Άλλος ένας συνάνθρωπός μας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο χθες το βράδυ, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έρευνα ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.

Η Ελλάδα 3η στην ΕΕ σε θανατηφόρα τροχαία

Τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα στους ελληνικούς δρόμους. Ο φόρος αίματος στην άσφαλτο παραμένει βαρύς. Η χώρα μας βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία, με 248 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του 2025 μέχρι και τον Ιούλιο.

Παρά τα σοκαριστικά στοιχεία και την αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων, η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, και όχι μόνο, παραμένει άκρως ανησυχητική.