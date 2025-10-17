newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
17.10.2025 | 12:15
Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 13:08

Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ταϊβάν η αποκάλυψη ότι αεροπορική εταιρεία ζήτησε έγγραφα πιστοποίησης αίτησης άδειας από νεαρή αεροσυνοδό, λίγες ημέρες αφότου η 34χρονη είχε αποβιώσει κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε νοσοκομείο.

Στοιχεία από τις πτήσεις των τελευταίων έξι μηνών δείχνουν ότι η 34χρονη εργαζόταν κατά μέσο όρο 75 ώρες τον μήνα

Οι αρχές της Ταϊβάν ερευνούν εάν οι υπεύθυνοι της εταιρείας είχαν αρνηθεί στην 34χρονη ιατρική βοήθεια ή την απέτρεψαν από το να κάνει χρήση αναρρωτικής άδειας, μετά την αδιαθεσία που είχε νιώσει κατά τη διάρκεια πτήσης. Η Σαν πέθανε στις 8 Οκτωβρίου, με την υπόθεση να έχει ξεσηκώσει κύμα οργής για τις εργασιακές πρακτικές της εταιρείας EVA Air.

Όπως αναφέρει το BBC, η Σαν ένιωσε αδιαθεσία στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μιλάνο προς την Taoyuan της Ταϊβάν. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε μέχρι τον θάνατό της.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι ήταν συνάδελφοί της, λένε ότι η 34χρονη γυναίκα πιεζόταν από την εταιρεία να συνεχίσει να εργάζεται παρότι αισθανόταν άρρωστη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί από το νοσοκομείο όπου η αεροσυνοδός άφησε την τελευταία της πνοή. Πάντως, στοιχεία από τις πτήσεις των τελευταίων έξι μηνών δείχνουν ότι εργαζόταν κατά μέσο όρο 75 ώρες τον μήνα — εντός των προβλεπόμενων ορίων, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ταϊβάν (CNA). Η Σαν είχε ενταχθεί στο δυναμικό της EVA Air το 2016.

Το μήνυμα στο κινητό

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατo της Σαν, εστάλη ένα μήνυμα στο κινητό της από εκπρόσωπο της EVA Air, ο οποίος της ζητούσε να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είχε αιτηθεί άδεια στα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να λείψει από τη δουλειά. Δηλαδή, να αποδείξει ότι το διάστημα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο η απουσία της… ήταν δικαιολογημένη.

Ο εκπρόσωπος μάλιστα ζήτησε «να σταλεί φωτογραφία των εγγράφων αδείας», με την οικογένεια, σοκαρισμένη, να στέλνει αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου.

Ανώτατα στελέχη της εταιρείας, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, παραδέχθηκαν ότι το μήνυμα ήταν «λάθος υπαλλήλου» και ζήτησαν προσωπικά συγγνώμη από την οικογένεια της Σαν. «Ο πόνος από την απώλεια της Σαν θα είναι στις καρδιές μας για πάντα. Θα διεξάγουμε την έρευνα για τον θάνατό της με την πιο υπεύθυνη στάση» δήλωσε ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το CNA που επικαλείται το βρετανικό μέσο, από το 2013 η EVA Air έχει τιμωρηθεί με πρόστιμα επτά φορές, κυρίως για παραβιάσεις που σχετίζονται με υπερωριακή εργασία του προσωπικού.

