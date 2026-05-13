ΑΕΚ: Με αλλαγές κόντρα στον ΠΑΟΚ – Η 11άδα (pic)
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τα playoffs της Super League (19:30).
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπρινιόλι να κάνει ντεμπούτο φέτος στο πρωτάθλημα.
Μπροστά από τον Ιταλό τερματοφύλακα θα είναι τετράδα οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις ενώ στα χαφ θα είναι και πάλι οι Πινέδα, Μαρίν. Ο Κοϊτά θα βρίσκεται στα δεξιά, ο Ζοάο Μάριο αριστερά και ο Βάργκα με τον Ζίνι στην επίθεση.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Βάργκα, Ζίνι
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον
