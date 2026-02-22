Ένας τριαντάχρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο σε πτήση.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης με προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία, ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.

Μετά την άφιξη της πτήσης οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχιζε να προπηλακίζει τους αστυνομικούς εξυβρίζοντας και απειλώντας τους, σύμφωνα με τις Αρχές. Μάλιστα προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.