρχές Ιουλίου, αλλά και αυτά στις αρχές Αυγούστου, θα έχουν κοινή προσέγγιση. Θα τα αντιμετωπίσουμε με τη σοβαρότητα που απαιτεί το να φοράς το εθνόσημο».

Για την πληθώρα των παιχνιδιών που έχουν οι μπασκετμπολίστες: «Όλοι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάτσουν και να κάνουν το πρόγραμμα πιο ανθρώπινο, γιατί ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο για να δει τις εθνικές ομάδες με τους καλούς τους παίκτες. Πρέπει να δούμε την ουσία. Κάνουμε κακό στους πρωταγωνιστές με το να παίζουν πόσα ματς στην Ευρωλίγκα και μετά αλλά τόσα στο πρωτάθλημα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα επανεξεταστούν», κατέληξε ο Καντζούρης.