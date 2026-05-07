Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία». Εκτίμησε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει γρήγορα», ενώ επανέλαβε ότι, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» και ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει την απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν αφού «οριστικοποιήσει τις θέσεις της». Ιρανοί αξιωματούχοι, στο μεταξύ, απορρίπτουν κατηγορηματικά τις αναφορές περί συμφωνίας για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές διαρροές «αμερικανική λίστα επιθυμιών».
Το Ισραήλ, βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της «εκεχειρίας», ισχυριζόμενο ότι στόχευσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ. Οι ισραηλινές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά την εκεχειρία με τον Λίβανο και την Τετάρτη σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Χαμάς καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τους καθημερινούς βομβαρδισμούς και τον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών ως «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» και συνέχιση του «πολέμου εξόντωσης» του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.
