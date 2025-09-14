Η πρώτη καταγραφή παράβασης του ΚΟΚ από ψηφιακή κάμερα στη Θεσσαλονίκη, είναι γεγονός. Οδηγός επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου μιλάει στο κινητό. Από την πρώτη νύχτα εφαρμογής του νέου ΚΟΚ, η Τροχαία βεβαίωσε τις συνηθισμένες, επικίνδυνες συμπεριφορές, με οδηγούς να αγνοούν τα κόκκινα φανάρια…

Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αν η καταγραφή δεν ήταν πιλοτική, η κλήση θα πήγαινε στον οδηγό αυτόματα μέσω του «gov.gr», με το πρόστιμο πλέον να είναι 350 ευρώ.

Μόλις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και παρά τους σαρωτικούς ελέγχους από την Τροχαία, κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν πως δεν βλέπουν ότι το φανάρι είναι κόκκινο.

Το πρόστιμο; 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Αττική

Κυριακή, στην Παραλιακή, μοτοσικλετιστές πατούν γκάζι και αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το κράνος για κάποιους περισσεύει. Πλέον, για όποιον δεν το φοράει, το πρόστιμο θα είναι 350 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για ένα μήνα.

Άλλος μοτοσικλετιστής περνά κάθετα την Παραλιακή και ανεβαίνει σε νησίδα για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.

Και όλα αυτά, την ώρα που καθημερινά χάνονται άνθρωποι κάθε ηλικίας στους δρόμους.

Οι κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία θα καταγράφουν παραβίαση του κόκκινου, ταχύτητα, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού αλλά και κίνηση ή στάση στις λεωφορειολωρίδες.

Οι σαρωτικοί έλεγχοι και τα μπλόκα της Τροχαίας θα συνεχιστούν.

Τσουχτερά πρόστιμα

Οι ποινές πλέον για παραβίαση του «κόκκινου», παραβίαση του στοπ, χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης, παραβίαση του ορίου ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήσης ζώνης και κράνους, είναι αυστηρές και κλιμακωτές.

Τα πρόστιμα φθάνουν πλέον και τις 8.000€.