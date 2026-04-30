Σκέψεις για ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή κάνουν οι ΗΠΑ σχεδιάζοντας στοχευμένα πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών του Ιράν.

H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εξετάζει την ανάπτυξη του «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή. Ο στόχος είναι να μπορεί να πλήξει στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στο Ιράν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει προτείνει τη χρήση του υπερηχητικού πυραύλου (LRHW) υποστηρίζοντας ότι ο ιρανικός στρατός έχει μεταφέρει τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων σε σημεία που δεν μπορούν άλλα πυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ να προσεγγίσουν.

Εάν εγκριθεί το αίτημα θα είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον θέτει σε λειτουργία το εξελιγμένο πυραυλικό σύστημα.

«Dark Eagle»: Ξεπερνά σε ταχύτητα τα 5 Mach

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις στις δοκιμές τα προηγούμενα χρόνια, ο αμερικανικός στρατός ολοκληρώνει την ένταξη του συστήματος στις πρώτες του μονάδες στις αρχές του 2026.

Ο «Dark Eagle» εκτιμάται ότι έχει εμβέλεια που υπερβαίνει τα 1.725 μίλια (2.776 χιλιόμετρα), αν και οι πλήρεις δυνατότητές του παραμένουν απόρρητες.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ταχύτητες που υπερβαίνουν πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου και μπορεί να προσαρμόζει την τροχιά του εν πτήσει, προκειμένου να αποφύγει την αναχαίτιση.

Ένα πανάκριβο οπλικό σύστημα

Σχεδιάστηκε για πλήγματα υψηλής ακρίβειας, αντιμετώπιση προηγμένων αντιπυραυλικών συστημάτων και είναι μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ να ανταγωνιστούν αντίστοιχα όπλα από χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Θεωρείται όπλο για την εξουδετέρωση κρίσιμων υποδομών (ραντάρ, κέντρα διοίκησης) μέσα σε ελάχιστα λεπτά (λιγότερο από 20 λεπτά για τη μέγιστη απόσταση).

Το κόστος κάθε πυραύλου υπολογίζεται περίπου στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός αριθμός τους παραμένει περιορισμένος.