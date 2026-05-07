Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Τη στιγμή που 50.000 στρατεύματα, πεζοναύτες, αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά και πολεμικά αεροσκάφη περιμένουν ένα νεύμα του Λευκού Οίκου να πλήξουν εκ νέου το Ιράν, αποκαλύπτεται ότι τα ιρανικά πλήγματα της πρώτης φάσης του πολέμου ήταν πολύ πιο καταστροφικά.

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι New York Times, ενώ ο Λευκός Οίκος δίνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση της πολεμικής επιχείρησης. Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Operation Epic Fury, όπως ονομάστηκε η αμερικανική εκστρατεία, είχε «τελειώσει». Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι η μεγάλη επιχείρηση είχε στόχο να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, αν και αργότερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακόμη και αυτή η επιχείρηση είχε παγώσει.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα τερματίσει τον πόλεμο και θα προσφέρει ασφαλή διέλευση στα πλοία μέσω των στενών εάν το Ιράν «συμφωνήσει να δώσει όσα έχουν συμφωνηθεί», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Πρόσθεσε: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί ξεκινούν».

Οι νέες αποκαλύψεις

Ωστόσο, ο αμερικανικός δισταγμός ίσως οφείλεται στην απάντηση που θα έρθει από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Washington Post, η έκταση της καταστροφής που υπέστησαν οι αμερικανικές βάσεις τον Μάρτιο και Απρίλιο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αναγνωριστεί δημόσια από την αμερικανική κυβέρνηση ή είχε αναφερθεί προηγουμένως. Η έρευνα βασίστηκε σε 109 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ιράν, των οποίων η γνησιότητα επιβεβαιώθηκε συγκρίνοντάς τες με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus, καθώς και με εικόνες υψηλής ανάλυσης της Planet όπου ήταν διαθέσιμες.

Συνολικά, η αμερικανική εφημερίδα εντόπισε 217 κατασκευές και 11 τμήματα εξοπλισμού που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε 15 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν αυτό που φαίνεται να είναι πολυάριθμοι στρατώνες, υπόστεγα ή αποθήκες σε περισσότερες από τις μισές αμερικανικές βάσεις που εξέτασε η Post.

«Οι Ιρανοί έχουν στοχεύσει σκόπιμα κτίρια διαμονής σε πολλαπλές εγκαταστάσεις με σκοπό να προκαλέσουν μαζικές απώλειες», δήλωσε ο Ουίλιαμ Γκούντχιντ, ερευνητής του ερευνητικού προγράμματος ανοιχτής πρόσβασης Contested Ground, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες.

Η Washington Post διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις έπληξαν εγκατάσταση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, εξοπλισμό αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στις αεροπορικές βάσεις Riffa και Isa στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, δορυφορικό πιάτο στη Naval Support Activity Bahrain -που λειτουργεί ως έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ- εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Camp Buehring στο Κουβέιτ και πέντε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις βάσεις.

Οι ιρανικές εικόνες κατέγραψαν επίσης προηγουμένως αναφερθείσες ζημιές ή καταστροφές σε ραντομικά καλύμματα (radomes) στο Camp Arifjan και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, καθώς και στην έδρα του 5ου Στόλου· σε ραντάρ και εξοπλισμό αντιπυραυλικής άμυνας THAAD στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και σε δύο εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· σε δεύτερη εγκατάσταση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid· καθώς και σε αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Ποιές βάσεις επλήγησαν περισσότερο

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που εξέτασε η εφημερίδα σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ — την αεροπορική βάση Ali al-Salem, το Camp Arifjan και το Camp Buehring. Το Camp Arifjan αποτελεί την περιφερειακή έδρα του αμερικανικού στρατού ξηράς.

Ορισμένα κράτη του Περσικού Κόλπου αρνήθηκαν να επιτρέψουνε στον αμερικανικό στρατό να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις από τις βάσεις τους. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ήταν από τις πλέον πληγείσες, πιθανόν επειδή επέτρεψαν επιθέσεις από το έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυραυλικών συστημάτων HIMARS, τα οποία μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους σε αποστάσεις άνω των 310 μιλίων.

Η έρευνα της Washington Post αντιπροσωπεύει μόνο μερική καταγραφή των ζημιών βάσει των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων.

Μέρος των ζημιών θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αμερικανικών επιλογών ή παραπλάνησης, δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Για να διατηρήσουν πολύτιμους αναχαιτιστές, οι αμερικανικές δυνάμεις μπορεί να επιλέγουν να επιτρέψουν σε εισερχόμενο πύραυλο να πλήξει στόχο που θεωρείται ασήμαντος, ενώ είναι επίσης πιθανό οι διοικητές να επιχείρησαν να παραπλανήσουν τις ιρανικές δυνάμεις, κάνοντας άδειες τοποθεσίες βάσεων να φαίνονται κατειλημμένες.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα οι ζημιές στις εγκαταστάσεις δείχνουν πως ο αμερικανικός στρατός είχε υποτιμήσει τις δυνατότητες στόχευσης του Ιράν, δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στον σύγχρονο πόλεμο με drones και είχε αφήσει ορισμένες βάσεις ανεπαρκώς προστατευμένες.

«Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να δείχνουν αστοχίες», δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν.

Μέρος των ζημιών ενδέχεται να προκλήθηκε αφότου τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν ήδη αποχωρήσει από τις βάσεις, καθιστώντας λιγότερο κρίσιμη την προστασία των εγκαταστάσεων. Ο Cancian και άλλοι ειδικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει τη βοαρδιστική του εκστρατεία στο Ιράν.