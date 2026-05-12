Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Φουλ επίθεση από Πέρεθ σε οργανωμένους οπαδούς, δημοσιογράφους, διαιτητές και… Μπαρτσελόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 12 Μαΐου 2026, 20:44

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές και τα έβαλε με όλους – «Εσωτερικούς», όπως τους χαρακτήρισε, αλλά και εξωτερικούς εχθρούς της Ρεάλ.

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Απίστευτο ξέσπασμα από τον Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης να προκηρύσσει εκλογές και να κατονομάζει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς της Βασίλισσας, σε μια συνέντευξη Τύπου στην οποία ο 79χρονος παράγοντας της ισπανικής ομάδας ήταν ασταμάτητος.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο κατά της Ρεάλ, αλλά και του ίδιου, στο οποίο συμμετέχουν οργανωμένοι οπαδοί (ultras), άνθρωποι που αγοράσουν διαρκείας ή απλά εισιτήρια και τα μεταπωλούν με οικονομικό όφελος, εις βάρος του συλλόγου, δημοσιογράφους, αλλά και διαιτητές, οι οποίοι όπως ανέφερε χαρακτηριστικα, τους χρηματοδοτούσε επί δύο δεκαετίες η Μπαρτσελόνα (σ.σ σκάνδαλο Νεγκρέιρα).

Ο Πέρεθ διέψευσε ότι πάσχει από καρκίνο, όπως ακούγεται το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία, με τον 79χρονο να δηλώνει έτοιμος για μια ακόμα θητεία στον προεδρικό θώκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ζητώντας από όσους πιστεύουν ότι μπορούν να τον κερδίσουν να θέσουν υποψηφιότητα για τις ερχόμενες εκλογές.

Ερωτηθείς για το αγωνιστικό κομμάτι, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αρνήθηκε να απαντήσει στις φήμες περί Μουρίνιο, ενώ αναφερόμενος στον καβγά που είχαν πρόσφατα ο Φεντερικό Βαλβέρδε με τον Ορελιέν Τσουαμενί, τόνισε ότι αυτά συμβαίνουν σε μια ομάδα και ειδικά στη Ρεάλ γίνεται κάθε χρόνο, αλλά σε αντίθεση με φέτος, δεν γινόντουσαν γνωστά. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρεάλ τόνισε ότι γνωρίζει ποιος το «μοίρασε» στον Τύπο και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να κάνει γνωστό το όνομά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ:

«Συμμερίζομαι την απογοήτευση, επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα φέτος. Αλλά πρέπει να σας πω και να σας δείξω, ότι με εμένα ως πρόεδρο έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων επτά Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσω σε όσους βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία, σε αυτούς που λειτουργούν στη σκιά. Λοιπόν, ας θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Θα θέσω υποψηφιότητα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δημοσιογράφοι νομίζουν ότι λένε ένα πράγμα και ο κόσμος τους πιστεύει. Μερικοί δημοσιογράφοι νομίζουν ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές του συλλόγου επειδή είναι τόσο σημαντικοί. Θυμάστε τον Χοσέ Μαρία Γκαρθία; Ξεκίνησα μαζί του. Εδώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, τα μέλη είναι επικεφαλής όσο είμαι εγώ εδώ. Όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, ας θέσει υποψηφιότητα. Αλλά μην λέτε πίσω από την πλάτη μου ότι φαίνομαι κουρασμένος».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισε το Vocento και την εφημερίδα ABC: «Το ABC ανήκει στο Vocento. Δημιούργησαν το Relevo (ένα σατιρικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα), ήξεραν τι ήταν αυτό, σωστά; Σε συμφωνία με τη LaLiga, ξεκίνησαν να δημιουργούν μια ψηφιακή εφημερίδα που, συνοψίζοντας, έχασε 25 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της, και όταν η LaLiga σταμάτησε να πληρώνει, πήγαν στην Telefónica και την Telecinco για να δουν αν θα πλήρωναν.

Ο μοναδικός τους στόχος ήταν να επιτεθούν στη Ρεάλ Μαδρίτης και στον πρόεδρό της. Έπρεπε να τους απολύσουν όλους. Και λυπάμαι, γιατί ο πατέρας μου διάβαζε το ABC και με είχε εγγραφεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισα να ακυρώσω τη συνδρομή μου στο ABC για να τιμήσω τον πατέρα μου.

Πώς μπορεί το ABC να το κάνει αυτό; Ανακοινώνω λοιπόν ότι ακυρώνω τη συνδρομή μου στο ABC. Θα τιμήσω περισσότερο τον πατέρα μου ακυρώνοντάς την. Δείτε τα δύο άρθρα που έγραψαν σήμερα».

«Θέλουν να μας πάρουν τον σύλλογο με μια παράλογη εκστρατεία, παρόλο που εξελέγην ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου», επέμεινε ο Φλορεντίνο Πέρεθ. «Υπάρχουν ομάδες που έχουν προσπαθήσει να πάρουν τον έλεγχο του συλλόγου. Λένε στον κόσμο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε χάος. Έπειτα, υπάρχουν οι ultras, που συγκεντρώνονται σε ένα κίνημα που ονομάζεται Amber ή κάτι τέτοιο. Και δεν θα τους επιτραπεί ποτέ να επιστρέψουν. Με συγχαρούν από όλο τον κόσμο που ξεφορτώθηκα τους ultras, τους βίαιους, και έχω την υποστήριξη των μελών, που θέλουν κανονικούς ανθρώπους. Και μετά υπάρχουν οι μεταπωλητές εισιτηρίων: έχουμε αποβάλει 1.600 μέλη επειδή μεταπωλούσαν εισιτήρια διαρκείας. Πώς μπορεί ένα μέλος να βγάλει χρήματα εξαπατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης; Και φυσικά, υπάρχει πάντα ο εχθρός μας, που είναι η LaLiga».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης υποστήριξε ότι ένιωθε αρκετά δυνατός για να συνεχίσει να ηγείται του συλλόγου. «Προεδρεύω μιας πολύ σημαντικής εταιρείας στον κόσμο, μιας εταιρείας που αποφέρει εκατομμύρια έσοδα και απασχολεί 170.000 άτομα. Μπορεί να έχω κουραστεί να ταξιδεύω, αλλά όχι από το ποδόσφαιρο. Αυτός ο κύριος μόλις είπε ότι είμαι κουρασμένος, κάτι που είναι αρκετά περίεργο, αλλά γιατί το λέει αυτό το ABC;… Με έχουν δει κουρασμένο; Είχαμε τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και από αύριο θα τσακωθώ με τα μέλη, επειδή οι μεταπωλητές και οι ultras θέλουν να καταλάβουν τον σύλλογο. Από πού προήλθε αυτή η φήμη ότι έχω καρκίνο, ότι φίλοι μου με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν πει ότι είναι σε τελικό στάδιο; Και δεν το ήξερα καν. Αν θέλουν να φύγω, θα φύγω όταν έρθει κάποιος και με νικήσει στις εκλογές. Πάντα θα είμαι υποψήφιος. Φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι είναι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης ή κάτι τέτοιο».

Μιλώντας για τις εκλογές, σχολίασε: «Ζητώ εκλογές φέτος, ώστε να υπάρξουν υποψήφιοι. Αυτός ο κύριος (αναφερόμενος στον Ενρίκε Ρικέλμε) που μιλάει με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και έχει νοτιοαμερικανική προφορά, ας είναι υποψήφιος. Μεξικανική προφορά. Λένε ότι είμαστε πολύ κακοί, ότι είμαστε δικτατορία. Ας είναι υποψήφιος αυτός ο κύριος για τον οποίο μιλάμε, και όποιος άλλος θέλει».

Η υπόθεση Νεγκρέιρα

Ο Πέρεθ μίλησε και για την υπόθεση Νεγκρέιρα, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα στείλουν τον φάκελο με ολόκληρη την υπόθεση στην UEFA: «Είμαι εδώ δεν ξέρω πόσες σεζόν και έχω κερδίσει μόνο επτά Ευρωπαϊκά Κύπελλα και επτά τίτλους La Liga. Θα μπορούσα να είχα κερδίσει 14 τρόπαια La Liga, αλλά μου τα έκλεψαν. Έχουμε φτιάξει ένα βίντεο για τους 18 βαθμούς που μας έχουν πάρει αυτή τη σεζόν. Τα μέλη της Ρεάλ είναι μαζί μου στον αγώνα μου εναντίον του Νεγκρέιρα και όλων των άλλων. Δεν είναι πάντα η Ρεάλ που υποφέρει. Και άλλες ομάδες υποφέρουν. Η Μπάρτσα πάντα ωφελείται. Ας δούμε αν η UEFA εμπλακεί σε αυτό το θέμα, γιατί θα εμπλακεί. Δεν μπορεί να είμαι ύποπτος για διαφθορά που πληρώνεται για πάνω από 20 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί στους εγκληματικούς και αθλητικούς χώρους με την UEFA. Θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν ήρθα εδώ για να πλουτίσουν οι διαιτητές από τα χρήματα της Μπαρτσελόνα».

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ρωτήθηκε για τον καβγά μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμένι και υποβάθμισε το θέμα, διαβεβαιώνοντας ότι οι παίκτες τσακώνονται κάθε χρόνο. «Μην το λέτε αυτό επειδή δύο παίκτες τσακώνονται, υπάρχει χάος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τσακώνονται κάθε χρόνο. Τσακώνονται κάθε μέρα. Και εκεί τελειώνει. Και αν κάποιος μέσα στον σύλλογο το δημοσιοποιήσει, είναι χειρότερο από τον καβγά που είχαν μεταξύ τους, που είναι δύο φανταστικά, πολύ καλά παιδιά. Το ανέχομαι για 26 χρόνια και δεν συνέβη τίποτα. Επιμένω, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, και νομίζω ότι είναι ακόμα χειρότερο που το δημοσιοποίησαν. Είμαι εδώ 26 χρόνια, και σε κανένα από αυτά δεν υπάρχουν δύο ή τέσσερις παίκτες που να μην έχουν τσακωθεί. Αλλά μένει μέσα στον σύλλογο. Όσοι το έχουν δημοσιοποιήσει το κάνουν επειδή είναι δυσαρεστημένοι και νομίζουν ότι θα απολυθούν. Ρίχνουν μια γροθιά και μετά γίνονται φίλοι. Δεν πρόκειται να επιτρέψω το χάος που κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν. Η διαρροή είναι χειρότερη, νομίζω ότι είναι χειρότερη. Πιστεύω ότι στα 26 χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε λέγοντας ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με όσους διαρρέουν πληροφορίες από το εσωτερικό του συλλόγου. «Αφήστε τους εσωτερικούς εχθρούς σε εμένα. Θα τους φροντίσω εγώ. Πρέπει να καταγγείλω τους εξωτερικούς. Οι δημοσιογράφοι θα σταύρωναν οποιονδήποτε παίκτη δεν θα έπαιρνε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία εξουσία επειδή οι άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι. Το κύρος μιας εφημερίδας έγκειται στο να λέει την αλήθεια».

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Σάββας Λιαμίρας
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 12.05.26

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Ποπ διάθεση 12.05.26

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 12.05.26

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Πολιτική 12.05.26

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

