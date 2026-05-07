07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Ελλάδα 07 Μαΐου 2026, 18:12

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα, με την εκλογή της προέδρου της ΕΣΗΕΑ, Μαρίας Αντωνιάδου, στην Executive Committee (Εκτελεστική Επιτροπή) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) κατά τη διάρκεια του 32ου Παγκόσμιου επετειακού Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της στο Παρίσι.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η κ. Αντωνιάδου δήλωσε: «Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Δώσαμε μια σκληρή μάχη με τη στήριξη του προέδρου της ΕΣΠΗΤ, Θέμη Μπερεδήμα και του προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρη Τριανταφύλλου, προκειμένου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Οι συνάδελφοί μας από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου ακουσαν το μήνυμά μας και εξέλεξαν την Ελλάδα στην Executive Committee της International Federation of Journalists (IFJ – ΔΟΔ). Η παρουσία της ΕΣΗΕΑ στο Παρίσι ήταν ισχυρή, καθώς απαρτιζόταν από τον αντιπρόεδρο, Γιώργο Γαβαλά και την ειδική γραμματέα, Μάχη Νικολάρα. Η παρουσία της ΕΣΗΕΑ ήταν εμβληματική, καθώς η Ένωσή μας ήταν μέσα στις τρεις πρώτες Ενώσεις παγκοσμίως που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Γάλλων συναδέλφων για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δημοσιογραφικού κινήματος πριν από 100 χρόνια. Η θητεία ξεκινάει σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων και το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα καταφέρουμε επιτέλους να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται από τον ΟΗΕ με μία Διεθνή Σύμβαση. Δεκάδες συνάδελφοί μας δολοφονούνται, ενώ εκατοντάδες βρίσκονται φυλακισμένοι υπερασπιζόμενοι την ελευθερία του λόγου. Ο αγώνας μας για την ελευθερία και τη δημοκρατία συνεχίζεται».

Από την πλευρά του, ο ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, Θέμης Μπερεδήμας, ανέφερε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους και την Ελλάδα η εκλογή της προέδρου της ΕΣΗΕΑ, Μαρίας Αντωνιάδου, στην Executive Committee της ΔΟΔ. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι αποκτούν ισχυρή φωνή και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του κλάδου, την ελευθερία του Τύπου και την αμερόληπτη ενημέρωση των πολιτών. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών όλων μας, όλα αυτά τα χρόνια, και δικαίωση των αγώνων μας. Η σημαντική αυτή εκλογή είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε όλους τους συναδέλφους μας και ανάγκη για περαιτέρω δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα SLAPP’s, τα πνευματικά δικαιώματα, οι παγκόσμιες πλατφόρμες, η ασφάλεια των δημοσιογράφων, η ελευθερία του λόγου, η ανεξαρτησία και πολυφωνία του Τύπου».

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, «πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη Μαρία Αντωνιάδου, για την ΈΣΗΕΑ, τις ελληνικές Ενώσεις Συντακτών και φυσικά για την Ελλάδα, η οποία αποκτά και πάλι εκπρόσωπο στη ΔΟΔ, μετά από 22 χρόνια. Αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών της προέδρου της ΕΣΗΕΑ σε διεθνές επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, κάτι το οποίο το Σώμα του συνεδρίου τής αναγνώρισε και την εξέλεξε σε μία ιδιαίτερα υψηλή θέση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων».

Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, η Περουβιανή Zuliana Lainez Otero εξελέγη νέα πρόεδρος της International Federation of Journalists στο 32ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας στο Παρίσι. Είναι η πρώτη γυναίκα από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική που αναλαμβάνει την ηγεσία της μεγαλύτερης δημοσιογραφικής οργάνωσης στον κόσμο.

Η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΔΟΔ σημείωσε: «Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο για τη δημοσιογραφία παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έναν συγκλονιστικό αριθμό δημοσιογράφων να σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, την Ουκρανία, τον Λίβανο, το Σουδάν και τη Λατινική Αμερική, κάτι πρωτοφανές στην ιστορία. Τα επίπεδα ατιμωρησίας για αυτά τα εγκλήματα είναι επίσης πρωτοφανή. Ως παγκόσμια οργάνωση, είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα εγκλήματα θα διωχθούν από τα διεθνή δικαστήρια».

Η International Federation of Journalists, που ιδρύθηκε το 1926 στο Παρίσι και σήμερα έχει έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική οργάνωση παγκοσμίως. Εκπροσωπεί 600.000 δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, μέσω 187 Ενώσεων Συντακτών και συνδικάτων σε περισσότερες από 148 χώρες. Η IFJ λειτουργεί ως η διεθνής «φωνή» των δημοσιογράφων στους οργανισμούς του ΟΗΕ και στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα, προωθώντας την ελευθερία του Τύπου, την προστασία των δημοσιογράφων, τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια των λειτουργών της ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Κόσμος
Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα - Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Σύνταξη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Ελλάδα 07.05.26

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

Σύνταξη
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
Καρδαμάς Ηλείας: Ακατάλληλο νερό, εγκαταλειμμένα δίκτυα και θεσμική αδιαφορία – Σοβαρές καταγγελίες στο in
Εικόνες ντροπής 07.05.26

Καρδαμάς Ηλείας: Ακατάλληλο νερό, εγκαταλειμμένα δίκτυα και θεσμική αδιαφορία – Σοβαρές καταγγελίες στο in

Σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας αντιμετωπίζει ο Καρδαμάς Ηλείας με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως το νερό στα σπίτια τους είναι παντελώς ακατάλληλο εν μέσω θεσμικής αδιαφορίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Υπό φύλαξη στο Νοσοκομείο Πύργου 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Σύνταξη
Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Σύνταξη
Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Χαμός με τις πινακίδες για νέα Ι.Χ. - Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης... τσίγκου

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Σύνταξη
Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Σύνταξη
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

