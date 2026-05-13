Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Σοκαριστικό βίντεο απο τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει ανήλικη στα Ιωάννινα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός σε αεροπορική πτήση από την Αγγλία προς το Ηράκλειο στην Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά προς τη σύζυγό του προκαλώντας φόβο σε όλους στην καμπίνα.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο άνδρας, ο οποίος ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους, εκδήλωσε ανάρμοστη συμπεριφορά, επιτιθέμενος φραστικά στην 37χρονη, προκαλώντας φόβο στο παιδί αλλά και στους υπόλοιπους επιβάτες.
Ο θερμόαιμος Βρετανός, ο οποίος δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ αερολιμένα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».
Άλλα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τόσο ο άνδρας όσο και η σύζυγός του είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προτού ο 39χρονος αρχίσει να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά.
- Ανανεώθηκε η παραχώρηση του στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στον Δήμο Χαλκιδέων
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Πάμε μια βόλτα;» με την Ελένη Ράντου
- «Bones» της Τέτης Νικολοπουλου: Μια έξτρα παράσταση στο ΠΛΥΦΑ
- Σταύρος Φλώρος: «Μαμά, ζω… τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε»
- Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στο Μπορντό ύστερα από θάνατο επιβάτη
- Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις