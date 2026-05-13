Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Συνέχεια στα play off της Super League το απόγευμα της Τετάρτης (19:30) με τα δύο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής. Και παρότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κατέκτησε τον φετινό τίτλο, ωστόσο η διαδικασία έχει ακόμη πολύ σημαντικό διακύβευμα αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν ακόμη την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Έτσι, στα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, με κοινή ώρα έναρξης στις 19:30, θα φανεί και ποιος θα πάρει το προβάδισμα ενόψει της επόμενης και τελευταίας αγωνιστικής, με τους Πειραιώτες να είναι στην τρίτη θέση με 62 βάθμους, όσους και οι Θεσσαλονικείς που ωστόσο έχουν υπέρ τους την ισοβαθμία.

Η βαθμολογία των play off

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντανιέλ Ποντένσε, που αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, που υπέστη ρήξη χιαστού. Από’ κει και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός πήρε και πάλι μαζί του όλους του μη κοινοτικούς παίκτες, άρα θα αφήσει δύο εκτός, την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Στον αντίποδα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, που δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του ντέρμπι, ενώ αντίθετα στη διάθεσή του είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβία για το κρίσιμο για εκείνον παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει, αλλά και τους Ντέγιαν Λόβρεν, Μαντί Καμαρά και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να παραμένουν στα πιτς με τραυματισμό.

Παράλληλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη.

Από την άλλη, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έκανε την τελευταία της προπόνηση χτες (12/5) το πρωί και το απόγευμα αναχώρησε για την Θεσσαλονική. Όπως συνηθίζουν, κανένας από τους δύο Δικεφάλους δεν ανακοίνωσε αποστολή.