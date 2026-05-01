Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Stories 01 Μαΐου 2026, 19:00

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Έπσταϊν σε μια φυλακή του Μανχάταν παρέμεινε μυστικό για σχεδόν επτά χρόνια, κλειδωμένο σε ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ένας συγκρατούμενός του είπε ότι ανακάλυψε το σημείωμα τον Ιούλιο του 2019, αφότου ο Έπσταϊν βρέθηκε αναίσθητος με ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από το λαιμό του.

Ο Έπσταϊν επέζησε από το περιστατικό αυτό, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός στη φυλακή.

Τι σημαίνει αυτό;

Το σημείωμα τελικά σφραγίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του συγκρατούμενου, σύμφωνα με έγγραφα και συνεντεύξεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές που εξέταζαν τον θάνατο του Έπσταϊν, ο οποίος είχε μεγάλη δημοσιότητα, δεν είχαν στη διάθεσή τους αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο.

«Ώρα να πούμε αντίο»

Την Πέμπτη, η εφημερίδα The New York Times υπέβαλε αίτηση στον δικαστή για να αποσφραγιστεί το σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν ότι ήταν «ώρα να πούμε αντίο», όπως θυμήθηκε ο συγκρατούμενος, Νίκολα Ταρταλιόνε.

Αν και ο Ταρταλιόνε ανέφερε το σημείωμα σε ένα podcast πέρυσι, το γραμμένο με το χέρι μήνυμα παρέμεινε κρυφό από το κοινό, ακόμη και σε μια εποχή άνευ προηγουμένου διαφάνειας γύρω από τις έρευνες της κυβέρνησης για τον Έπσταϊν.

Από τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό παραβάτη.

Η γνησιότητα

Η εφημερίδα New York Times δεν έχει δει το σημείωμα και δεν μπόρεσε να το εντοπίσει στα αρχεία του Έπσταϊν. Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν το είχε δει.

Ωστόσο, μια αινιγματική σημείωση δύο σελίδων στα αρχεία περιγράφει πώς το σημείωμα μπλέχτηκε στην περίπλοκη νομική υπόθεση του Ταρταλιόνε.

Η σημείωση αναφέρει ότι οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε πιστοποίησαν τη γνησιότητα του σημειώματος, αν και δεν εξηγεί με ποιον τρόπο. Εάν γράφτηκε από τον Έπσταϊν, το μήνυμα θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για την ψυχολογική του κατάσταση τις εβδομάδες πριν πεθάνει κρεμασμένος από ένα κουκέτα.

Όταν οι αξιωματούχοι της φυλακής ρώτησαν τον Έπσταϊν για τα κόκκινα σημάδια στο λαιμό του μετά το περιστατικό του Ιουλίου, τους είπε ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί και ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις

YouTube thumbnail

Αποκαλύψεις για κενά ασφαλείας

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι, σε απάντηση σε έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαιτούσε τη δημοσιοποίηση των κυβερνητικών φακέλων Έπσταϊν, η υπηρεσία «κατέβαλε εξαντλητικές προσπάθειες για να συλλέξει όλα τα αρχεία που είχε στην κατοχή της», συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Γραφείο Φυλακών και το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή.

Ο θάνατος του Έπσταϊν, σε ηλικία 66 ετών, κρίθηκε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για κενά ασφαλείας στο πλέον κλειστό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν έχουν γεννήσει αμέτρητες θεωρίες σχετικά με το πώς πέθανε και αν δολοφονήθηκε.

Όταν οι αξιωματούχοι της φυλακής ρώτησαν τον Έπσταϊν για τα κόκκινα σημάδια στο λαιμό του μετά το περιστατικό του Ιουλίου, τους είπε ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί και ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Ένιωθε ασφαλής

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός που κατηγορείται για τετραπλή ανθρωποκτονία, αρνείται εδώ και καιρό ότι επιτέθηκε στον Έπσταϊν.

Τα αρχεία του Γραφείου Φυλακών δείχνουν ότι μια εβδομάδα μετά την αρχική κατηγορία εναντίον του συγκρατούμενου του, ο Έπσταϊν είπε στους αξιωματούχους ότι «ποτέ δεν είχε προβλήματα» με τον Ταρταλιόνε και ένιωθε ασφαλής που ήταν μαζί του.

Καταδικασμένος το 2023, ο Ταρταλιόνε εκτίει σήμερα τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης. Έχει ασκήσει έφεση και υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν» είπε ο Ταρταλιόνε: ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων

Έπσταϊν

Φωτογραφία του συγκρατούμενου του Τζέφρι Έπσταϊν, Νίκολα Ταρταλιόνε, από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2019. Πηγή / Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Πώς βρήκε το σημείωμα

Σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από μια ομοσπονδιακή φυλακή στην Καλιφόρνια, ο Ταρταλιόνε έδωσε τη δική του εκδοχή για το πώς βρήκε το σημείωμα.

Μετά το περιστατικό του Ιουλίου, ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα της φυλακής και τέθηκε για λίγο υπό παρακολούθηση για αυτοκτονία. Περίπου τότε, είπε ο Ταρταλιόνε, βρήκε το σημείωμα στο κελί του, κρυμμένο μέσα σε ένα κόμικ.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν» είπε ο Ταρταλιόνε: ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από ένα μπλοκ σημειώσεων.

Το σημείωμα ανέφερε ότι οι ερευνητές είχαν εξετάσει τον Έπσταϊν για πολλούς μήνες και «δεν βρήκαν τίποτα» θυμήθηκε ο Ταρταλιόνε. Είπε ότι το μήνυμα συνέχιζε περίπου ως εξής: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο».

«Χρονολόγιο»

Ο Ταρταλιόνε έδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του, είπε, επειδή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο αν ο Έπσταϊν συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι ο Ταρταλιόνε είχε προσπαθήσει να του κάνει κακό.

Το σημείωμα δεν αναφέρθηκε στις επίσημες έρευνες για τον θάνατο του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης του 2023 από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, το έγγραφο με το χρονοδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε ως μέρος των φακέλων Έπσταϊν συνοψίζει την πορεία του σημειώματος μέσα στο δικαστικό σύστημα. Δεν είναι σαφές γιατί δημιουργήθηκε το έγγραφο, το οποίο έχει τίτλο «Χρονολόγιο» και αναφέρεται στους κρατούμενους και τους δικηγόρους με τα αρχικά τους, ούτε ποιος το συνέταξε.

Είπε ότι το μήνυμα συνέχιζε περίπου ως εξής: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο»

Έπσταϊν

Μια φωτογραφία του αποθανόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβάλλεται στο ξενοδοχείο Washington Hilton στην Ουάσινγκτον, στις 24 Απριλίου 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

Αρχικά ονομάτων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 27 Ιουλίου 2019, τέσσερις ημέρες μετά την προφανή απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν, ο Ταρταλιόνε συναντήθηκε με τον «ΜΜ» -τον κύριο συνήγορό του, Μπρους Μπάρκετ- και τον ενημέρωσε για την εύρεση του σημειώματος.

Όταν ένας φρουρός είπε ότι ο Ταρταλιόνε δεν επιτρεπόταν να πάει στο κελί του για να πάρει το σημείωμα, ο Μπάρκετ είπε στον πελάτη του να το δώσει στον επόμενο δικηγόρο που θα τον επισκεπτόταν, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Μπάρκετ κάλεσε τότε τον «ΤΒ» -έναν άλλο δικηγόρο, τον Τζον Βίντερ- και του ζήτησε να παραλάβει το σημείωμα από τον πελάτη τους.

Ειδικοί γραφολόγοι

Η χρονολογική σειρά δείχνει ότι οι δικηγόροι προσπάθησαν δύο φορές τις επόμενες ημέρες να πιστοποιήσουν το σημείωμα, χωρίς επιτυχία. Τελικά πιστοποίησαν το σημείωμα στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020, σύμφωνα με το «χρονολόγιο».

«Οι δικηγόροι μου εκείνη την εποχή ήθελαν να βεβαιωθούν, ξέρετε, ότι δεν το έγραψα εγώ», είπε ο Ταρταλιόνε σε συνέντευξη τον Ιούλιο του 2025 με την παρουσιάστρια του podcast Τζέσικα Ριντ Κράους.

Είπε ότι έβαλαν «ειδικούς γραφολόγους» να εξετάσουν το σημείωμα.

Έπσταϊν

Μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όπως παρουσιάστηκε από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στον λογαριασμό τους στο X στις 8 Σεπτεμβρίου 2025. Η επιστολή, η ύπαρξη της οποίας αναφέρθηκε από την εφημερίδα Wall Street Journal τον Ιούλιο, φαίνεται να έχει υπογραφεί από τον Τραμπ, αλλά ο ίδιος το αρνείται και ισχυρίζεται ότι η κάρτα δεν υπάρχει, ενώ και ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί την αυθεντικότητά της / Φωτογραφία μέσω REUTERS

Δεν μπορούσε να θυμηθεί

Ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση του Ταρταλιόνε, Κένεθ Μ. Κάρας, ο οποίος υπηρετεί στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο του Γουάιτ Πλέινς, διέταξε τελικά να παραδοθεί το σημείωμα στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Ταρταλιόνε και τον Βίντερ.

Σε συνέντευξή του, ο Βίντερ δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ότι μετέφερε το σημείωμα στο δικαστήριο και το παρέδωσε σε έναν γραμματέα. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τι έγραφε.

Η διαμάχη

Το σημείωμα φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μια παρατεταμένη διαμάχη μεταξύ των δικηγόρων του Ταρταλιόνε, κάνοντας τον δικαστή Κάρας να διορίσει έναν εξωτερικό δικηγόρο για να διερευνήσει τη διαμάχη, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα.

Τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαμάχη σφραγίστηκαν προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, αναφέρουν τα έγγραφα.

Ο δικαστής εξέδωσε τελικά μια σύντομη διαταγή που απέκλειε τον Βίντερ από την υπόθεση, επικαλούμενος μια ξεχωριστή, σφραγισμένη διαταγή που προφανώς εξηγούσε το λόγο.

Ένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη οποιουδήποτε σφραγισμένου εγγράφου. Τέτοια αρχεία, είπε, τοποθετούνται στα θησαυροφυλάκια του δικαστηρίου για φύλαξη.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Γκισλέιν Μάξγουελ και Τζέφρι Έπσταϊν / REUTERS

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Stories
Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Σύνταξη
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Πόλο 01.05.26

Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies