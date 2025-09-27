newspaper
«Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:14

«Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου

Τα τροχαία παραμένουν μια από τις πιο σκληρές πληγές στους ελληνικούς δρόμους.

Βαρύς παραμένει ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, με θανατηφόρα τροχαία, τραυματισμούς και εικόνες ωμής αδιαφορίας να εκτυλίσσονται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους.

Παρά τις αυστηρότερες ποινές και την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρχές, η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους παραμένει ζοφερή.

Δύο νέα περιστατικά, μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν να υπενθυμίσουν με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα και τις τραγικές συνέπειες της απερισκεψίας στο τιμόνι.

Δυτική Θεσσαλονίκη

Ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (26/9) στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε βιτρίνα μαγαζιού, με αποτέλεσμα αυτό να τυλιχτεί στις φλόγες.

Το όχημα αρχικά προσέκρουσε στη βιτρίνα του καταστήματος και, την ώρα που ο οδηγός έκανε όπισθεν για να απεγκλωβιστεί, τυλίχθηκε εν κινήσει στις φλόγες. Ο ίδιος κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή, πριν εγκλωβιστεί.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

Συκιές

Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν έναν 37χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα στις Συκιές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα.

Ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό.

Η Ελλάδα 3η στην Ε.Ε. σε θανατηφόρα τροχαία

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Από την αρχή του 2025 μέχρι και τον Ιούλιο, 248 άνθρωποι χάθηκαν στην άσφαλτο.

Παρά τα στοιχεία σοκ, παρά την αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων, η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, και όχι μόνο, παραμένει άκρως ανησυχητική. Το κόκκινο φανάρι παραβιάζεται συστηματικά.

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
Ελλάδα 27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα
Κακοκαιρία 27.09.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει νησιά του Ιονίου και περιοχές τις δυτικής Ελλάδας και δυτικής Πελοποννήσου από τις βραδινές ώρες σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
