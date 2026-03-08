magazin
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08 Μαρτίου 2026, 08:02

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Μια ελάχιστα γνωστή έρευνα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) το 2015 έθεσε τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη πρόσωπα υπό διερεύνηση για υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών και τη διαμεσολάβηση για το trafficking γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη σε πελάτες υψηλού προφίλ.

Παρότι η έρευνα δεν οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών, τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές του χρόνια πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Η έρευνα που ξεκίνησε από υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος

Η υπόθεση ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και διεξήχθη από μια ειδική μονάδα πληροφοριών και επιβολής του νόμου της DEA σε συνεργασία με διακρατική ομάδα καταπολέμησης εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, το ενδιαφέρον των αρχών προκλήθηκε όταν ένας πληροφοριοδότης υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν είχε εμπλοκή στη χρηματοδότηση και διακίνηση των λεγόμενων «ναρκωτικών των κλαμπ», όπως έκσταση (MDMA), κεταμίνη και μεθαμφεταμίνες. Ο ίδιος πληροφοριοδότης ανέφερε επίσης ότι ο χρηματιστής διατηρούσε κύκλωμα πορνείας.

Σε έγγραφο που συνδέεται με την έρευνα καταγράφονταν, μεταξύ άλλων, λογιστές και δικηγόροι του Έπσταϊν, καθώς και γυναίκες από την Ευρώπη που εργάζονταν ως βοηθοί ή εμφανίζονταν ως μοντέλα μόδας. Στην έρευνα αναφέρονταν επίσης δύο επιχειρήσεις που σχετίζονταν με το περιβάλλον του.

Παρά τις υποψίες, κανένα από τα πρόσωπα που εξετάστηκαν δεν κατηγορήθηκε τελικά για κάποιο αδίκημα.

Πολλές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν ανοίξει «αρχεία» για τον Έπσταϊν

Τα στοιχεία της έρευνας ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι αμερικανικές αρχές για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του το 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μέχρι τότε περισσότερα από 1000 άτομα είχαν πέσει θύματα κακοποίησης από τον χρηματιστή.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2009 από φυλακή της Φλόριντα — όπου είχε δηλώσει ένοχος για κατηγορίες που περιλάμβαναν προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία — τουλάχιστον οκτώ ομοσπονδιακές υπηρεσίες ξεκίνησαν δικές τους έρευνες γύρω από τη δραστηριότητά του.

Μεταξύ αυτών ήταν:

  • το FBI
  • η DEA
  • το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
  • η Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι αρχές παρακολουθούσαν τις μετακινήσεις του, συγκέντρωναν πληροφορίες για τις επαφές του και προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη διαδρομή των χρημάτων του μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών.

Παράλληλα, και ξένες κυβερνήσεις φέρεται να παρακολουθούσαν τη δραστηριότητά του. Έλεγχοι για το όνομά του πραγματοποιήθηκαν ακόμη και από την πανεπιστημιακή αστυνομία του Χάρβαρντ, καθώς και από τη μονάδα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για την προστασία του Λευκού Οίκου.

Το προφίλ στόχου δείχνει επίσης ότι περισσότερες από δώδεκα υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συνολικά 311 αναζητήσεις σε εθνική βάση δεδομένων εγκληματολογικών πληροφοριών μεταξύ 2013 και 2015 για τον Έπσταϊν.

Μία από αυτές τις αναζητήσεις πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 από τη μονάδα της Μυστικής Υπηρεσίας που προστατεύει τον Λευκό Οίκο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να εξετάστηκε στο πλαίσιο πιθανής επαφής με πρόσωπα που τελούσαν υπό προστασία της υπηρεσίας ή με κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Εκπρόσωπος της Secret Service δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν τα σχετικά αρχεία, καθώς τα δεδομένα εκείνης της περιόδου δεν διατηρούνται πλέον.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, η αναζήτηση από την πανεπιστημιακή αστυνομία πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2013, μία ημέρα πριν από συνάντηση αξιωματούχων του Harvard σχετικά με το αν το πανεπιστήμιο θα επανεξέταζε την απόφασή του να μην δέχεται πλέον δωρεές από τον Έπσταϊν. Έκθεση του 2020 κατέληξε ότι το πανεπιστήμιο δεν ανακάλεσε την απαγόρευση.

Η επιχείρηση «Chain Reaction»

Η σύνδεση του Έπσταϊν με την έρευνα της DEA προέκυψε μέσα από μια άλλη ομοσπονδιακή επιχείρηση που ξεκίνησε το 2010.

Τότε η DEA και το FBI διερευνούσαν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που λειτουργούσε σε νυχτερινά κέντρα στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νεβάδα, τη Φλόριντα, τη Νότια Καρολίνα και το Μεξικό.

Ένας από τους συλληφθέντες είχε επιχειρήσει να στείλει πακέτο στη Φλόριντα που περιείχε χάπια έκστασης και κεταμίνη — ουσία που συχνά συνδέεται με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Το 2011 η έρευνα εντάχθηκε στο πρόγραμμα Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), μια ομοσπονδιακή δομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημιουργήθηκε την εποχή της προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν και συντονίζει έρευνες πολλών υπηρεσιών για την καταπολέμηση διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Η επιχείρηση έλαβε την κωδική ονομασία Chain Reaction.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η δομή αυτή άλλαξε σημαντικά. Όπως είχε αποκαλύψει το Bloomberg News, η OCDETF καταργήθηκε το 2025 στο πλαίσιο περικοπών δαπανών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Nτόναλντ Τραμπ. Η απόφαση προκάλεσε ανησυχία σε στελέχη των διωκτικών αρχών, καθώς οι ομάδες αυτές είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο επί δεκαετίες στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων και στη σύλληψη το 2019 του αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν σε νέες ομάδες υπό το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Παράλληλα μεταφέρθηκαν περίπου 5.000 ενεργές υποθέσεις.

Κατά τα επόμενα χρόνια οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε περίπου δώδεκα άτομα στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων συνεργάτες της οικογένειας Τζενοβέζε, μιας από τις πέντε μεγάλες οικογένειες της αμερικανικής Μαφίας. Οι κατηγορίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τοκογλυφία, διακίνηση ναρκωτικών και λειτουργία παράνομων επιχειρήσεων τζόγου.

Το στοιχείο που οδήγησε στον Έπσταϊν

Στις αρχές του 2015 η έρευνα φαινόταν να πλησιάζει στο τέλος της. Ωστόσο, ένας ύποπτος διακινητής ναρκωτικών συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές και κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν εμπλεκόταν στη χρηματοδότηση και διακίνηση έκστασης, κεταμίνης και μεθαμφεταμινών.

Μετά από αυτή την κατάθεση, στις 28 Απριλίου 2015 η DEA ζήτησε από το κέντρο πληροφοριών της OCDETF να δημιουργήσει «προφίλ στόχου» για τον Έπσταϊν, δώδεκα ακόμη άτομα και δύο επιχειρήσεις.

Το λεγόμενο target profile περιλαμβάνει συνήθως:

  • βιογραφικά στοιχεία
  • δεδομένα διελεύσεων συνόρων
  • οικονομικές πληροφορίες
  • τυχόν ποινικό ιστορικό.

Σύμφωνα με το έγγραφο των 69 σελίδων που συνέταξε αναλυτής του κέντρου πληροφοριών, η έρευνα της DEA αφορούσε «παράνομες τραπεζικές μεταφορές που συνδέονται με δραστηριότητες ναρκωτικών ή πορνείας στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και στη Νέα Υόρκη».

Η έρευνα συντονιζόταν από το Special Operations Division της DEA, μια μονάδα που συνεργάζεται με 34 υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου, μεταξύ των οποίων η CIA, το FBI, η NSA και υπηρεσίες πληροφοριών χωρών της συμμαχίας «Five Eyes» (Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

Οι συνεργάτες και οι εταιρείες που εμφανίζονται στην έρευνα

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, στο προφίλ στόχου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων:

  • ο δικηγόρος του Έπσταϊν, Ντάρεν Ίνταϊκ
  • ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν
  • οι λογιστές Μπέλα Κλάιν, Χάρι Μπέλερ και Ρίτσαρντ Καν.

Οι δύο επιχειρήσεις που αναφέρονταν ήταν:

  • Wagging Tail Entertainment
  • Ossa Properties Inc.

Το Bloomberg News δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα έξι γυναικών που εμφανίζονταν επίσης στο έγγραφο, είτε επειδή δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν είτε επειδή διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν θύματα του δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν.

Η Wagging Tail συνδέεται με την επικοινωνιολόγο και διοργανώτρια εκδηλώσεων Πέγκι Σίγκαλ, η οποία — σύμφωνα με εκπρόσωπό της — δεν γνώριζε τίποτα για την έρευνα και δεν είχε ερωτηθεί ποτέ από τις αρχές.

Η Ossa Properties είναι εταιρεία ακινήτων που ανήκει στον Μαρκ Έπσταϊν. Ορισμένα θύματα του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή έχουν καταθέσει σε αστικές αγωγές ότι κακοποιήθηκαν σε κτίριο που διαχειριζόταν η εταιρεία.

Ύποπτες οικονομικές συναλλαγές

Οι ομοσπονδιακές αρχές προσπαθούσαν για χρόνια να εντοπίσουν τη διαδρομή των χρημάτων του Έπσταϊν μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο offshore επενδυτικών σχημάτων και εταιρειών-βιτρίνα.

Σύμφωνα με στοιχεία τραπεζικών αναφορών προς την υπηρεσία FinCEN του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το προφίλ στόχου περιλάμβανε:

  • 40 αναφορές ύποπτων οικονομικών συναλλαγών (SARs) συνολικού ύψους σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2010-2015
  • 37 αναφορές συναλλαγών με μετρητά ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2010-2014.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο Έπσταϊν φέρεται να ζητούσε από συνεργάτες του να μεταφέρουν χρήματα σε γυναίκες σε διάφορες χώρες χωρίς σαφή επιχειρηματική αιτιολόγηση.

Σε ένα email του 2012, όταν η Western Union μπλόκαρε μεταφορά χρημάτων, ο Έπσταϊν φέρεται να απάντησε: «Απλώς πες ότι ένας φίλος ήθελε να δανειστεί χρήματα».

Παρακολούθηση μετακινήσεων και διεθνείς ειδοποιήσεις

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν τις διεθνείς μετακινήσεις του Έπσταϊν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Operation Angel Watch, το οποίο ενημερώνει ξένες αρχές όταν καταδικασμένοι για σεξουαλικά εγκλήματα ταξιδεύουν στο εξωτερικό, η υπηρεσία Immigration and Customs Enforcement ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές ότι ο Έπσταϊν επρόκειτο να ταξιδέψει στο Παρίσι το 2013.

Το 2016 το FBI εξέδωσε παρόμοια ειδοποίηση προς το γραφείο του στο Παρίσι.

Το κλείσιμο της υπόθεσης

Η επιχείρηση Chain Reaction συνεχίστηκε για χρόνια με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων και η Homeland Security Investigations, καθώς και πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.

Η τελευταία υπόθεση που συνδέθηκε με την έρευνα αφορούσε τον Τζον Τορτόρα, φερόμενο ως μέλος της οικογένειας Τζενοβέζε της αμερικανικής Μαφίας. Κατηγορήθηκε το 2018 για εμπλοκή σε υπόθεση δολοφονίας κατόπιν πληρωμής που χρονολογούνταν από το 1997. Η κατηγορία αυτή αποσύρθηκε αργότερα και τελικά το 2020 καταδικάστηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και παράνομο τζόγο.

Η επιχείρηση Chain Reaction έκλεισε επισήμως στις 16 Ιουνίου 2023.

Λίγους μήνες πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, είχε ξεκινήσει και μια δεύτερη έρευνα με την κωδική ονομασία Trip Knot, η οποία αφορούσε ξέπλυμα χρήματος και δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών που συνδέονταν με ρωσικό οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, το όνομα του Έπσταϊν εμφανίστηκε επανειλημμένα και σε εκείνη την έρευνα.

Παρά τις πολυετείς έρευνες πολλών υπηρεσιών, μεγάλο μέρος των στοιχείων γύρω από τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο.

*Με πληροφορίες από: Bloomberg 

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)
Βόλεϊ 08.03.26

ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Σύνταξη
Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: Ο Μαρμούς «έστειλε» τους «Πολίτες» στους «8» του FA Cup
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Με δύο γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού Ο Ομάρ Μαρμούς, στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή επί της Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 προκρίθηκαν στους προημιτελικούς του FA Cup.

Σύνταξη
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία – Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

