Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
- Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά
- Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
- Γιατί η Wall Street αφήνει την τεχνολογία και στρέφεται σε άλλες μετοχές
- Ημερίδα αφιερωμένη στο έργο και τη ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη (14/12)
Άλλος ένας συνάνθρωπός μας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο χθες το βράδυ, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έρευνα ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.
Η Ελλάδα 3η στην ΕΕ σε θανατηφόρα τροχαία
Τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα στους ελληνικούς δρόμους. Ο φόρος αίματος στην άσφαλτο παραμένει βαρύς. Η χώρα μας βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία, με 248 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του 2025 μέχρι και τον Ιούλιο.
Παρά τα σοκαριστικά στοιχεία και την αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων, η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, και όχι μόνο, παραμένει άκρως ανησυχητική.
- Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
- Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
- Αξιόπιστοι σύμμαχοι είναι οι χώρες που έχουν δική τους φωνή. Διαφορετικά είναι πελάτες
- Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις
- Λακωνία: Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά
- Η Αρμάνι Μιλάνο «ψάχνεται» για γκαρντ και κοιτάζει Φλιν ή Φρέιζερ
- Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
- Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις