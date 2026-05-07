Δημοσιεύτηκε το σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν – Τα ερωτήματα γύρω του παραμένουν αναπάντητα

«Η εφημερίδα New York Times δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το έγραψε ο Έπσταϊν» σχολιάζει η ίδια η εφημερίδα ενώ παραθέτει τα νέα στοιχεία της υπόθεσης.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής δημοσίευσε ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Έπσταϊν και το οποίο παρέμενε σφραγισμένο για χρόνια στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του συγκρατούμενου του.

«Με ερευνούσαν για μήνες -ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!» ξεκινά το σημείωμα, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν κατηγορίες που χρονολογούνται πολλά χρόνια πίσω.

Με κεφαλαία γράμματα

«Είναι ευχαρίστηση να μπορείς να διαλέξεις την κατάλληλη στιγμή για να πεις αντίο», συνεχίζει το σημείωμα.

«Τι θέλετε να κάνω -Να ξεσπάσω σε κλάματα!!» αναγράφεται στο σημείωμα.

«ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» καταλήγει, με αυτές τις λέξεις υπογραμμισμένες. «ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!».

Νεκρός

Ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν, Νίκολα Ταρταλιόνε, είπε ότι ανακάλυψε το σημείωμα τον Ιούλιο του 2019, αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε αναίσθητος με ένα κομμάτι ύφασμα τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του.

Ο πρώην χρηματιστής και σεξουαλικός παραβάτης επέζησε από το περιστατικό αυτό, αλλά βρέθηκε νεκρός εβδομάδες αργότερα, σε ηλικία 66 ετών, στο πλέον κλειστό Σωφρονιστικό Κέντρο Μητροπολιτικής Περιοχής στο Κάτω Μανχάταν.

Η άρση του σφραγίσματος

Το σημείωμα δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου από τον δικαστή Κένεθ Μ. Κάρας του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης, ο οποίος ερεύνησε την υπόθεση του συγκρατούμενου.

Ο δικαστής προέβη στην ενέργεια αυτή μετά την αίτηση που υπέβαλε η εφημερίδα New York Times στο δικαστήριο την περασμένη Πέμπτη για την άρση του σφραγίσματος του εγγράφου και τη δημοσίευση άρθρου στο οποίο ο Ταρταλιόνε περιέγραφε το σημείωμα και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε στην κατοχή του.

«No fun»

Οι New York Times δεν έχουν πιστοποιήσει την αυθεντικότητα της σημείωσης, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο το βράδυ της Τετάρτης. Η σημείωση επαναλαμβάνει μια φράση -«bust out cryin» (να ξεσπάσω σε κλάματα)- που ο Έπσταϊν έγραφε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιλάμβανε μια άλλη φράση, το «No fun», που ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε επίσης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε μια ξεχωριστή σημείωση που βρέθηκε στο κελί του τη στιγμή του θανάτου του.

Δεν το είχε δει ποτέ

Το έγγραφο που αποσφραγίστηκε την Τετάρτη παρέμεινε κρυφό από το κοινό, ακόμη και όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που αφορούσαν τον Έπσταϊν, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που επιβάλλει ένας νέος νόμος.

Οι New York Times έψαξαν στα αρχεία αυτά και δεν βρήκε αντίγραφο του σημειώματος. (Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν το είχε δει ποτέ).

Πρώην αστυνομικός

Η αναζήτηση έφερε στο φως μια αινιγματική χρονολογία δύο σελίδων που περιέγραφε πώς το σημείωμα αναφέρθηκε στην περίπλοκη νομική υπόθεση του Ταρταλιόνε. Η χρονολογία ανέφερε ότι οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε πιστοποίησαν το σημείωμα, αν και δεν εξηγούσε πώς.

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός στο Μπράιαρκλιφ Μάνορ της Νέας Υόρκης, μοιραζόταν το κελί με τον Έπσταϊν ενώ περίμενε τη δίκη του σε μια υπόθεση τετραπλού φόνου.

Όπως είπε στους New York Times σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από μια φυλακή της Καλιφόρνιας βρήκε το σημείωμα μέσα σε ένα μυθιστόρημα αφού ο Έπσταϊν απομακρύνθηκε από το κελί τους μετά την προφανή απόπειρα αυτοκτονίας.

Κίτρινο χαρτί

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν» είπε ο Ταρταλιόνε. Ήταν γραμμένο σε ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων, είπε.

Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης έκρινε ότι ο θάνατος του Έπσταϊν ήταν αυτοκτονία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αποκαλύψεις για κενά στην ασφάλεια εντός της φυλακής έχουν γεννήσει ατελείωτες θεωρίες σχετικά με το πώς πέθανε ο Έπσταϊν και αν δολοφονήθηκε.

Κόκκινα σημάδια

Όταν οι αξιωματούχοι της φυλακής ρώτησαν τον Έπσταϊν για τα κόκκινα σημάδια στο λαιμό του μετά το περιστατικό τον Ιούλιο, αυτός αρχικά είπε ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί και ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Ο Ταρταλιόνε αρνείται εδώ και καιρό ότι επιτέθηκε στον Επστάιν, ο οποίος αργότερα είπε στους υπαλλήλους της φυλακής ότι «ποτέ δεν είχε προβλήματα» με τον συγκρατούμενό του.

Τέσσερις ισόβια

Ο Ταρταλιόνε είπε ότι έδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του επειδή πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο αν ο Έπσταϊν συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι είχε προσπαθήσει να τον βλάψει.

Ο Ταρταλιόνε καταδικάστηκε το 2023 και εκτίει τώρα τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης. Διεκδικεί την αθωότητά του και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Ο δικαστής Κάρας

Το σημείωμα προφανώς έγινε μέρος μιας μακροχρόνιας νομικής διαμάχης μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε. Τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαμάχη τέθηκαν υπό σφράγισμα κατόπιν δικαστικής απόφασης για την προστασία του απορρήτου μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν.

Δεν είναι σαφές πότε ενημερώθηκε ο δικαστής Κάρας για το σημείωμα. Σύμφωνα με το σφραγισμένο έγγραφο που ονομάστηκε «χρονολόγιο», οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε είχαν μια φωτογραφία του σημειώματος στο κινητό τους.

Παρέδωσαν το πρωτότυπο του σημειώματος στο δικαστήριο τον Μάιο του 2021, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, όπως προκύπτει από επιστολή που επίσης δημοσιοποιήθηκε από το δικαστήριο την Τετάρτη.

Καμία αντίρρηση

Πριν αποσφραγίσει το σημείωμα, ο δικαστής Κάρας ζήτησε από τα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αίτημα της εφημερίδας New York Times να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία.

Η εισαγγελία των ΗΠΑ στο Μανχάταν, η οποία δίωξε τον Ταρταλιόνε, ανέφερε σε επιστολή προς τον δικαστή ότι δεν αντιτάχθηκε στη δημοσιοποίηση του σημειώματος, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος είχε προβεί σε εθελοντικές δημόσιες δηλώσεις σχετικά με αυτό και ότι η «σφράγιση έγινε προς όφελος του Ταρταλιόνε».

«Αντίθετα» έγραψαν οι εισαγγελείς, «φαίνεται να υπάρχει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για τις συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατο του Έπσταϊν».

Η Ίνγκα Πάρσον, μία από τις δικηγόρους του Ταρταλιόνε στην έφεση, δήλωσε: «Δεν είχαμε καμία αντίρρηση για τη δημοσιοποίηση του σημειώματος».

*Με στοιχεία από nytimes.com