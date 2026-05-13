Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 13 Μαΐου 2026, 19:30

Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο

Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει οριστικά το τελευταίο κομμάτι της σπουδαίας καριέρας του. Παρότι η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να επιθυμεί την παραμονή του Πολωνού επιθετικού, όλα δείχνουν πως ο ίδιος προσανατολίζεται προς την αποχώρηση από την Καταλονία στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Οι πληροφορίες από την Ισπανία και την Πολωνία συγκλίνουν στο ότι ο 37χρονος άσος δύσκολα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», με το προσεχές παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις στο Καμπ Νόου να ενδέχεται να αποκτήσει χαρακτήρα αποχαιρετισμού.

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία για ανανέωση. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και προσωπικά του Ζοάν Λαπόρτα να τον πείσουν να παραμείνει, η πρόταση που έχει κατατεθεί δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον έμπειρο φορ. Ο βασικός λόγος δεν αφορά τις οικονομικές απολαβές, αλλά τον ρόλο που προβλέπεται να έχει στο νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει την επόμενη μέρα με διαφορετική επιθετική δομή, καθώς αναζητά έναν νεότερο κεντρικό επιθετικό που θα αποτελέσει τον βασικό εκφραστή της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι ο Λεβαντόφσκι θα κληθεί να αποδεχθεί περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και πιο συμπληρωματική παρουσία στο ρόστερ, κάτι που δεν φαίνεται διατεθειμένος να δεχθεί. Ο Πολωνός θεωρεί ότι μπορεί ακόμη να σταθεί σε υψηλό επίπεδο και επιθυμεί να συνεχίσει σε μια ομάδα όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστική επιρροή στα αποτελέσματα.

Καθοριστικός στην υπόθεση θεωρείται και ο Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός, που έχει συνεργαστεί ιδανικά με τον Λεβαντόφσκι τόσο στην Μπάγερν Μονάχου όσο και αργότερα στην Μπαρτσελόνα, αναγνώρισε δημόσια την τεράστια αξία του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης. Οι δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση με την Αλαβές φανέρωσαν σεβασμό αλλά και αβεβαιότητα για το μέλλον. Ο Φλικ τόνισε ότι με τον Λεβαντόφσκι κατέκτησε όλους τους σημαντικούς τίτλους σε συλλογικό επίπεδο και χαρακτήρισε τον Πολωνό έναν από τους σημαντικότερους παίκτες που έχει προπονήσει, χωρίς όμως να δεσμευτεί για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό αυξάνεται. Η πιο σοβαρή και προχωρημένη προοπτική φαίνεται να προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία. Σύλλογοι της Saudi Pro League έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές και ετοιμάζουν ιδιαίτερα δελεαστικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ο Λεβαντόφσκι αποτελεί ιδανικό πρόσωπο για τη συνέχιση της διεθνούς προβολής του πρωταθλήματος. Ο ίδιος δεν κρύβει ότι εξετάζει σοβαρά τη μετακίνηση σε μια λιγότερο απαιτητική λίγκα, ειδικά καθώς πλησιάζει τα 38 του χρόνια.

Μετά το πρόσφατο Ελ Κλάσικο, ο Πολωνός άφησε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιλογής. Παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε φάση σκέψης για το επόμενο βήμα, σημειώνοντας πως αισθάνεται ακόμη δυνατός σωματικά, αλλά παράλληλα θεωρεί λογικό να εξετάσει ένα πρωτάθλημα με χαμηλότερη ένταση ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται απολαμβάνοντας περισσότερο την καθημερινότητά του.

Εκτός από τη Σαουδική Αραβία, ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σικάγο Φάιρ έχει καταθέσει πρόταση και βλέπει στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο και την εμπορική δυναμική του MLS. Παράλληλα, υπήρξε και διερευνητική επαφή από την Πόρτο, αν και το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι σήμερα, ο Λεβαντόφσκι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νέας εποχής της Μπαρτσελόνα. Σε τέσσερις σεζόν κατέγραψε 190 συμμετοχές, σημείωσε 119 γκολ και μοίρασε 24 ασίστ, οδηγώντας τους Καταλανούς σε τρία πρωταθλήματα Ισπανίας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η Ολιμπίκ Λυών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απειλείται ακόμη και με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας πιθανής παραβίασης των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Ποιοι κολοσσοί του NBA προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν τη λήξη των μεταγραφών και γιατί το Λος Άντζελες φαντάζει ως ο επόμενος σταθμός του.

Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44'

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Οι φοιτητικές εκλογές δεν πρωτοτύπησαν ούτε φέτος, με τις δύο επικρατέστερες παρατάξεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ όπως κάθε χρόνο αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστικά αποτελέσματα

Η Ολιμπίκ Λυών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απειλείται ακόμη και με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας πιθανής παραβίασης των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Ποιοι κολοσσοί του NBA προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν τη λήξη των μεταγραφών και γιατί το Λος Άντζελες φαντάζει ως ο επόμενος σταθμός του.

Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη - Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τις δύο 17χρονες να κάνουν «βουτιά» θανάτου

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44'

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

