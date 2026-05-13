Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη
Με κοινή ανακοίνωσή τους, Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη ενημέρωσαν ότι ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου, καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.
«Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης»
«Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», τονίζουν.
Ο Χίος καταδικάστηκε σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή
«Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.
Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις.
Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο:
Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.
Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.
Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους».
