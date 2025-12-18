Τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων και έναν σοβαρά τραυματία στην Παιανία
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αγίας Τριάδος στην Παιανία και το ένα ΙΧ ανατράπηκε με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες εκ των οποίων ο ένας σοβαρά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Παιανία.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αγίας Τριάδος όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με συνέπεια το ένα να ανατραπεί.
Δύο τραυματίες
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Σε σοβαρή κατάσταση απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από το ΙΧ που ανατράπηκε ενώ ο άλλος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Τριάδος για αρκετή ώρα γινόταν με μεγάλη δυσκολία.
