Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
26 Μαρτίου 2026, 16:30

Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ο θάνατος του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν στις 10 Αυγούστου 2019, μέσα στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, καταγράφηκε επισήμως ως αυτοκτονία. Ωστόσο, τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αμφιβολίες όχι μόνο δεν υποχώρησαν αλλά ενισχύθηκαν — και η πρόσφατη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ρίχνει νέο, αλλά αντιφατικό, φως στα γεγονότα.

Ο Έπσταϊν στην τελευταία φωτογραφία κράτησής του, 8 Ιουλίου 2019 (σε ηλικία 66 ετών), Πηγή: Wikipedia

Η κατάθεση που δεν έγινε (ακόμη)

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Τόβα Νοέλ, μία από τις δύο σωφρονιστικές υπαλλήλους που είχαν υπηρεσία τη νύχτα του θανάτου. Η Νοέλ, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, είχε τοποθετηθεί στην Ειδική Μονάδα Κράτησης (Special Housing Unit) στις αρχές Ιουλίου 2019 — την ίδια εβδομάδα που ο Έπσταϊν συνελήφθη για ομοσπονδιακές κατηγορίες sex trafficking και μεταφέρθηκε εκεί.

Η κατάθεσή της ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε προγραμματιστεί για Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε λόγω λόγω ζητημάτων προγραμματισμού.

Έλεγχοι που δεν έγιναν ποτέ

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η Νοέλ και ο συνάδελφός της, Μάικλ Τόμας, όφειλαν να ελέγχουν τον Έπσταϊν κάθε 30 λεπτά. Στην πράξη, όμως, αυτό δεν συνέβη.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι στην καθημερινότητα της μονάδας οι «έλεγχοι» συχνά ταυτίζονταν με άλλες δραστηριότητες — όπως η διανομή φαγητού, χαρτιού υγείας ή η συλλογή δίσκων — και όχι με πραγματική επιτήρηση. Μάλιστα, δήλωσε ξεκάθαρα: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ στην Ειδική Μονάδα και να έχω κάνει ελέγχους κάθε 30 λεπτά».

Τη νύχτα εκείνη, ούτε οι τυπικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν.

Κάμερες εκτός λειτουργίας — χρόνια προβλήματα

Οι κάμερες ασφαλείας κοντά στο κελί του δεν κατέγραψαν τίποτα. Αυτό δεν ήταν τυχαίο: σύμφωνα με έκθεση του γενικού επιθεωρητή του DOJ το 2023, περίπου οι μισές κάμερες της φυλακής δεν λειτουργούσαν.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν σοβαρά κενά στο οπτικό υλικό που μπορούσαν να εξετάσουν το FBI και οι ερευνητές — ένα γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες γύρω από τον θάνατο ενός ανθρώπου με εκτεταμένες επαφές σε πολιτικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά δίκτυα υψηλού επιπέδου.

Η Νοέλ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως οι κάμερες δεν λειτουργούσαν και ότι δεν είχε καν τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά εικόνα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της.

Η στιγμή του θανάτου και τα κενά

Ο Έπσταϊν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 6:30 το πρωί της 10ης Αυγούστου, σε κατάσταση που αποδόθηκε σε απαγχονισμό με αυτοσχέδιο βρόχο από ύφασμα.

Λιγότερο από μία ώρα πριν — στοιχείο που επισημαίνεται ρητά σε 66σέλιδη ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη στους υπολογιστές των δύο φρουρών — η Νοέλ είχε αναζητήσει στο Google τη φράση: «latest on epstein in jail» (τελευταία νέα για τον Έπσταϊν στη φυλακή).

Η αναζήτηση αυτή επισημάνθηκε από τους ερευνητές ως κρίσιμο στοιχείο. Στην ίδια ανάλυση καταγράφονται και άλλες αναζητήσεις της, όπως για έπιπλα και για «law enforcement discounts» (εκπτώσεις για αστυνομικούς και ένστολους).

Όταν ερωτήθηκε από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή το 2021, η Νοέλ δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν θυμάται να έκανε αναζήτηση για τον Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν θα ήταν ακριβές».

Τι βρέθηκε μέσα στο κελί

Στο κελί εντοπίστηκαν περισσότερα ρούχα και σεντόνια από όσα προβλέπονταν. Εκτιμάται ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε λωρίδες υφάσματος για τον αυτοσχέδιο βρόχο.

Η Νοέλ κατέθεσε ότι:

  • τον είδε τελευταία φορά ζωντανό «κάπου μετά τις 10 το βράδυ»
  • εργαζόταν σε διπλή βάρδια εκείνη την ημέρα
  • δεν μοίραζε η ίδια σεντόνια, καθώς αυτό γίνεται από την προηγούμενη βάρδια

Όπως είπε, κάθε κρατούμενος θα έπρεπε να έχει μόνο ένα σετ, το οποίο αντικαθίσταται όταν αλλάζει.

Η θηλιά που χρησιμοποίησε ο Τζέφρι Έπσταϊν για να κρεμαστεί, Πηγή: Wikipedia

Οι κατηγορίες και η ανατροπή

Το 2019, η Νοέλ και ο Μάικλ Τόμας κατηγορήθηκαν για:

  • συνωμοσία
  • παραποίηση εγγράφων, καθώς είχαν δηλώσει ότι έκαναν ελέγχους ανά 30 λεπτά

Και οι δύο απολύθηκαν. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακές κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα στο πλαίσιο συμφωνίας αναστολής δίωξης (deferred prosecution agreement), η οποία προέβλεπε:

  • παροχή κοινωνικής εργασίας
  • συνεργασία με την έρευνα του γενικού επιθεωρητή

Προηγούμενο περιστατικό και αντιφατικές εκδοχές

Στις 23 Ιουλίου 2019, ο Έπσταϊν τέθηκε υπό επιτήρηση αυτοκτονίας μετά από περιστατικό στο κελί του. Βρέθηκε «σε εμβρυακή στάση στο πάτωμα, με αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό του», σύμφωνα με σχετική έκθεση.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο συγκρατούμενός του, ο Νίκολας Ταρταλιόνε — πρώην αστυνομικός που αντιμετώπιζε κατηγορίες για δολοφονία — επιχείρησε να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια, όμως, ανακάλεσε, λέγοντας ότι δεν τον είχε απειλήσει και ότι δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί

Την επόμενη ημέρα, 24 Ιουλίου, δήλωσε σε ψυχολόγο: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αυτοκτονήσω».

Το επανέλαβε και την επόμενη ημέρα,, 25 Ιουλίου, λέγοντας: «Έχω πολλά να υπερασπιστώ στην υπόθεσή μου, έχω ζωή και θέλω να επιστρέψω σε αυτή».

Ύποπτες τραπεζικές κινήσεις

Ένα από τα έγγραφα αποκαλύπτει ότι στις 22 Νοεμβρίου 2019, η JP Morgan Chase υπέβαλε αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) στο FBI για 12 καταθέσεις μετρητών της Νοέλ.

Οι καταθέσεις έγιναν από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019

Η μεγαλύτερη κατάθεση ήταν 5.000 δολάρια, στις 30 Ιουλίου 2019 — λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του Έπσταϊν.

Τα τραπεζικά αρχεία, που αποκτήθηκαν μέσω εισαγγελικής κλήτευσης, δείχνουν επίσης ότι η Νοέλ είχε μισθώσει ένα Land Rover Range Rover αξίας άνω των 60.000 δολαρίων.

Σημειώνεται ότι δεν ερωτήθηκε ποτέ για αυτές τις καταθέσεις κατά την ανάκρισή της το 2021.

Τόβα Νοέλ, Πηγή: New York Post

Καταγγελίες για καταστροφή εγγράφων

Στις 19 Αυγούστου 2019 — λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο — υπάλληλος της φυλακής έστειλε email στο FBI αναφέροντας ότι κρατούμενος υποστήριξε πως μέλη της ερευνητικής ομάδας του Bureau of Prisons κατέστρεφαν έγγραφα που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Σύμφωνα με το email:

  • ο κρατούμενος είπε ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει στην καταστροφή εγγράφων
  • ο ίδιος υπάλληλος θεώρησε τη συμπεριφορά «ενδεχομένως ακατάλληλη»

Σε μεταγενέστερη κατάθεση, ο υπάλληλος δήλωσε ότι είδε τον κρατούμενο να μεταφέρει περίπου τρεις μεγάλες σακούλες με τεμαχισμένα χαρτιά, αλλά δεν είδε ο ίδιος τη διαδικασία καταστροφής.

Σε εσωτερικό σημείωμα του FBI αναφέρεται ότι υπήρχαν «περισσότερα κατεστραμμένα έγγραφα από το συνηθισμένο»

Οι ερευνητές αντάλλαξαν επίσης μήνυμα: «Μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα τον κάδο για να δούμε αν τα χαρτιά είναι ακόμη εκεί; Ίσως δεν τα έχουν πετάξει ακόμη».

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε ποτέ τέτοιος έλεγχος.

Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή

Η έρευνα του γενικού επιθεωρητή κατέδειξε ένα σύστημα με σοβαρές δυσλειτουργίες: ελλιπείς έλεγχοι, κατεστραμμένες υποδομές, ανεπαρκής επιτήρηση.

Το Metropolitan Correctional Center έκλεισε το 2021 για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά — και παραμένει κλειστό μέχρι σήμερα.

Παρά τις επίσημες εκδοχές, τα νέα στοιχεία δεν κλείνουν την υπόθεση. Αντίθετα, την καθιστούν πιο περίπλοκη, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα.

*Mε πληροφορίες από: CNN 

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Σύνταξη
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Super League 26.03.26

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Σύνταξη
Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Προσοχή 26.03.26

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Σύνταξη
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Ελλάδα 26.03.26

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

