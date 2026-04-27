Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ
Οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται υπό την αιγίδα του Πακιστάν, εν μέσω της αντιπαράθεσης στα Στενά του Ορμούζ - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in
Οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται υπό την αιγίδα του Πακιστάν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι ιρανοί ηγέτες «μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας καλέσουν» αν θέλουν να συζητήσουν. Η Τεχεράνη μέσω του προέδου Πεζεσκιάν τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει πρώτα να άρουν τα επιχειρησιακά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στη Ρωσία για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, την Κυριακή. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν νόμιμη απάντηση στις «επίμονες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από το Ισραήλ από την πρώτη μέρα της συμφωνίας.
Η αντιπαράθεση στο Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, με τον ανώτερο Ιρανό βουλευτή Αλί Νικζάντ να δηλώνει ότι η θαλάσσια οδός δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις