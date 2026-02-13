«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Μαζική συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ Βρετανών επιβατών σε πτήση από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να κάνει έκτακτη αλλαγή πορείας.

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Το χάος εξαπλώθηκε γρήγορα στην καμπίνα, με τρομοκρατημένες οικογένειες και ηλικιωμένους ταξιδιώτες να εμπλέκονται στην αναταραχή.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν αίμα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα.

Αναφορές για μεθυσμένο επιβάτη

Η πτήση εξετράπη προς τις Βρυξέλλες χθες το βράδυ, μετά από αναφορές για βίαια επεισόδια που ξέσπασαν όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνο ενός άλλου.

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος κατά την προσγείωση και συνέλαβε δύο άτομα.

Οι επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε πιει πολύ και έκανε ρατσιστικές παρατηρήσεις πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε σύγκρουση με το πλήρωμα της καμπίνας για το θέμα των τσιγάρων.

«Σε κάποιο σημείο η κατάσταση έγινε πολύ βίαιη. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Οι άνθρωποι ήταν τρομαγμένοι. Η ατμόσφαιρα έγινε χαοτική», είπε ένας ταξιδιώτης.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Σεβασμός στους επιβάτες που αντιτάχθηκαν στον ρατσισμό, συμπεριλαμβανομένου του ευγενικού ατόμου που κάθισε δίπλα σε όσους ήταν ταραγμένοι και τους παρηγόρησε. Το πλήρωμα της Jet2 αντιμετώπισε την κατάσταση με ηρεμία και επαγγελματισμό».

Ο πιλότος είπε αργότερα στους επιβάτες ότι σε 30 χρόνια πτήσεων μπορούσε να μετρήσει τις αναγκαστικές προσγειώσεις του στα δάχτυλα του ενός χεριού, προσθέτοντας ότι δεν είχε δει ποτέ ένα τόσο βίαιο περιστατικό.

Το αεροσκάφος συνέχισε προς το Μάντσεστερ μετά την έκτακτη αλλαγή πορείας.

Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και είπε ότι θα απαγορευτεί δια βίου η είσοδος στους εμπλεκόμενους.