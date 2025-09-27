«Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου

Βαρύς παραμένει ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, με θανατηφόρα τροχαία, τραυματισμούς και εικόνες ωμής αδιαφορίας να εκτυλίσσονται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους.

Παρά τις αυστηρότερες ποινές και την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρχές, η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους παραμένει ζοφερή.

Δύο νέα περιστατικά, μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν να υπενθυμίσουν με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα και τις τραγικές συνέπειες της απερισκεψίας στο τιμόνι.

Δυτική Θεσσαλονίκη

Ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (26/9) στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε βιτρίνα μαγαζιού, με αποτέλεσμα αυτό να τυλιχτεί στις φλόγες.

Το όχημα αρχικά προσέκρουσε στη βιτρίνα του καταστήματος και, την ώρα που ο οδηγός έκανε όπισθεν για να απεγκλωβιστεί, τυλίχθηκε εν κινήσει στις φλόγες. Ο ίδιος κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή, πριν εγκλωβιστεί.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

Συκιές

Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν έναν 37χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα στις Συκιές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα.

Ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό.

Η Ελλάδα 3η στην Ε.Ε. σε θανατηφόρα τροχαία

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Από την αρχή του 2025 μέχρι και τον Ιούλιο, 248 άνθρωποι χάθηκαν στην άσφαλτο.

Παρά τα στοιχεία σοκ, παρά την αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων, η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, και όχι μόνο, παραμένει άκρως ανησυχητική. Το κόκκινο φανάρι παραβιάζεται συστηματικά.