newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 08:00

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Όσο περνάει ο καιρός και ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν δεν τελειώνει, αυτό που φοβούνται όλοι –και κυρίως οι Αμερικανοί- είναι ότι η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε μια «παγωμένη σύγκρουση». Οι λέξεις «ψυχρός πόλεμος» μόνο μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας είναι οικονομικές κυρώσεις, προσπάθειες για διαπραγμάτευση, που καταλήγουν σε αδιέξοδο. Και ένας διαρκής φόβος ότι, οποιαδήποτε στιγμή, θα μπορούσε να έρθει ένα θερμό επεισόδιο και πόλεμος να ξεκινήσει ξανά.

Όπως επισημαίνει το Axios, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ψυχρός πόλεμος είναι μια παγίδα. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή για πολλούς ακόμη μήνες. Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ. Και οι δύο πλευρές θα περιμένουν ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. Ή ποιος θα επιτεθεί πρώτος, παραβιάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία.

REUTERS/Suzanne Plunkett

Οι ιρανικές συμφωνίες του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πιεζόμενος εντός και εκτός ΗΠΑ, προσπαθεί διαρκώς να αποδείξει ότι το Ιράν υποχωρεί. Σχεδόν καθημερινά, σε αναρτήσεις του, λέει ότι η Τεχεράνη «θέλει απελπισμένα μια συμφωνία». Για να διαψευστεί στη συνέχεια. Κυρίως γιατί ο ίδιος θέλει το Ιράν να συμφωνήσει στους δικού του όρους. Κυρίως αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η ανάρτηση στο Truth Social, εν μέσω των επίσημων εκδηλώσεων για το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας. Έγραψε: «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “Κατάσταση Κατάρρευσης”. Θέλουν να “ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ” το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την ηγετική τους θέση (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Παράλληλα, στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ένας Ψυχρός Πόλεμος, με τις κάλπες να απέχουν ελάχιστους μήνες, «είναι το χειρότερο πράγμα για τον Τραμπ, πολιτικά και οικονομικά», σύμφωνα με πηγή στο περιβάλλον του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται μεταξύ δύο αποφάσεων. Να ξεκινήσει εκ νέου τις στρατιωτικές επιθέσεις ή να περιμένει να δει πόσο αποτελεσματικές είναι οι οικονομικές κυρώσεις «μέγιστης πίεσης» που επιβάλλει στο Ιράν. Αν δηλαδή θα υποχρεώσουν την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

«Το μόνο που καταλαβαίνουν [οι ηγέτες του Ιράν] είναι βόμβες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύμβουλο, ο οποίος μετέφερε το σχόλιο στο Axios. Ο ίδιος είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βία. Αλλά δεν υποχωρεί».

Κι ας χρειάζεται επειγόντως μια λύση.

REUTERS/Mohammed Aty

Από τους «ψύχραιμους» στα γεράκια

Αλλά και το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ αμφιταλαντεύεται για το τι πρέπει να γίνει. Όλοι γνωρίζουν ότι ο ψυχρός πόλεμος δεν είναι η ιδανική λύση. Το πετρέλαιο γίνεται όλο και πιο ακριβό. Οι Αμερικανοί εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για τον χειρισμό του κόστους ζωής και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, μόνο το 34% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, από 36% στην έρευνα που διεξήχθη 15-20 Απριλίου. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων στην έρευνα ενέκρινε την απόδοση του Τραμπ στο κόστος ζωής, από 25% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Μερικοί από τους ανώτερους συμβούλους του Τραμπ θέλουν να διατηρήσει προς το παρόν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, να επιβάλει περισσότερες οικονομικές κυρώσεις για να πιέσει το ιρανικό καθεστώς, πριν επιστρέψει στους βομβαρδισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας εξ αυτών. Μιλώντας στο Fox, είπε: «Το επίπεδο των κυρώσεων στο Ιράν είναι εξαιρετικό, η πίεση στο Ιράν είναι εξαιρετική και νομίζω ότι μπορούν να ασκηθούν περισσότερες».

REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo

Επίσης, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «ο υπόλοιπος κόσμος θα συμμετάσχει μαζί μας στις εξουθενωτικές κυρώσεις και σε άλλα πράγματα που κάνουμε για να πιέσουμε αυτό το καθεστώς να κάνει παραχωρήσεις που δεν θέλει να κάνει».

Ο Χέγκσεθ και οι «σκληροί»

Υπάρχει βεβαίως και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Ο Χέγκσεθ υποστηρίζει τη στρατιωτική δράση γενικά, πιστεύει ότι ο στρατός υπάρχει για να δίνει μάχες. Ο ψυχρός πόλεμος δεν είναι κάτι που θα επέλεγε. Σε μια αποστροφή του λόγου, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Τραμπ τον έδειξε, μισοαστεία-μισοσοβαρά, ως υπεύθυνο για την έναρξη του πολέμου. «Εκείνος με έπεισε», είπε.

Αλλά ο Τραμπ συμβουλεύεται κα γεράκια εκτός της κυβέρνησης. Συμπεριλαμβανομένου του αρθρογράφου της Washington Post Μαρκ Θίσεν, του απόστρατου στρατηγού Τζακ Κιν και του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος-Νομός Καρολίνας). Όλοι συμβουλεύουν τον Τραμπ να αναλάβει κάποιο είδος στρατιωτικής δράσης για να προσπαθήσει να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο.

Ο Γκράχαμ έγραψε στο Χ, απευθυνόμενος στον Τραμπ: «Κύριε Πρόεδρε, μείνετε πιστοί στις θέσεις σας για το καλό του έθνους και του κόσμου. Το ιρανικό καθεστώς και η συμπεριφορά του είναι το πρόβλημα, όχι εσείς». Και τον κάλεσε να απορρίψει την τελευταία πρόταση του Ιράν.

Στην πρόταση αυτή, το Ιράν προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μια παράλληλη συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αντάλλαγμα θα ήταν η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ σε πλοία που έρχονται και αναχωρούν από το Ιράν. Στη σύσκεψη ασφαλείας στον Λευκό Οίκο δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

REUTERS/Jonathan Ernst

Μία πηγή ανέφερε στο Axios ότι ο Τραμπ δεν φαινόταν διατεθειμένος να αποδεχτεί την πρόταση. Διότι θα ανέβαλε τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο για να το εξαλείψει. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εμμέσως η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λίβιτ. «Οι κόκκινες γραμμές του προέδρου σε σχέση με το Ιράν έχουν γίνει πολύ, πολύ σαφείς, όχι μόνο στο αμερικανικό κοινό, αλλά και σε αυτό», δήλωσε.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός

Όλα τα γεγονότα παραπέμπουν σε ψυχρή κλιμάκωση του πολέμου. Ο Τραμπ επέβαλε αποκλεισμό αφού το Ιράν έκλεισε το Ορμούζ και άρχισε να χρεώνει διόδια στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο. Ο αμερικανικός στρατός αναγκάζει πλοία με ιρανική σημαία που μεταφέρουν πετρέλαιο να επιστρέψουν στην ακτή. Κάποια ωστόσο έχουν ξεφύγει.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατασχέσει άλλα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο. Καθώς και τα φερόμενα «λαθραία», που η Ουάσιγκτον λέει ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα άρει τον αποκλεισμό πριν το Ιράν αποδεχθεί συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ έχει εντείνει την εκστρατεία κυρώσεων μέγιστης πίεσης. Στοχεύει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ναυτιλιακές εταιρείες, ακόμη και κινεζικά διυλιστήρια που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο που έχει υποστεί κυρώσεις.

«Αυτή είναι η μέγιστη πίεση παντού και από όλες τις οπτικές γωνίες», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και στρατιωτική δράση. Μπορεί και όχι. Εξαρτάται από τον πρόεδρο», είπε στο Axios.

Με μοχλό τις κυρώσεις

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και σύμμαχοι πιστεύουν ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν αδύνατη την αποθήκευση περισσότερου πετρελαίου από το Ιράν. Ότι θα το αναγκάσουν να κλείσει τις εξορύξεις του, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία. Αλλά ούτε αυτό φαίνεται να λειτουργεί. Αναλυτές που επικρίνουν τον πόλεμο λένε ότι δεν θα λειτουργήσει για την απόσπαση παραχωρήσεων από το Ιράν.

Κι ύστερα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler, η Τεχεράνη έχει καταφύγει σε  Το Ιράν καταφεύγει σε αυτοσχέδιες αποθήκες πετρελαίου και εναλλακτικές οδούς εξαγωγής. Και με τις εξαγωγές να ανακάμπτουν, η Τεχεράνη φέρεται να αναβιώνει εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες «αποθήκευσης άχρηστων υλικών», χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εμπορευματοκιβώτια, Επίσης εξετάζει αποστολές αργού πετρελαίου σιδηροδρομικώς προς την Κίνα, σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει μια ευρύτερη κρίση υποδομών και να αποφύγει μια πιο απότομη διακοπή της παραγωγής.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, μένει να φανεί. Αλλά όσο δεν βρίσκεται λύση –με δεδομένο ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα- ένας ψυχρός πόλεμος είναι κάτι ορατό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό

ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Κόσμος
Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κόσμος 30.04.26

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Σύνταξη
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

Ο Τραμπ παροτρύνει τον Νετανιάχου να σκοτώνει «χειρουργικά»

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Πλήγμα στα δικαιώματα 29.04.26

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

Σύνταξη
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Οικονομία 30.04.26

Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους - Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

Τα αναδρομικά αφορούν περιπτώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεων από παράλληλη ασφάλιση, υπερβολικών κρατήσεων εισφορών και επιστροφών σε στρατιωτικούς

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Σύνταξη
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ανάλυση Politico 30.04.26

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Προκόπης Γιόγιακας
Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies