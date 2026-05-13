Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει οριστικά το τελευταίο κομμάτι της σπουδαίας καριέρας του. Παρότι η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να επιθυμεί την παραμονή του Πολωνού επιθετικού, όλα δείχνουν πως ο ίδιος προσανατολίζεται προς την αποχώρηση από την Καταλονία στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Οι πληροφορίες από την Ισπανία και την Πολωνία συγκλίνουν στο ότι ο 37χρονος άσος δύσκολα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», με το προσεχές παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις στο Καμπ Νόου να ενδέχεται να αποκτήσει χαρακτήρα αποχαιρετισμού.

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία για ανανέωση. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και προσωπικά του Ζοάν Λαπόρτα να τον πείσουν να παραμείνει, η πρόταση που έχει κατατεθεί δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον έμπειρο φορ. Ο βασικός λόγος δεν αφορά τις οικονομικές απολαβές, αλλά τον ρόλο που προβλέπεται να έχει στο νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει την επόμενη μέρα με διαφορετική επιθετική δομή, καθώς αναζητά έναν νεότερο κεντρικό επιθετικό που θα αποτελέσει τον βασικό εκφραστή της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι ο Λεβαντόφσκι θα κληθεί να αποδεχθεί περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και πιο συμπληρωματική παρουσία στο ρόστερ, κάτι που δεν φαίνεται διατεθειμένος να δεχθεί. Ο Πολωνός θεωρεί ότι μπορεί ακόμη να σταθεί σε υψηλό επίπεδο και επιθυμεί να συνεχίσει σε μια ομάδα όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστική επιρροή στα αποτελέσματα.

Καθοριστικός στην υπόθεση θεωρείται και ο Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός, που έχει συνεργαστεί ιδανικά με τον Λεβαντόφσκι τόσο στην Μπάγερν Μονάχου όσο και αργότερα στην Μπαρτσελόνα, αναγνώρισε δημόσια την τεράστια αξία του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης. Οι δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση με την Αλαβές φανέρωσαν σεβασμό αλλά και αβεβαιότητα για το μέλλον. Ο Φλικ τόνισε ότι με τον Λεβαντόφσκι κατέκτησε όλους τους σημαντικούς τίτλους σε συλλογικό επίπεδο και χαρακτήρισε τον Πολωνό έναν από τους σημαντικότερους παίκτες που έχει προπονήσει, χωρίς όμως να δεσμευτεί για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό αυξάνεται. Η πιο σοβαρή και προχωρημένη προοπτική φαίνεται να προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία. Σύλλογοι της Saudi Pro League έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές και ετοιμάζουν ιδιαίτερα δελεαστικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ο Λεβαντόφσκι αποτελεί ιδανικό πρόσωπο για τη συνέχιση της διεθνούς προβολής του πρωταθλήματος. Ο ίδιος δεν κρύβει ότι εξετάζει σοβαρά τη μετακίνηση σε μια λιγότερο απαιτητική λίγκα, ειδικά καθώς πλησιάζει τα 38 του χρόνια.

Μετά το πρόσφατο Ελ Κλάσικο, ο Πολωνός άφησε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιλογής. Παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε φάση σκέψης για το επόμενο βήμα, σημειώνοντας πως αισθάνεται ακόμη δυνατός σωματικά, αλλά παράλληλα θεωρεί λογικό να εξετάσει ένα πρωτάθλημα με χαμηλότερη ένταση ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται απολαμβάνοντας περισσότερο την καθημερινότητά του.

Εκτός από τη Σαουδική Αραβία, ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σικάγο Φάιρ έχει καταθέσει πρόταση και βλέπει στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο και την εμπορική δυναμική του MLS. Παράλληλα, υπήρξε και διερευνητική επαφή από την Πόρτο, αν και το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι σήμερα, ο Λεβαντόφσκι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νέας εποχής της Μπαρτσελόνα. Σε τέσσερις σεζόν κατέγραψε 190 συμμετοχές, σημείωσε 119 γκολ και μοίρασε 24 ασίστ, οδηγώντας τους Καταλανούς σε τρία πρωταθλήματα Ισπανίας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου.