Ένα θολό βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης μαζί με χιλιάδες ακόμη έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν, θα μπορούσε να ρίξει φως στον θάνατό του. Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε στο κελί του στις 10 Αυγούστου του 2019 καθώς περίμενε να δικαστεί με κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Ιατροδικαστής που προσλήφθηκε από τον αδελφό του Έπσταϊν επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι τα τραύματα στο λαιμό του συνάδουν περισσότερο με «πίεση στραγγαλισμού» παρά με αυτοκτονία και ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον φάκελο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι αστυνομικοί που εξέτασαν βίντεο από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος μέσα στο κέντρο κράτησης στο Μανχάταν το βράδυ που πέθανε ο Έπσταϊν, εντόπισαν μία θολή μορφή σε πορτοκαλί χρώμα να ανεβαίνει μια σκάλα προς την πτέρυγα (γνωστή ως «tier») της φυλακής, όπου βρισκόταν το κελί του.

Οι κρατούμενοι φορούν ρούχα χρώματος πορτοκαλί και έχουν το ίδιο χρώμα κλινοσκεπάσματα. Ωστόσο η φιγούρα εθεάθη στις 10.39 το βράδυ όταν οι κρατούμενοι θα έπρεπε να βρίσκονταν στα κλειδωμένα κελιά του για να κοιμηθούν. Λιγότερο από οκτώ ώρες αργότερα, το πτώμα του 66χρονου Έπσταϊν εντοπιζόταν στο κελί του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι μόνο ένα από τα πολλά στον φάκελο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που τροφοδοτούν τις αμφιβολίες σχετικά με την επίσημη εκδοχή ότι αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Έπσταϊν και οι δικηγόροι του ήταν σε διαπραγματεύσεις με τις αμερικανικές αρχές για συμφωνία συνεργασίας. Ο Έπσταϊν ήλπιζε να μειώσει την ποινή του με αντάλλαγμα να κατονομάσει και άλλους δράστες. Ποια ονόματα θα μπορούσαν να βρίσκονται σε αυτή τη λίστα του Έπσταϊν; Τα αρχεία έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες ότι ο Έπσταϊν ξέπλενε χρήματα για λογαριασμό Ρώσων εγκληματιών και, ενδεχομένως, συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών του Κρεμλίνου προκειμένου να γίνονται εκβιασμοί.

Δείτε το βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι φρουροί της φυλακής εντοπίζουν νεκρό τον Έπσταϊν

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, υπάρχουν πολλοί που εξακολουθούν να πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν δολοφονήθηκε σε μια προσπάθεια να τον φιμώσουν πριν από τη δίκη του. Κάποιοι από τους στενούς συνεργάτες του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Μαρκ και της φυλακισμένης συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι δεν πιστεύουν ότι αυτοκτόνησε.

«Όσο περισσότερο μαθαίνουμε για το τεράστιο δίκτυο ισχυρών φίλων του Έπσταϊν και τις απειλές του να κάνει αποκαλύψεις για τις σχέσεις του μαζί τους τόσο πιο πιθανό φαίνεται ότι ένας ή περισσότεροι από αυτούς μπορεί να επέλεξαν να δράσουν πριν ο χρηματοδότης μιλήσει δημόσια», γράφει η Daily Mail.

Όλα τα στοιχεία για τις ημέρες από την σύλληψη μέχρι τον θάνατο του Έπσταϊν

6 Ιουλίου 2019: Πράκτορες του FBI περιμένουν να συλλάβουν τον Έπσταϊν καθώς το τζετ του προσγειώνεται σε αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϋ μετά από πτήση από το Παρίσι. Ο Έπσταϊν φυλακίζεται σε κέντρο κράτησης του Μανχάταν.

10 Ιουλίου: Αφού δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και συνωμοσίας, μεταφέρεται στην Ειδική Μονάδα Στέγασης (SHU) της φυλακής επειδή υπήρχε ανησυχία για την ασφάλεια του και για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

23 Ιουλίου: Πέντε ημέρες μετά την απόρριψη της αίτησης για αποφυλάκιση με εγγύηση, ο Έπσταϊν τίθεται υπό παρακολούθηση για αυτοκτονία, αφού βρέθηκε ημιλιπόθυμος στο κελί του με ένα πορτοκαλί υφασμάτινη θηλιά δεμένο γύρω από το λαιμό του. Ο Έπσταϊν κατηγορεί τον συγκρατούμενό του, Nicholas Tartaglione – έναν πρώην αστυνομικό που αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για φόνο – ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει.

Ο Tartaglione επιμένει ότι στην πραγματικότητα προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τον συγκρατούμενό του. Ο Tartaglione, θα ισχυριστεί αργότερα σε αίτηση χάριτος ότι τον έβαλαν «σκόπιμα» μαζί με τον Έπσταϊν κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Τραμπ, λόγω της φήμης του για βίαιη συμπεριφορά και του μίσους του για τους παιδόφιλους, με την ελπίδα ότι θα σκότωνε τον συγκρατούμενό του. Ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό.

24 Ιουλίου: Ο Έπσταϊν συναντά έναν ψυχολόγο της φυλακής – όπως επιβεβαιώνεται σε μια έκθεση του FBI. Επιμένει ότι «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να αυτοκτονήσει» και ότι «θα ήταν τρελό» να αυτοκτονήσει. «Έχω μια ζωή και θέλω να επιστρέψω στη ζωή μου», ισχυρίζεται.

29 Ιουλίου: Σύμφωνα με άλλη έκθεση του FBI στα αρχεία, πράκτορες και εισαγγελείς συναντούν τους δικηγόρους του, «οι οποίοι, σε πολύ γενικές γραμμές, συζήτησαν την πιθανότητα επίλυσης της υπόθεσης και την πιθανότητα συνεργασίας του κατηγορουμένου». Ένα άλλο έγγραφο στα αρχεία αναφέρει την ίδια συνάντηση με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, αλλά σημειώνει: «Ο συνήγορος υπεράσπισης δεν… ανέφερε ποια θα ήταν η φύση της συνεργασίας του Έπσταϊν, αν συνέβαινε».

Ωστόσο, ακόμη και η φήμη ότι ο Έπσταϊν μπορεί να ήταν πρόθυμος να εξετάσει μια συμφωνία θα είχε σίγουρα τρομοκρατήσει ορισμένους συνεργάτες του. Φυσικά μία τέτοια συζήτηση με τις αρχές δεν ταιριάζει σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

30 Ιουλίου: Ο Έπσταϊν μεταφέρεται πίσω στην Ειδική Μονάδα Στέγασης (SHU) μετά από μια εβδομάδα που βρισκόταν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομειακό τμήμα για το ενδεχόμενο να βλάψει τον εαυτό του. Τώρα έχει συγκρατούμενο τον Efrain Reyes ώστε να μην είναι μόνος και του δίνεται το κελί που βρίσκεται πιο κοντά στο γραφείο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

31 Ιουλίου: Ο Έπσταϊν εξακολουθεί να είναι κακοδιάθετος, παραπονιέται ότι η τουαλέτα στο κελί του έχει διαρροή και δεν αντέχει τον ήχο του τρεχούμενου νερού. Λέει επίσης ότι δεν κοιμάται καλά επειδή ο συγκρατούμενός του δεν σταματά να μιλάει. Σε μια νέα ακροαματική διαδικασία, φαίνεται κατηφής, αν και ο ψυχολόγος της φυλακής επιμένει ότι δεν χρειάζεται να τεθεί και πάλι σε παρακολούθηση για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, καθώς ο Επστάιν έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να παλέψει και να κερδίσει την υπόθεσή του.

8 Αυγούστου: Ο Έπσταϊν συναντά δύο από τους δικηγόρους του για να υπογράψει μια νέα διαθήκη που τοποθετεί 577 εκατομμύρια δολάρια σε ένα καταπίστευμα. Η 30χρονη Λευκορωσίδα σύντροφός του για 10 χρόνια, Karyna Shuliak, θα λάβει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και των σπιτιών του στη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη, το Νέο Μεξικό και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Ο Έπσταϊν κληροδοτεί επίσης στη Shuliak ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων με 48 διαμάντια «εν όψει γάμου». Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν λαμβάνουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Παρασκευή, 9 Αυγούστου

8 π.μ.: Ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν, Efrain Reyes, μεταφέρεται μετά την παρουσία του στο δικαστήριο και την αποφυλάκισή του, αφήνοντας τον Έπσταϊν μόνο του. Κανείς δεν έχει αναλάβει να αντικαταστήσει τον Reyes – και κανείς δεν θα το κάνει – παρόλο που το προσωπικό γνωρίζει ότι ο διευθυντής της φυλακής έχει ορίσει ότι, μετά την προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας, ο Έπσταϊν δεν πρέπει να μένει μόνος.

Ο διευθυντής της φυλακής έχει επίσης επιμείνει ότι ο κρατούμενος – ο οποίος, σύμφωνα με την ορολογία της φυλακής, βρίσκεται σε «PSYCH Alert» (ψυχιατρική έκτακτη ανάγκη) – πρέπει να υποβάλλεται σε ελέγχους κάθε 30 λεπτά και «αιφνιδιαστικές επισκέψεις».

Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι δύο κάμερες με θέα στο κελί του Έπσταϊν δεν λειτουργούν σωστά οπότε ο διευθυντής της φυλακής βασίζεται περισσότερο στους φύλακες.

9 π.μ.: Με εκατοντάδες δικαστικά έγγραφα να έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί, τα οποία περιέχουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον του, ο Έπσταϊν περνά την ημέρα με τους δικηγόρους του σε μια αίθουσα συνεδριάσεων. Οι εξελίξεις στο δικαστήριο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές, αλλά ένας από τους δικηγόρους, ο Reid Weingarten, θα επιμείνει αργότερα ότι ο Έπσταϊν δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημη δήλωση στην τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν, η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης ήδη συντάσσει ανακοίνωση για τον θάνατό του – ώρες πριν συμβεί.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) απέδωσε την ευθύνη για την λανθασμένη ημερομηνία – 9 Αυγούστου αντί για 10 – που εμφανίζεται στο έγγραφο σε ένα «ατυχές τυπογραφικό λάθος».

«Οποιαδήποτε υπόθεση ότι το υπουργείο συνέταξε μια δήλωση πριν από το θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν είναι ψευδής», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

4 μ.μ.: Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε απόσταση μόλις 4,5 μέτρων από το κελί του Έπσταϊν, οι φρουροί Tova Noel και Ghitto Bonhomme ξεκινούν τη βάρδια τους παραλείποντας να πραγματοποιήσουν τον πρώτο από μια σειρά ελέγχων στο όροφο του στις 4 μ.μ. κατά την «καταμέτρηση κρατουμένων».

Είναι η πρώτη από πολλές παραλείψεις. Από τα μεσάνυχτα έως τις 6:30 π.μ., ο Noel θα συμπληρώσει και θα υπογράψει τουλάχιστον 75 ξεχωριστά αρχεία, αναφέροντας ψευδώς ότι οι φρουροί πραγματοποίησαν επισκέψεις κάθε 30 λεπτά για να ελέγξουν τον Έπσταϊν. Στην πραγματικότητα, ο Έπσταϊν βρίσκεται ακόμα με τους δικηγόρους του και επιστρέφει στις 6:45 μ.μ.

7 μ.μ.: Ο Noel συνοδεύει τον Έπσταϊν στο κελί του, αφού του επιτρέπει να τηλεφωνήσει στη φίλη του, Shuliak. Σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής, ο φρουρός αναφέρει ότι ήταν «μια ευχάριστη κλήση σε καλή διάθεση, χωρίς τίποτα ασυνήθιστο».

10 μ.μ.: Μέχρι αυτή την ώρα, όλοι οι κρατούμενοι έχουν κλειδωθεί στα κελιά τους για τη νύχτα. Ο Noel και ο Bonhomme δεν πραγματοποιούν ούτε την καταμέτρηση των κρατουμένων στις 10 μ.μ., αν και καταγράφουν ότι το έκαναν.

10.30 μ.μ.: Το βίντεο παρακολούθησης από την μόνη σχετική κάμερα που είναι γνωστό ότι λειτουργούσε εκείνο το βράδυ δείχνει τον Noel να πλησιάζει για λίγο και στη συνέχεια να απομακρύνεται από την πόρτα του ορόφου L, όπου κρατείται ο Έπσταϊν. Αυτή είναι επίσημα η τελευταία φορά που κάποιος πλησιάζει την είσοδο του ορόφου μέχρι να ανακαλυφθεί το πτώμα του Έπσταϊν.

10.39 μ.μ.: Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει μια πορτοκαλί μορφή στις ίδιες σκάλες. Οι αρχές πάντα επέμεναν ότι κανείς άλλος εκτός από τους φρουρούς δεν μπήκε στην περιοχή εκείνη τη νύχτα. Ωστόσο, σε ένα υπόμνημα του FBI που περιλαμβάνεται στα νέα αρχεία, ένας πράκτορας σημειώνει ότι «μια πορτοκαλί λάμψη φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες του επιπέδου L – πιθανόν να είναι ένας κρατούμενος που συνοδεύεται σε αυτό το επίπεδο».

Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο επίσης διερεύνησε τις συνθήκες του θανάτου του Έπσταϊν, διαφώνησε, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ήταν ένας μη αναγνωρισμένος σωφρονιστικός υπάλληλος που μετέφερε πορτοκαλί «λευκά είδη ή κλινοσκεπάσματα». Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν από τότε ταχθεί υπέρ της θεωρίας του FBI.

10.41 μ.μ.: Το υπόμνημα του FBI σημειώνει ότι ένα «άτομο» εμφανίζεται «από την κατεύθυνση είτε του επιπέδου L είτε της εξόδου προς το πλυσταριό».

Αν και το FBI ισχυρίζεται ότι αυτή η κάμερα θα είχε καταγράψει οποιονδήποτε ανέβαινε τις σκάλες προς το κελί του Έπσταϊν, ορισμένοι επισημαίνουν ότι η θέα είναι στην πραγματικότητα μερικώς κρυμμένη, σε σημείο που κάποιος θα μπορούσε να ανέβει χωρίς να τον δει κανείς.

Είναι το ίδιο πρόσωπο; Το CBS News ρώτησε ανεξάρτητους αναλυτές βίντεο, οι οποίοι δήλωσαν ότι η κίνηση της πορτοκαλί θολής μορφής «ταιριάζει περισσότερο με έναν κρατούμενο – ή κάποιον που φοράει πορτοκαλί στολή φυλακής – παρά με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο».

11.58 μ.μ.: Η αρχή του περιβόητου «χαμένου λεπτού» από το 11ωρο βίντεο παρακολούθησης της φυλακής στην περιοχή κοντά στο κελί του Έπσταϊν. Το κενό στο βίντεο έχει τροφοδοτήσει από καιρό τις θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η στιγμή που κάποιος μπαίνει στο κελί του Έπσταϊν για να τον σκοτώσει και ότι οι αρχές προσπάθησαν να το καλύψουν διαγράφοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε αργότερα ότι το σύντομο κενό προκλήθηκε επειδή το σύστημα εγγραφής επαναρρυθμιζόταν κάθε βράδυ, με αποτέλεσμα να χάνεται ένα λεπτό κάθε 24 ώρες. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία από τα αρχεία του Έπσταϊν επιβεβαιώνουν προηγούμενες αναφορές ότι οι αξιωματούχοι είχαν πάντα στην κατοχή τους το πλήρες βίντεο και ότι δεν υπήρχε κανένα χαμένο λεπτό.

Η παρεξήγηση προέκυψε μετά το 2024, όταν ένας πράκτορας του FBI κατέστρεψε το πρωτότυπο αντίγραφο του βίντεο με την αιτιολογία ότι η υπόθεση θεωρήθηκε ότι έκλεισε.

Σάββατο, 10 Αυγούστου

12 π.μ. έως 6.30 π.μ.: Ο Noel και ο Michael Thomas, δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση των κρατουμένων στις 3 π.μ. και 5 π.μ., καθώς και τους ελέγχους του Έπσταϊν κάθε 30 λεπτά. Αντ’ αυτού, οι φρουροί παραμένουν στα γραφεία τους, κινούμενοι περιστασιακά στον κοινόχρηστο χώρο της SHU. Αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους ψάχνοντας για έπιπλα και μοτοσικλέτες προς πώληση στους υπολογιστές τους. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κοιμόντουσαν για τρεις ώρες.

Αργότερα, οι δύο φρουροί κατηγορήθηκαν για παραποίηση αρχείων – μεταξύ των οποίων και ένα στο οποίο ισχυρίζονταν ότι ο Έπσταϊν τους χαιρέτησε όταν τον έλεγξαν τα μεσάνυχτα – αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν.

6.30 π.μ.: Οι φρουροί μπαίνουν στην πτέρυγα του Έπσταϊν για να σερβίρουν το πρωινό, σπρώχνοντας δίσκους με δημητριακά μέσα από τις θυρίδες των κελιών.

6.33 π.μ.: Ο Thomas ανακαλύπτει τον Έπσταϊν αναίσθητο στο πάτωμα του κελιού του και αργότερα λέει ότι τον έβγαλε από μια σχεδόν καθιστή θέση στην οποία κρεμόταν από μια αυτοσχέδια θηλιά φτιαγμένη από ένα σεντόνι.

Τα πόδια του Έπσταϊν είναι τεντωμένα και οι γλουτοί του βρίσκονται σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 2,5 εκατοστά από το πάτωμα. Σύμφωνα με ένα σημείωμα του τμήματος σωφρονισμού, είναι «κρύος» και «δεν έχει σφυγμό». Ο Thomas χτυπάει συναγερμό και λέει σε έναν προϊστάμενο: «Ο Έπσταϊν κρεμάστηκε». Ο Thomas παραδέχεται αμέσως ότι δεν έκαναν τους ελέγχους στα κελιά.

6.49 π.μ.: Ένας φωτογράφος τραβά φωτογραφίες του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων των τραυμάτων στο λαιμό του, καθώς βρίσκεται σχεδόν γυμνός σε ένα φορείο με γιατρούς να προσπαθούν να τον ανανήψουν. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του στις 7.36 π.μ.

1.35 μ.μ.: Πράκτορες του FBI φτάνουν και βρίσκουν το κελί του Έπσταϊν σε αταξία. Όπως αποκαλύπτουν δεκάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τέσσερις ώρες νωρίτερα – και περιλαμβάνονται στην τελευταία δέσμη κυβερνητικών αρχείων – κρίσιμα στοιχεία έχουν ανακατευτεί και μετακινηθεί.

Το κελί είναι γεμάτο με πορτοκαλί ρούχα και σεντόνια, ενώ τα στρώματα έχουν σπρωχθεί σε μια γωνία και τα προσωπικά αντικείμενα και τα φάρμακα του Έπσταϊν είναι τακτοποιημένα στο κρεβάτι του.

Τα πράγματα είχαν μετακινηθεί, λέει ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Χέρμαν Βάισμπεργκ στο CBS μετά από μελέτη των φωτογραφιών. «Φαινόταν ότι η σκηνή, για να το πούμε με ένα ευγενικό τρόπο, είχε σκηνοθετηθεί λίγο».

Το πιο καταστροφικό για τους ερευνητές είναι ότι το πτώμα του Έπσταϊν είχε ήδη μεταφερθεί από το κελί, καθιστώντας αδύνατο – σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δρ Μάικλ Μπάντεν, που προσλήφθηκε από τον αδελφό του Έπσταϊν – να προσδιοριστεί η ώρα του θανάτου.

Ο Δρ Μπάντεν, ο οποίος παρακολούθησε την αυτοψία, επανέλαβε αυτή την εβδομάδα τον ισχυρισμό του ότι τα τραύματα στο λαιμό του Επστάιν συνάδουν περισσότερο με «πίεση στραγγαλισμού» παρά με αυτοκτονία – με άλλα λόγια, με δολοφονία – και ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης.

Οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τη θηλιά που ο φρουρός Michael Thomas ισχυρίζεται ότι είδε δεμένη γύρω από το λαιμό του Έπσταϊν. Ο ίδιος δηλώνει στο FBI: «Δεν θυμάμαι να έβγαλα τη θηλιά…».

Αν και βρέθηκε θηλιά στο κελί, αργότερα απορρίφθηκε και – σύμφωνα με τον Dr Baden – δεν ταιριάζει με τα τραύματα του Έπσταϊν. «Τα σημάδια [στο λαιμό του] θα απαιτούσαν διαφορετικό τύπο υλικού», είπε.

12 Αυγούστου: Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Μπαρ παραδέχεται «σοβαρές παρατυπίες» στο κέντρο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

17 Αυγούστου: Ο επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κρίνει τον θάνατο ως αυτοκτονία. Τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι εξέτασε τα βίντεο παρακολούθησης της φυλακής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν πολύ θολά για να αναγνωρίσει κάποιον.

Ωστόσο, διαδοχικές μετρήσεις γνώμης δείχνουν ότι πολύ περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε και όχι ότι αυτοκτόνησε.