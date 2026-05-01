«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Έπσταϊν σε μια φυλακή του Μανχάταν παρέμεινε μυστικό για σχεδόν επτά χρόνια, κλειδωμένο σε ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ένας συγκρατούμενός του είπε ότι ανακάλυψε το σημείωμα τον Ιούλιο του 2019, αφότου ο Έπσταϊν βρέθηκε αναίσθητος με ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από το λαιμό του.

Ο Έπσταϊν επέζησε από το περιστατικό αυτό, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός στη φυλακή.

Τι σημαίνει αυτό;

Το σημείωμα τελικά σφραγίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του συγκρατούμενου, σύμφωνα με έγγραφα και συνεντεύξεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές που εξέταζαν τον θάνατο του Έπσταϊν, ο οποίος είχε μεγάλη δημοσιότητα, δεν είχαν στη διάθεσή τους αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The New York Times (@nytimes)

«Ώρα να πούμε αντίο»

Την Πέμπτη, η εφημερίδα The New York Times υπέβαλε αίτηση στον δικαστή για να αποσφραγιστεί το σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν ότι ήταν «ώρα να πούμε αντίο», όπως θυμήθηκε ο συγκρατούμενος, Νίκολα Ταρταλιόνε.

Αν και ο Ταρταλιόνε ανέφερε το σημείωμα σε ένα podcast πέρυσι, το γραμμένο με το χέρι μήνυμα παρέμεινε κρυφό από το κοινό, ακόμη και σε μια εποχή άνευ προηγουμένου διαφάνειας γύρω από τις έρευνες της κυβέρνησης για τον Έπσταϊν.

Από τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό παραβάτη.

Η γνησιότητα

Η εφημερίδα New York Times δεν έχει δει το σημείωμα και δεν μπόρεσε να το εντοπίσει στα αρχεία του Έπσταϊν. Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν το είχε δει.

Ωστόσο, μια αινιγματική σημείωση δύο σελίδων στα αρχεία περιγράφει πώς το σημείωμα μπλέχτηκε στην περίπλοκη νομική υπόθεση του Ταρταλιόνε.

Η σημείωση αναφέρει ότι οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε πιστοποίησαν τη γνησιότητα του σημειώματος, αν και δεν εξηγεί με ποιον τρόπο. Εάν γράφτηκε από τον Έπσταϊν, το μήνυμα θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για την ψυχολογική του κατάσταση τις εβδομάδες πριν πεθάνει κρεμασμένος από ένα κουκέτα.

Αποκαλύψεις για κενά ασφαλείας

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι, σε απάντηση σε έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαιτούσε τη δημοσιοποίηση των κυβερνητικών φακέλων Έπσταϊν, η υπηρεσία «κατέβαλε εξαντλητικές προσπάθειες για να συλλέξει όλα τα αρχεία που είχε στην κατοχή της», συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Γραφείο Φυλακών και το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή.

Ο θάνατος του Έπσταϊν, σε ηλικία 66 ετών, κρίθηκε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για κενά ασφαλείας στο πλέον κλειστό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν έχουν γεννήσει αμέτρητες θεωρίες σχετικά με το πώς πέθανε και αν δολοφονήθηκε.

Όταν οι αξιωματούχοι της φυλακής ρώτησαν τον Έπσταϊν για τα κόκκινα σημάδια στο λαιμό του μετά το περιστατικό του Ιουλίου, τους είπε ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί και ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Ένιωθε ασφαλής

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός που κατηγορείται για τετραπλή ανθρωποκτονία, αρνείται εδώ και καιρό ότι επιτέθηκε στον Έπσταϊν.

Τα αρχεία του Γραφείου Φυλακών δείχνουν ότι μια εβδομάδα μετά την αρχική κατηγορία εναντίον του συγκρατούμενου του, ο Έπσταϊν είπε στους αξιωματούχους ότι «ποτέ δεν είχε προβλήματα» με τον Ταρταλιόνε και ένιωθε ασφαλής που ήταν μαζί του.

Καταδικασμένος το 2023, ο Ταρταλιόνε εκτίει σήμερα τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης. Έχει ασκήσει έφεση και υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Πώς βρήκε το σημείωμα

Σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από μια ομοσπονδιακή φυλακή στην Καλιφόρνια, ο Ταρταλιόνε έδωσε τη δική του εκδοχή για το πώς βρήκε το σημείωμα.

Μετά το περιστατικό του Ιουλίου, ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα της φυλακής και τέθηκε για λίγο υπό παρακολούθηση για αυτοκτονία. Περίπου τότε, είπε ο Ταρταλιόνε, βρήκε το σημείωμα στο κελί του, κρυμμένο μέσα σε ένα κόμικ.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν» είπε ο Ταρταλιόνε: ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων.

Το σημείωμα ανέφερε ότι οι ερευνητές είχαν εξετάσει τον Έπσταϊν για πολλούς μήνες και «δεν βρήκαν τίποτα» θυμήθηκε ο Ταρταλιόνε. Είπε ότι το μήνυμα συνέχιζε περίπου ως εξής: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο».

«Χρονολόγιο»

Ο Ταρταλιόνε έδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του, είπε, επειδή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο αν ο Έπσταϊν συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι ο Ταρταλιόνε είχε προσπαθήσει να του κάνει κακό.

Το σημείωμα δεν αναφέρθηκε στις επίσημες έρευνες για τον θάνατο του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης του 2023 από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, το έγγραφο με το χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε ως μέρος των φακέλων Έπσταϊν συνοψίζει την πορεία του σημειώματος μέσα στο δικαστικό σύστημα. Δεν είναι σαφές γιατί δημιουργήθηκε το έγγραφο, το οποίο έχει τίτλο «Χρονολόγιο» και αναφέρεται στους κρατούμενους και τους δικηγόρους με τα αρχικά τους, ούτε ποιος το συνέταξε.

Αρχικά ονομάτων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 27 Ιουλίου 2019, τέσσερις ημέρες μετά την προφανή απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν, ο Ταρταλιόνε συναντήθηκε με τον «ΜΜ» -τον κύριο συνήγορό του, Μπρους Μπάρκετ- και τον ενημέρωσε για την εύρεση του σημειώματος.

Όταν ένας φρουρός είπε ότι ο Ταρταλιόνε δεν επιτρεπόταν να πάει στο κελί του για να πάρει το σημείωμα, ο Μπάρκετ είπε στον πελάτη του να το δώσει στον επόμενο δικηγόρο που θα τον επισκεπτόταν, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Μπάρκετ κάλεσε τότε τον «ΤΒ» -έναν άλλο δικηγόρο, τον Τζον Βίντερ- και του ζήτησε να παραλάβει το σημείωμα από τον πελάτη τους.

Ειδικοί γραφολόγοι

Η χρονολογική σειρά δείχνει ότι οι δικηγόροι προσπάθησαν δύο φορές τις επόμενες ημέρες να πιστοποιήσουν το σημείωμα, χωρίς επιτυχία. Τελικά πιστοποίησαν το σημείωμα στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020, σύμφωνα με το «χρονολόγιο».

«Οι δικηγόροι μου εκείνη την εποχή ήθελαν να βεβαιωθούν, ξέρετε, ότι δεν το έγραψα εγώ», είπε ο Ταρταλιόνε σε συνέντευξη τον Ιούλιο του 2025 με την παρουσιάστρια του podcast Τζέσικα Ριντ Κράους.

Είπε ότι έβαλαν «ειδικούς γραφολόγους» να εξετάσουν το σημείωμα.

Δεν μπορούσε να θυμηθεί

Ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση του Ταρταλιόνε, Κένεθ Μ. Κάρας, ο οποίος υπηρετεί στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο του Γουάιτ Πλέινς, διέταξε τελικά να παραδοθεί το σημείωμα στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Ταρταλιόνε και τον Βίντερ.

Σε συνέντευξή του, ο Βίντερ δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ότι μετέφερε το σημείωμα στο δικαστήριο και το παρέδωσε σε έναν γραμματέα. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τι έγραφε.

Η διαμάχη

Το σημείωμα φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μια παρατεταμένη διαμάχη μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε, κάνοντας τον δικαστή Κάρας να διορίσει έναν εξωτερικό δικηγόρο για να διερευνήσει τη διαμάχη, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα.

Τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαμάχη σφραγίστηκαν προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, αναφέρουν τα έγγραφα.

Ο δικαστής εξέδωσε τελικά μια σύντομη διαταγή που απέκλειε τον Βίντερ από την υπόθεση, επικαλούμενος μια ξεχωριστή, σφραγισμένη διαταγή που προφανώς εξηγούσε το λόγο.

Ένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη οποιουδήποτε σφραγισμένου εγγράφου. Τέτοια αρχεία, είπε, τοποθετούνται στα θησαυροφυλάκια του δικαστηρίου για φύλαξη.

*Με στοιχεία από nytimes.com