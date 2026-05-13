ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Πώς παρατάσσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Τούμπας με την ΑΕΚ.
- Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή
- Σε καραντίνα 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό ύστερα από θάνατο επιβάτη
- Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, όπου οι «ασπρόμαυροι» θέλουν νίκη για να έχουν το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση.
Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην τετράδα της άμυνας οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι. Στον άξονα θα είναι οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.
Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PAOKAEK #StoiximanSuperLeague #Playoffs #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/dw6a9Oq6e2
— PAOK FC (@PAOK_FC) May 13, 2026
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Μύθου.
- Οι Γκριγκόνις-Τολιόπουλος στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, εκτός ο Καλαϊτζάκης
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ταρέμι (vid)
- Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με Ροντινέι (1-0, vid)
- «Έγκλημα» του Ομπρένοβιτς – Ο Σλοβένος ακύρωσε καθαρό γκολ του Ολυμπιακού, μετά από παρέμβαση του VAR (vid)
- Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων
- Καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο (vid)
- Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς
- Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγαλύτερη δίψα κι από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις