newspaper
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 09:36

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη στιγμή που 50.000 στρατεύματα, πεζοναύτες, αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά και πολεμικά αεροσκάφη περιμένουν ένα νεύμα του Λευκού Οίκου να πλήξουν εκ νέου το Ιράν, αποκαλύπτεται ότι τα ιρανικά πλήγματα της πρώτης φάσης του πολέμου ήταν πολύ πιο καταστροφικά.

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι New York Times, ενώ ο Λευκός Οίκος δίνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση της πολεμικής επιχείρησης. Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Operation Epic Fury, όπως ονομάστηκε η αμερικανική εκστρατεία, είχε «τελειώσει». Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι η μεγάλη επιχείρηση είχε στόχο να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, αν και αργότερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακόμη και αυτή η επιχείρηση είχε παγώσει.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα τερματίσει τον πόλεμο και θα προσφέρει ασφαλή διέλευση στα πλοία μέσω των στενών εάν το Ιράν «συμφωνήσει να δώσει όσα έχουν συμφωνηθεί», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Πρόσθεσε: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί ξεκινούν».

Οι νέες αποκαλύψεις

Ωστόσο, ο αμερικανικός δισταγμός ίσως οφείλεται στην απάντηση που θα έρθει από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Washington Post, η έκταση της καταστροφής που υπέστησαν οι αμερικανικές βάσεις τον Μάρτιο και Απρίλιο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αναγνωριστεί δημόσια από την αμερικανική κυβέρνηση ή είχε αναφερθεί προηγουμένως. Η έρευνα βασίστηκε σε 109 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ιράν, των οποίων η γνησιότητα επιβεβαιώθηκε συγκρίνοντάς τες με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus, καθώς και με εικόνες υψηλής ανάλυσης της Planet όπου ήταν διαθέσιμες.

Συνολικά, η αμερικανική εφημερίδα εντόπισε 217 κατασκευές και 11 τμήματα εξοπλισμού που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε 15 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν αυτό που φαίνεται να είναι πολυάριθμοι στρατώνες, υπόστεγα ή αποθήκες σε περισσότερες από τις μισές αμερικανικές βάσεις που εξέτασε η Post.

«Οι Ιρανοί έχουν στοχεύσει σκόπιμα κτίρια διαμονής σε πολλαπλές εγκαταστάσεις με σκοπό να προκαλέσουν μαζικές απώλειες», δήλωσε ο Ουίλιαμ Γκούντχιντ, ερευνητής του ερευνητικού προγράμματος ανοιχτής πρόσβασης Contested Ground, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες.

Η Washington Post διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις έπληξαν εγκατάσταση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, εξοπλισμό αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στις αεροπορικές βάσεις Riffa και Isa στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, δορυφορικό πιάτο στη Naval Support Activity Bahrain -που λειτουργεί ως έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ- εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Camp Buehring στο Κουβέιτ και πέντε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις βάσεις.

Οι ιρανικές εικόνες κατέγραψαν επίσης προηγουμένως αναφερθείσες ζημιές ή καταστροφές σε ραντομικά καλύμματα (radomes) στο Camp Arifjan και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, καθώς και στην έδρα του 5ου Στόλου· σε ραντάρ και εξοπλισμό αντιπυραυλικής άμυνας THAAD στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και σε δύο εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· σε δεύτερη εγκατάσταση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid· καθώς και σε αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Ποιές βάσεις επλήγησαν περισσότερο

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που εξέτασε η εφημερίδα σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ — την αεροπορική βάση Ali al-Salem, το Camp Arifjan και το Camp Buehring. Το Camp Arifjan αποτελεί την περιφερειακή έδρα του αμερικανικού στρατού ξηράς.

Ορισμένα κράτη του Περσικού Κόλπου αρνήθηκαν να επιτρέψουνε στον αμερικανικό στρατό να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις από τις βάσεις τους. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ήταν από τις πλέον πληγείσες, πιθανόν επειδή επέτρεψαν επιθέσεις από το έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυραυλικών συστημάτων HIMARS, τα οποία μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους σε αποστάσεις άνω των 310 μιλίων.

Η έρευνα της Washington Post αντιπροσωπεύει μόνο μερική καταγραφή των ζημιών βάσει των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων.

Μέρος των ζημιών θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αμερικανικών επιλογών ή παραπλάνησης, δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Για να διατηρήσουν πολύτιμους αναχαιτιστές, οι αμερικανικές δυνάμεις μπορεί να επιλέγουν να επιτρέψουν σε εισερχόμενο πύραυλο να πλήξει στόχο που θεωρείται ασήμαντος, ενώ είναι επίσης πιθανό οι διοικητές να επιχείρησαν να παραπλανήσουν τις ιρανικές δυνάμεις, κάνοντας άδειες τοποθεσίες βάσεων να φαίνονται κατειλημμένες.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα οι ζημιές στις εγκαταστάσεις δείχνουν πως ο αμερικανικός στρατός είχε υποτιμήσει τις δυνατότητες στόχευσης του Ιράν, δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στον σύγχρονο πόλεμο με drones και είχε αφήσει ορισμένες βάσεις ανεπαρκώς προστατευμένες.

«Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να δείχνουν αστοχίες», δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν.

Μέρος των ζημιών ενδέχεται να προκλήθηκε αφότου τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν ήδη αποχωρήσει από τις βάσεις, καθιστώντας λιγότερο κρίσιμη την προστασία των εγκαταστάσεων. Ο Cancian και άλλοι ειδικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει τη βοαρδιστική του εκστρατεία στο Ιράν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι κέρδισε η Ελλάδα από το αγγλικό δικαστήριο;

Δημόσιο Χρέος: Τι κέρδισε η Ελλάδα από το αγγλικό δικαστήριο;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Κόσμος 07.05.26

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 07.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 07.05.26 Upd: 09:36

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07.05.26

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Σύνταξη
Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Πόλεμος στο Ιράν 06.05.26

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07.05.26

Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα

Θετικό ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της ΝΔ, ενώ η διεύρυνση, η τετραήμερη εργασία και η εκλογική ετοιμότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 07.05.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερη μεγάλη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω - Καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Σύνταξη
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Κόσμος 07.05.26

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών

Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies