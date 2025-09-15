Αυτές είναι οι ψηφιακές κάμερες που «κόβουν» κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς – Πού θα μπουν οι 6 πρώτες στην Αθήνα

Στη Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν οι δύο πρώτες ψηφιακές κάμερες με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που «κόβουν» κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε δύο σημεία στη παραλιακή λεωφόρο της Μεγάλου Αλέξανδρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ και λειτούργησαν δοκιμαστικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη «Μακεδονία» η πρώτη κάμερα τοποθετήθηκε μεταξύ των οδών Φιλίππου Νίκογλου και Κοσμά Αιτωλού και η δεύτερη στο ύψος του Κήπου της Μνήμης.

Μάλιστα το σύστημα δοκιμάστηκε και κατέγραψε παραβάτες, χωρίς βέβαια να τους επιδοθούν πρόστιμα, καθώς η εφαρμογή ήταν πιλοτική.

Ζωντανή παρουσίαση

Όσοι πέρασαν από το περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη ΔΕΘ είχαν την ευκαιρία να δουν ακριβώς πώς γίνεται η καταγραφή του παραβάτη οδηγού σε πραγματικό χρόνο.

Ουσιαστικά η κάμερα-τροχονόμος είναι ενσωματωμένη στους φωτεινούς σηματοδότες και από εκεί ελέγχει αν οι διερχόμενοι οδηγοί τηρούν τον ΚΟΚ.

Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν σε πραγματικό χρόνο να «βλέπουν» οδηγούς και οχήματα, καταγράφοντας παραβάσεις, όπως η μη χρήση ζώνης, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η παραβίαση κόκκινου σε φανάρι.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν την πινακίδα του οχήματος και αμέσως με τη βοήθεια της τεχνολογίας αποστέλλεται ηλεκτρονικά η κλήση στον παραβάτη.

Στην προσωπική θυρίδα η κλήση

Συγκεκριμένα αφού ανιχνεύσει την παράβαση, φωτογραφίζει το όχημα και τον οδηγό και στέλνει αυτοματοποιημένα την κλήση στην προσωπική του θυρίδα όπως φαίνεται στην πιο πάνω φωτογραφία.

Το νέο σύστημα δεν θα κάνει μόνο την ψηφιακή βεβαίωση των παραβάσεων και την επίδοση της κλήσης ψηφιακά μέσω της θυρίδας στο gov.gr. Παράλληλα θα ενημερώνει το point system και θα κάνει αυτόματα ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος.

Το σύστημα θα φιλοξενείται σε υποδομές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα διαλειτουργεί με το υπουργείο Μεταφορών, την ΑΑΔΕ, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και την ΕΛΑΣ. Τo υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα διαχειρίζεται το δίκτυο καμερών και θα εισπράττει τα πρόστιμα.

Οι πρώτες κάμερες στην Αθήνα

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν έξι συνολικά ψηφιακές κάμερες που θα λειτουργούν πιλοτικά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα παρακάτω σημεία:

Πανεπιστημίου και Λ. Βας. Σοφία,

Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου,

Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ,

Λ. Συγγρού και Μ. Αλεξάνδρου,

Λ. Συγγρού και Εφέσσου,

Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής.

Συνολικά, αναμένεται να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν πάνω από 2.000 κάμερες σε αστικά δίκτυα αλλά και σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς, όπως έχει ανακοινωθεί, θα τοποθετηθούν ανάλογες κάμερες και σε αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τι θα καταγράφουν οι κάμερες