ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, όπου οι «ασπρόμαυροι» θέλουν νίκη για να έχουν το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην τετράδα της άμυνας οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι. Στον άξονα θα είναι οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Μύθου.