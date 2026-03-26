Ο θάνατος του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν στις 10 Αυγούστου 2019, μέσα στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, καταγράφηκε επισήμως ως αυτοκτονία. Ωστόσο, τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αμφιβολίες όχι μόνο δεν υποχώρησαν αλλά ενισχύθηκαν — και η πρόσφατη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ρίχνει νέο, αλλά αντιφατικό, φως στα γεγονότα.

Η κατάθεση που δεν έγινε (ακόμη)

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Τόβα Νοέλ, μία από τις δύο σωφρονιστικές υπαλλήλους που είχαν υπηρεσία τη νύχτα του θανάτου. Η Νοέλ, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, είχε τοποθετηθεί στην Ειδική Μονάδα Κράτησης (Special Housing Unit) στις αρχές Ιουλίου 2019 — την ίδια εβδομάδα που ο Έπσταϊν συνελήφθη για ομοσπονδιακές κατηγορίες sex trafficking και μεταφέρθηκε εκεί.

Η κατάθεσή της ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε προγραμματιστεί για Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε λόγω λόγω ζητημάτων προγραμματισμού.

Έλεγχοι που δεν έγιναν ποτέ

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η Νοέλ και ο συνάδελφός της, Μάικλ Τόμας, όφειλαν να ελέγχουν τον Έπσταϊν κάθε 30 λεπτά. Στην πράξη, όμως, αυτό δεν συνέβη.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι στην καθημερινότητα της μονάδας οι «έλεγχοι» συχνά ταυτίζονταν με άλλες δραστηριότητες — όπως η διανομή φαγητού, χαρτιού υγείας ή η συλλογή δίσκων — και όχι με πραγματική επιτήρηση. Μάλιστα, δήλωσε ξεκάθαρα: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ στην Ειδική Μονάδα και να έχω κάνει ελέγχους κάθε 30 λεπτά».

Τη νύχτα εκείνη, ούτε οι τυπικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν.

Κάμερες εκτός λειτουργίας — χρόνια προβλήματα

Οι κάμερες ασφαλείας κοντά στο κελί του δεν κατέγραψαν τίποτα. Αυτό δεν ήταν τυχαίο: σύμφωνα με έκθεση του γενικού επιθεωρητή του DOJ το 2023, περίπου οι μισές κάμερες της φυλακής δεν λειτουργούσαν.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν σοβαρά κενά στο οπτικό υλικό που μπορούσαν να εξετάσουν το FBI και οι ερευνητές — ένα γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες γύρω από τον θάνατο ενός ανθρώπου με εκτεταμένες επαφές σε πολιτικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά δίκτυα υψηλού επιπέδου.

Η Νοέλ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως οι κάμερες δεν λειτουργούσαν και ότι δεν είχε καν τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά εικόνα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της.

Η στιγμή του θανάτου και τα κενά

Ο Έπσταϊν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 6:30 το πρωί της 10ης Αυγούστου, σε κατάσταση που αποδόθηκε σε απαγχονισμό με αυτοσχέδιο βρόχο από ύφασμα.

Λιγότερο από μία ώρα πριν — στοιχείο που επισημαίνεται ρητά σε 66σέλιδη ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη στους υπολογιστές των δύο φρουρών — η Νοέλ είχε αναζητήσει στο Google τη φράση: «latest on epstein in jail» (τελευταία νέα για τον Έπσταϊν στη φυλακή).

Η αναζήτηση αυτή επισημάνθηκε από τους ερευνητές ως κρίσιμο στοιχείο. Στην ίδια ανάλυση καταγράφονται και άλλες αναζητήσεις της, όπως για έπιπλα και για «law enforcement discounts» (εκπτώσεις για αστυνομικούς και ένστολους).

Όταν ερωτήθηκε από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή το 2021, η Νοέλ δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν θυμάται να έκανε αναζήτηση για τον Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν θα ήταν ακριβές».

Τι βρέθηκε μέσα στο κελί

Στο κελί εντοπίστηκαν περισσότερα ρούχα και σεντόνια από όσα προβλέπονταν. Εκτιμάται ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε λωρίδες υφάσματος για τον αυτοσχέδιο βρόχο.

Η Νοέλ κατέθεσε ότι:

τον είδε τελευταία φορά ζωντανό «κάπου μετά τις 10 το βράδυ»

εργαζόταν σε διπλή βάρδια εκείνη την ημέρα

δεν μοίραζε η ίδια σεντόνια, καθώς αυτό γίνεται από την προηγούμενη βάρδια

Όπως είπε, κάθε κρατούμενος θα έπρεπε να έχει μόνο ένα σετ, το οποίο αντικαθίσταται όταν αλλάζει.

Οι κατηγορίες και η ανατροπή

Το 2019, η Νοέλ και ο Μάικλ Τόμας κατηγορήθηκαν για:

συνωμοσία

παραποίηση εγγράφων, καθώς είχαν δηλώσει ότι έκαναν ελέγχους ανά 30 λεπτά

Και οι δύο απολύθηκαν. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακές κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα στο πλαίσιο συμφωνίας αναστολής δίωξης (deferred prosecution agreement), η οποία προέβλεπε:

παροχή κοινωνικής εργασίας

συνεργασία με την έρευνα του γενικού επιθεωρητή

Προηγούμενο περιστατικό και αντιφατικές εκδοχές

Στις 23 Ιουλίου 2019, ο Έπσταϊν τέθηκε υπό επιτήρηση αυτοκτονίας μετά από περιστατικό στο κελί του. Βρέθηκε «σε εμβρυακή στάση στο πάτωμα, με αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό του», σύμφωνα με σχετική έκθεση.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο συγκρατούμενός του, ο Νίκολας Ταρταλιόνε — πρώην αστυνομικός που αντιμετώπιζε κατηγορίες για δολοφονία — επιχείρησε να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια, όμως, ανακάλεσε, λέγοντας ότι δεν τον είχε απειλήσει και ότι δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί

Την επόμενη ημέρα, 24 Ιουλίου, δήλωσε σε ψυχολόγο: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αυτοκτονήσω».

Το επανέλαβε και την επόμενη ημέρα,, 25 Ιουλίου, λέγοντας: «Έχω πολλά να υπερασπιστώ στην υπόθεσή μου, έχω ζωή και θέλω να επιστρέψω σε αυτή».

Ύποπτες τραπεζικές κινήσεις

Ένα από τα έγγραφα αποκαλύπτει ότι στις 22 Νοεμβρίου 2019, η JP Morgan Chase υπέβαλε αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) στο FBI για 12 καταθέσεις μετρητών της Νοέλ.

Οι καταθέσεις έγιναν από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019

Η μεγαλύτερη κατάθεση ήταν 5.000 δολάρια, στις 30 Ιουλίου 2019 — λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του Έπσταϊν.

Τα τραπεζικά αρχεία, που αποκτήθηκαν μέσω εισαγγελικής κλήτευσης, δείχνουν επίσης ότι η Νοέλ είχε μισθώσει ένα Land Rover Range Rover αξίας άνω των 60.000 δολαρίων.

Σημειώνεται ότι δεν ερωτήθηκε ποτέ για αυτές τις καταθέσεις κατά την ανάκρισή της το 2021.

Καταγγελίες για καταστροφή εγγράφων

Στις 19 Αυγούστου 2019 — λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο — υπάλληλος της φυλακής έστειλε email στο FBI αναφέροντας ότι κρατούμενος υποστήριξε πως μέλη της ερευνητικής ομάδας του Bureau of Prisons κατέστρεφαν έγγραφα που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Σύμφωνα με το email:

ο κρατούμενος είπε ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει στην καταστροφή εγγράφων

ο ίδιος υπάλληλος θεώρησε τη συμπεριφορά «ενδεχομένως ακατάλληλη»

Σε μεταγενέστερη κατάθεση, ο υπάλληλος δήλωσε ότι είδε τον κρατούμενο να μεταφέρει περίπου τρεις μεγάλες σακούλες με τεμαχισμένα χαρτιά, αλλά δεν είδε ο ίδιος τη διαδικασία καταστροφής.

Σε εσωτερικό σημείωμα του FBI αναφέρεται ότι υπήρχαν «περισσότερα κατεστραμμένα έγγραφα από το συνηθισμένο»

Οι ερευνητές αντάλλαξαν επίσης μήνυμα: «Μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα τον κάδο για να δούμε αν τα χαρτιά είναι ακόμη εκεί; Ίσως δεν τα έχουν πετάξει ακόμη».

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε ποτέ τέτοιος έλεγχος.

Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή

Η έρευνα του γενικού επιθεωρητή κατέδειξε ένα σύστημα με σοβαρές δυσλειτουργίες: ελλιπείς έλεγχοι, κατεστραμμένες υποδομές, ανεπαρκής επιτήρηση.

Το Metropolitan Correctional Center έκλεισε το 2021 για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά — και παραμένει κλειστό μέχρι σήμερα.

Παρά τις επίσημες εκδοχές, τα νέα στοιχεία δεν κλείνουν την υπόθεση. Αντίθετα, την καθιστούν πιο περίπλοκη, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα.

*Mε πληροφορίες από: CNN