Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός σε αεροπορική πτήση από την Αγγλία προς το Ηράκλειο στην Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά προς τη σύζυγό του προκαλώντας φόβο σε όλους στην καμπίνα.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο άνδρας, ο οποίος ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους, εκδήλωσε ανάρμοστη συμπεριφορά, επιτιθέμενος φραστικά στην 37χρονη, προκαλώντας φόβο στο παιδί αλλά και στους υπόλοιπους επιβάτες.

Ο θερμόαιμος Βρετανός, ο οποίος δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ αερολιμένα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Άλλα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τόσο ο άνδρας όσο και η σύζυγός του είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προτού ο 39χρονος αρχίσει να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά.