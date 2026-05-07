Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο Λίβανος και το Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν νέο γύρο συνομιλιών στις 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτό δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών θα γίνει παρά την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό, την πρώτη από την έναρξη της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ.

Από τότε που Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις στον νότο της χώρας, αλλά και να ισοπεδώνουν με μπουλντόζες χωριά. Υποστήριζαν ότι πλήττουν μόνο θέσεις της Χεζμπολάχ.

Τι ξέρουμε

Ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ την Πέμπτη και την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας στην Ουάσιγκτον». Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ποιοι θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ούτε τον τόπο της συνάντησης. Οι δύο προηγούμενοι γύροι που πραγματοποίησαν Λίβανος και Ισραήλ έγιναν ο πρώτος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο δεύτερος στον Λευκό Οίκο. Και οι δύο γύροι ουσιαστικά κατέληξαν σε συμφωνίες για παράταση της εκεχειρίας. Μιας εκεχειρίας, που επί της ουσίας αποκλείει από τις συγκρούσεις τον στρατό του Λιβάνου.

Παρά το γεγονός αυτό, στις συγκρούσεις Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί Λιβανέζοι στρατιώτες. Επίσης, έχουν σκοτωθεί υγειονομικοί και μέλη των συνεργείων διάσωσης.

Στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών ηγήθηκαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο και οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, και στους δύο συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Στον δεύτερο γύρο παρέστη και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου επικύρωσε τη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει σε μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, την έχει για την ώρα απορρίψει ο Λιβανέζος πρόεδρος, καθώς έκρινε ότι «δεν είναι πρόσφορος ο χρόνος».

Ωστόσο, επισήμανε ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, όπως είπε, είναι προς το «συμφέρον όλου του λιβανέζικου λαού». Ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε διαρκής συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μια πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο.