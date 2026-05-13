Βόλος – Άρης 1-2: Τέταρτη σερί νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης

Νικηφόρα έκλεισε το τελευταίο του εκτός έδρας παιχνίδι στη σεζόν ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-1 στο «Πανθεσσαλικό», για την 5η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5-8, της Stoiximan Super League.

Ο αγώνας είχε μπόλικες φάσεις, κυρίως από την πλευρά των φιλοξενούμενων, οι οποίοι και προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Ύστερα έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να βάλουν κι άλλα γκολ, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν. Ωστόσο, η απάντηση της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν άμεση παίρνοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά στο 6′ με τον Τεχέρο να κάνει το γύρισμα και τον Γκαρέ να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Στο 15′ ο Βόλος έκανε για πρώτη φορά… αισθητή την παρουσία του, με τον Τζόκα να σεντράρει, την μπάλα να βρίσκει τον Μέντιλ και να παίρνει πορεία προς τα δίχτυα, αλλά ο Αθανασιάδης απομάκρυνε.

Το πολυπόθητο γκολ ήρθε για τον Άρη στο 21ο λεπτό της συνάντησης με δράστη τον Χόνγκλα. Ο Γκαρέ πέρασε στον Μπουσαϊντ, που από δεξιά και η μπάλα στρώθηκε στον Χόνγκλα, ο οποίος με σουτ στην κίνηση σκόραρε με τη βοήθεια του δοκαριού. Δύο λεπτά μετά, ο Καντεβέρε βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση από τα πλάγια και χωρίς τερματοφύλακα, αλλά το τελείωμα πήγε στην εξωτερική πλευρά του τέρματος.

Ο Άρης έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 31′. Ο Καντεβέρε, κι ενώ ήταν κοντά στο πλάγιο, επιχείρησε να… κρεμάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι με τον Μορέιρα να μπλοκάρει. Στο 42′ ένα σουτ του Τεχέρο εκτός περιοχής κατέληξε στα χέρια του Μπορέιρα. Έτσι το 1-0 ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Άρης άρχισε με… δοκάρι. Στο 52′ ο Καντεβέρε δοκίμασε το πόδι του αλλά η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Βόλου. Δύο λεπτά αργότερα όμως οι Θεσσαλοί απάντησαν, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Λάμπρου. Ο Γκονζάλες πέρασε στον Έλληνα παίκτη, αυτός βρέθηκε με χώρο έκανε το σουτ σκόραρε. Οι Θεσσαλονικείς όμως δεν πτοήθηκαν και στο 55′ πήραν εκ νέου προβάδισμα με αυτογκόλ του Τριανταφύλλου για το 2-1. Ο Ράτσιτς έδωσε στον Γιαννιώτα, αυτός γύρισε στη μικρή περιοχή από δεξιά και ο Τριανταφύλλου έβαλε αυτογκόλ.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με την επόμενη καλή φάση να έρχεται στο 73′ για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας βρήκε τον Γκαρέ, εκείνος κινήθηκε ωραία και σούταρε, αλλά ο Μορέιρα τον σταμάτησε. Ο Βόλος πίεσε στο φινάλε, όπως ήταν λογικό, αλλά δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ τις φάσεις που είχε.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα (75’ Παπαθανασίου) Χέρμανσον (46’ Τριανταφύλλου), Μύγας (89’ Λεγκίσι), Γρόσδης, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (61’ Λυκουρίνος), Τζόκα, Γκονζάλες (75’ Κύρκος), Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ροζ, Σούντμπεργκ (80’ Φρίντεκ), Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα (58’ Γένσεν), Γκαρέ (82’ Κουαμέ), Μπουσαΐντ (58’ Ντούντου), Γιαννιώτας, Καντεβέρε (58’ Μορόν).