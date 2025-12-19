Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματίες και κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. γεμάτη αστυνομικούς στον Πλατύκαμπο Λάρισας

Σοβαρός τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα των ΜΑΤ που βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό.

Μάλιστα μέσα στην κλούβα ήταν μια ολόκληρη διμοιρία των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, τραυματίστηκε ελαφρά στη μύτη μέλος του πληρώματος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Σημαντικές ζημιές στα δύο οχήματα

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

«Ήταν στο σκοτάδι χωρίς αλάρμ»

Σύμφωνα με τον τραυματισμένο συνοδηγό η κλούβα ήταν παραταγμένη κάθετα στον δρόμο και χωρίς φώτα. «Γιατί έκλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά την πρόσκρουση.

Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν καλά δεμένοι.