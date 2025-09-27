Παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, κίνηση σε λωρίδα λεωφορείων, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού κατά την οδήγηση και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ θα καταγράφονται από 388 «έξυπνες» κάμερες που θα επιτηρούν σημαντικές οδικές αρτηρίες της Αττικής επί 24ωρου βάσεως.

Το υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και πρόσβαση θα έχει μόνο η Αστυνομία

Οι κάμερες της πρώτης φάσης – σε σύνολο 2.000 κατά την πλήρη ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης των Τροχαίων Παραβάσεων – θα τοποθετηθούν σε σταθερά σημεία σε όλη την Αττική, με στόχο να περιοριστούν τόσο τα τροχαία όσο και οι παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία. Τα σημαντικότερα προβλήματα φαίνεται ότι παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στην Ποσειδώνος. Άλλοι δρόμοι που έχουν επιλεγεί είναι ο Κηφισός, και οι λεωφόροι Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Βασ. Αμαλίας, Συγγρού και Αθηνών.

Το νέο σύστημα θα διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τις κλήσεις στους οδηγούς, μέσω SMS ή της προσωπικής θυρίδας τους στο Gov.gr. Οι «έξυπνες» συσκευές έχουν τη δυνατότητα λήψης πέντε φωτογραφιών και βίντεο – ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.

Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Το οπτικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, και πρόσβαση θα έχει μόνο η Αστυνομία.

Πού θα βρίσκονται οι 388 κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6

Κηφισού – Λένορμαν – 6

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4

Άλλα σημεία έχουν επιλεγεί σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.