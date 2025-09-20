Η Ελλάδα 3η στην Ε.Ε. σε θανατηφόρα τροχαία – Συγκλονίζει η μητέρα θύματος τροχαίου

Συγκλονίζει η μητέρα 25χρονου μοτοσικλετιστή, η οποία περιγράφει στο MEGA το τραγικό τροχαίο του παιδιού της που έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

«Ήμουν μαζί του 16 μήνες, δεν τον άφησα λεπτό, τον φρόντιζα πάρα πολύ, ήμουν σίγουρη ότι καταλάβαινε τα πάντα αλλά δεν κατάφερα να τον σηκώσω όρθιο».

Δεν έφυγε στιγμή από δίπλα του, ελπίζοντας ότι ο 25χρονος γιος της θα τα καταφέρει. Την ημέρα των γενεθλίων της είχε τροχαίο με την μοτοσικλέτα του. Δεν φορούσε κράνος και υπέστη πολλαπλές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Παρά τη μάχη που έδωσε, δυστυχώς χάθηκε.

«Σε δευτερόλεπτα χάνονται τα πάντα. Φορέστε κράνος και τώρα έχω παραγγείλει κράνη όποιο παιδί έρχεται με ντελίβερι να τους το δίνω να το φοράνε για τον γιο μου».

«Μάστιγα» τα τροχαία

Τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα στη χώρα μας δείχνουν να μην έχουν τέλος.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Από την αρχή του 2025 μέχρι και τον Ιούλιο, 248 άνθρωποι χάθηκαν στην άσφαλτο.

Παρά τα στοιχεία σοκ, παρά την αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων, η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, και όχι μόνο, παραμένει άκρως ανησυχητική. Το κόκκινο φανάρι παραβιάζεται συστηματικά. Άλλοι οδηγούν χωρίς κράνος και καπνίζοντας. Η κάμερα του MEGA κατέγραψε σε άλλο σημείο παράνομη αναστροφή

Δεν είναι όμως μόνο οι οδηγοί. Είναι πολλοί και οι πεζοί που διασχίζουν με κίνδυνο της ζωής τους κεντρικές λεωφόρους, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, δεν περνούν με πράσινο, δεν περνούν από διαβάσεις.