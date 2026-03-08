Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνουν στο φως στοιχεία που εγείρουν νέα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή το 2019.

Όπως μεταδίδει η New York Post, σύμφωνα με τα αρχεία, μία από τις σωφρονιστικές υπαλλήλους που βρίσκονταν σε υπηρεσία εκείνη τη νύχτα αναζήτησε πληροφορίες για τον Έπσταϊν στο διαδίκτυο λίγη ώρα πριν εντοπιστεί νεκρός στο κελί του. Επιπλέον, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του είχε πραγματοποιήσει μια ασυνήθιστη κατάθεση μετρητών ύψους 5.000 δολαρίων στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Η Τόβα Νοέλ ήταν μία από τους δύο φύλακες του Metropolitan Correctional Center στο Μανχάταν που κατηγορήθηκαν ότι συμπλήρωσαν ψευδή στοιχεία στα αρχεία ελέγχων, καταγράφοντας ότι πραγματοποιούσαν επιθεωρήσεις στον κρατούμενο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν γίνει. Ο Έπσταϊν βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019.

Οι δύο υπάλληλοι απομακρύνθηκαν από τη θέση τους, ωστόσο οι ποινικές διώξεις εναντίον τους εγκαταλείφθηκαν τελικά το 2021.

View this post on Instagram A post shared by DomIsLive NEWS (@domislivenews)

Αναζητήσεις στο διαδίκτυο λίγο πριν τον εντοπισμό του

Τα στοιχεία του FBI δείχνουν ότι η Νοέλ πληκτρολόγησε στο Google τη φράση «οι τελευταίες εξελίξεις για τον Έπσταϊν στη φυλακή» στις 5:42 το πρωί και ξανά δέκα λεπτά αργότερα, στις 5:52. Λιγότερο από σαράντα λεπτά μετά, ο συνάδελφός της, ο σωφρονιστικός υπάλληλος Μάικλ Τόμας, εντόπισε τον Έπσταϊν νεκρό στο κελί του γύρω στις 6:30 το πρωί.

Οι εισαγγελείς έχουν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της βάρδιας οι δύο φύλακες δεν πραγματοποιούσαν τους υποχρεωτικούς ελέγχους κάθε μισή ώρα. Η Νοέλ φέρεται να έκανε διαδικτυακές αγορές επίπλων και να κοιμόταν, ενώ ο Τόμας κοιτούσε ιστοσελίδες με μοτοσικλέτες.

Η συγκεκριμένη αναζήτηση στο Google επισημάνθηκε ιδιαίτερα από το FBI στην 66σέλιδη τεχνική ανάλυση των υπολογιστών που χρησιμοποιούσαν οι δύο υπάλληλοι στη φυλακή.

Η απάντηση της φύλακα

Κατά την ένορκη κατάθεσή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2021, η Νοέλ δήλωσε ότι δεν θυμάται να έκανε αυτή την αναζήτηση. Υποστήριξε επίσης ότι τα αρχεία του FBI ενδέχεται να μην είναι ακριβή.

Στην ίδια κατάθεση υποστήριξε ακόμη ότι στη συγκεκριμένη πτέρυγα της φυλακής οι έλεγχοι ανά 30 λεπτά συχνά δεν πραγματοποιούνταν, παρά το ότι προβλέπονταν από τους κανονισμούς.

Μετά την αποχώρησή της από τη φυλακή, η Νοέλ εργάστηκε ως βοηθός σε ιατρικό κέντρο. Εκεί αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη και με αγωγή για φερόμενη επίθεση σε χώρο εργασίας.

Καταθέσεις μετρητών που προκάλεσαν υποψίες

Παράλληλα, τραπεζικά αρχεία δείχνουν ότι η τράπεζα Chase είχε υποβάλει αναφορά «ύποπτης δραστηριότητας» στο FBI για επαναλαμβανόμενες καταθέσεις μετρητών στον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχαν πραγματοποιηθεί δώδεκα καταθέσεις από το 2018, με τη μεγαλύτερη — ύψους 5.000 δολαρίων — να καταγράφεται στις 30 Ιουλίου 2019, δηλαδή δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν.

Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο καλύπτουν την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2018 και καταγράφουν επτά καταθέσεις συνολικού ύψους 11.880 δολαρίων.

Η Νοέλ είχε ξεκινήσει να εργάζεται στη Μονάδα Ειδικής Κράτησης της φυλακής — όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν — στις 7 Ιουλίου 2019, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Το αμφιλεγόμενο βίντεο από τον διάδρομο

Σε εσωτερική ενημέρωση του FBI που επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νοέλ πιθανότατα είναι το άτομο που εμφανίζεται ως πορτοκαλί σχήμα σε θολό βίντεο επιτήρησης κοντά στο κελί του Έπσταϊν περίπου στις 22:40 το βράδυ εκείνης της ημέρας, σύμφωνα με τη New York Post.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος — που θεωρείται ότι ήταν η Νοέλ — φαίνεται να μεταφέρει σεντόνια ή ρούχα κρατουμένων προς τον διάδρομο της πτέρυγας όπου βρισκόταν το κελί του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε λωρίδες υφάσματος για να αυτοκτονήσει.

Η ίδια, ωστόσο, υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι δεν μοίραζε ποτέ σεντόνια ή ρούχα στους κρατούμενους, καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται από την προηγούμενη βάρδια. Είπε επίσης ότι είδε τον Έπσταϊν για τελευταία φορά λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

Η ταυτότητα του ατόμου που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων και θεωριών συνωμοσίας από τη στιγμή που το υλικό δημοσιοποιήθηκε.

Στην έκθεση του γενικού επιθεωρητή το 2023 αναφερόταν απλώς ότι επρόκειτο για «άγνωστο σωφρονιστικό υπάλληλο». Το πρόσφατο έγγραφο του FBI είναι η πρώτη φορά που συνδέει δημόσια το πρόσωπο αυτό με συγκεκριμένο όνομα.