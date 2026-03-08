Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μια ελάχιστα γνωστή έρευνα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) το 2015 έθεσε τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη πρόσωπα υπό διερεύνηση για υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών και τη διαμεσολάβηση για το trafficking γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη σε πελάτες υψηλού προφίλ.

Παρότι η έρευνα δεν οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών, τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές του χρόνια πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Η έρευνα που ξεκίνησε από υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος

Η υπόθεση ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και διεξήχθη από μια ειδική μονάδα πληροφοριών και επιβολής του νόμου της DEA σε συνεργασία με διακρατική ομάδα καταπολέμησης εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, το ενδιαφέρον των αρχών προκλήθηκε όταν ένας πληροφοριοδότης υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν είχε εμπλοκή στη χρηματοδότηση και διακίνηση των λεγόμενων «ναρκωτικών των κλαμπ», όπως έκσταση (MDMA), κεταμίνη και μεθαμφεταμίνες. Ο ίδιος πληροφοριοδότης ανέφερε επίσης ότι ο χρηματιστής διατηρούσε κύκλωμα πορνείας.

Σε έγγραφο που συνδέεται με την έρευνα καταγράφονταν, μεταξύ άλλων, λογιστές και δικηγόροι του Έπσταϊν, καθώς και γυναίκες από την Ευρώπη που εργάζονταν ως βοηθοί ή εμφανίζονταν ως μοντέλα μόδας. Στην έρευνα αναφέρονταν επίσης δύο επιχειρήσεις που σχετίζονταν με το περιβάλλον του.

Παρά τις υποψίες, κανένα από τα πρόσωπα που εξετάστηκαν δεν κατηγορήθηκε τελικά για κάποιο αδίκημα.

Πολλές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν ανοίξει «αρχεία» για τον Έπσταϊν

Τα στοιχεία της έρευνας ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι αμερικανικές αρχές για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του το 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μέχρι τότε περισσότερα από 1000 άτομα είχαν πέσει θύματα κακοποίησης από τον χρηματιστή.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2009 από φυλακή της Φλόριντα — όπου είχε δηλώσει ένοχος για κατηγορίες που περιλάμβαναν προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία — τουλάχιστον οκτώ ομοσπονδιακές υπηρεσίες ξεκίνησαν δικές τους έρευνες γύρω από τη δραστηριότητά του.

Μεταξύ αυτών ήταν:

το FBI

η DEA

το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

η Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι αρχές παρακολουθούσαν τις μετακινήσεις του, συγκέντρωναν πληροφορίες για τις επαφές του και προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη διαδρομή των χρημάτων του μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών.

Παράλληλα, και ξένες κυβερνήσεις φέρεται να παρακολουθούσαν τη δραστηριότητά του. Έλεγχοι για το όνομά του πραγματοποιήθηκαν ακόμη και από την πανεπιστημιακή αστυνομία του Χάρβαρντ, καθώς και από τη μονάδα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για την προστασία του Λευκού Οίκου.

Το προφίλ στόχου δείχνει επίσης ότι περισσότερες από δώδεκα υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συνολικά 311 αναζητήσεις σε εθνική βάση δεδομένων εγκληματολογικών πληροφοριών μεταξύ 2013 και 2015 για τον Έπσταϊν.

Μία από αυτές τις αναζητήσεις πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 από τη μονάδα της Μυστικής Υπηρεσίας που προστατεύει τον Λευκό Οίκο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να εξετάστηκε στο πλαίσιο πιθανής επαφής με πρόσωπα που τελούσαν υπό προστασία της υπηρεσίας ή με κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Εκπρόσωπος της Secret Service δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν τα σχετικά αρχεία, καθώς τα δεδομένα εκείνης της περιόδου δεν διατηρούνται πλέον.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, η αναζήτηση από την πανεπιστημιακή αστυνομία πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2013, μία ημέρα πριν από συνάντηση αξιωματούχων του Harvard σχετικά με το αν το πανεπιστήμιο θα επανεξέταζε την απόφασή του να μην δέχεται πλέον δωρεές από τον Έπσταϊν. Έκθεση του 2020 κατέληξε ότι το πανεπιστήμιο δεν ανακάλεσε την απαγόρευση.

Η επιχείρηση «Chain Reaction»

Η σύνδεση του Έπσταϊν με την έρευνα της DEA προέκυψε μέσα από μια άλλη ομοσπονδιακή επιχείρηση που ξεκίνησε το 2010.

Τότε η DEA και το FBI διερευνούσαν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που λειτουργούσε σε νυχτερινά κέντρα στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νεβάδα, τη Φλόριντα, τη Νότια Καρολίνα και το Μεξικό.

Ένας από τους συλληφθέντες είχε επιχειρήσει να στείλει πακέτο στη Φλόριντα που περιείχε χάπια έκστασης και κεταμίνη — ουσία που συχνά συνδέεται με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Το 2011 η έρευνα εντάχθηκε στο πρόγραμμα Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), μια ομοσπονδιακή δομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημιουργήθηκε την εποχή της προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν και συντονίζει έρευνες πολλών υπηρεσιών για την καταπολέμηση διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Η επιχείρηση έλαβε την κωδική ονομασία Chain Reaction.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η δομή αυτή άλλαξε σημαντικά. Όπως είχε αποκαλύψει το Bloomberg News, η OCDETF καταργήθηκε το 2025 στο πλαίσιο περικοπών δαπανών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Nτόναλντ Τραμπ. Η απόφαση προκάλεσε ανησυχία σε στελέχη των διωκτικών αρχών, καθώς οι ομάδες αυτές είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο επί δεκαετίες στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων και στη σύλληψη το 2019 του αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν σε νέες ομάδες υπό το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Παράλληλα μεταφέρθηκαν περίπου 5.000 ενεργές υποθέσεις.

Κατά τα επόμενα χρόνια οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε περίπου δώδεκα άτομα στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων συνεργάτες της οικογένειας Τζενοβέζε, μιας από τις πέντε μεγάλες οικογένειες της αμερικανικής Μαφίας. Οι κατηγορίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τοκογλυφία, διακίνηση ναρκωτικών και λειτουργία παράνομων επιχειρήσεων τζόγου.

Το στοιχείο που οδήγησε στον Έπσταϊν

Στις αρχές του 2015 η έρευνα φαινόταν να πλησιάζει στο τέλος της. Ωστόσο, ένας ύποπτος διακινητής ναρκωτικών συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές και κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν εμπλεκόταν στη χρηματοδότηση και διακίνηση έκστασης, κεταμίνης και μεθαμφεταμινών.

Μετά από αυτή την κατάθεση, στις 28 Απριλίου 2015 η DEA ζήτησε από το κέντρο πληροφοριών της OCDETF να δημιουργήσει «προφίλ στόχου» για τον Έπσταϊν, δώδεκα ακόμη άτομα και δύο επιχειρήσεις.

Το λεγόμενο target profile περιλαμβάνει συνήθως:

βιογραφικά στοιχεία

δεδομένα διελεύσεων συνόρων

οικονομικές πληροφορίες

τυχόν ποινικό ιστορικό.

Σύμφωνα με το έγγραφο των 69 σελίδων που συνέταξε αναλυτής του κέντρου πληροφοριών, η έρευνα της DEA αφορούσε «παράνομες τραπεζικές μεταφορές που συνδέονται με δραστηριότητες ναρκωτικών ή πορνείας στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και στη Νέα Υόρκη».

Η έρευνα συντονιζόταν από το Special Operations Division της DEA, μια μονάδα που συνεργάζεται με 34 υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου, μεταξύ των οποίων η CIA, το FBI, η NSA και υπηρεσίες πληροφοριών χωρών της συμμαχίας «Five Eyes» (Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

Οι συνεργάτες και οι εταιρείες που εμφανίζονται στην έρευνα

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, στο προφίλ στόχου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων:

ο δικηγόρος του Έπσταϊν, Ντάρεν Ίνταϊκ

ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν

οι λογιστές Μπέλα Κλάιν, Χάρι Μπέλερ και Ρίτσαρντ Καν.

Οι δύο επιχειρήσεις που αναφέρονταν ήταν:

Wagging Tail Entertainment

Ossa Properties Inc.

Το Bloomberg News δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα έξι γυναικών που εμφανίζονταν επίσης στο έγγραφο, είτε επειδή δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν είτε επειδή διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν θύματα του δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν.

Η Wagging Tail συνδέεται με την επικοινωνιολόγο και διοργανώτρια εκδηλώσεων Πέγκι Σίγκαλ, η οποία — σύμφωνα με εκπρόσωπό της — δεν γνώριζε τίποτα για την έρευνα και δεν είχε ερωτηθεί ποτέ από τις αρχές.

Η Ossa Properties είναι εταιρεία ακινήτων που ανήκει στον Μαρκ Έπσταϊν. Ορισμένα θύματα του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή έχουν καταθέσει σε αστικές αγωγές ότι κακοποιήθηκαν σε κτίριο που διαχειριζόταν η εταιρεία.

Ύποπτες οικονομικές συναλλαγές

Οι ομοσπονδιακές αρχές προσπαθούσαν για χρόνια να εντοπίσουν τη διαδρομή των χρημάτων του Έπσταϊν μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο offshore επενδυτικών σχημάτων και εταιρειών-βιτρίνα.

Σύμφωνα με στοιχεία τραπεζικών αναφορών προς την υπηρεσία FinCEN του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το προφίλ στόχου περιλάμβανε:

40 αναφορές ύποπτων οικονομικών συναλλαγών (SARs) συνολικού ύψους σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2010-2015

37 αναφορές συναλλαγών με μετρητά ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2010-2014.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο Έπσταϊν φέρεται να ζητούσε από συνεργάτες του να μεταφέρουν χρήματα σε γυναίκες σε διάφορες χώρες χωρίς σαφή επιχειρηματική αιτιολόγηση.

Σε ένα email του 2012, όταν η Western Union μπλόκαρε μεταφορά χρημάτων, ο Έπσταϊν φέρεται να απάντησε: «Απλώς πες ότι ένας φίλος ήθελε να δανειστεί χρήματα».

Παρακολούθηση μετακινήσεων και διεθνείς ειδοποιήσεις

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν τις διεθνείς μετακινήσεις του Έπσταϊν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Operation Angel Watch, το οποίο ενημερώνει ξένες αρχές όταν καταδικασμένοι για σεξουαλικά εγκλήματα ταξιδεύουν στο εξωτερικό, η υπηρεσία Immigration and Customs Enforcement ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές ότι ο Έπσταϊν επρόκειτο να ταξιδέψει στο Παρίσι το 2013.

Το 2016 το FBI εξέδωσε παρόμοια ειδοποίηση προς το γραφείο του στο Παρίσι.

Το κλείσιμο της υπόθεσης

Η επιχείρηση Chain Reaction συνεχίστηκε για χρόνια με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων και η Homeland Security Investigations, καθώς και πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.

Η τελευταία υπόθεση που συνδέθηκε με την έρευνα αφορούσε τον Τζον Τορτόρα, φερόμενο ως μέλος της οικογένειας Τζενοβέζε της αμερικανικής Μαφίας. Κατηγορήθηκε το 2018 για εμπλοκή σε υπόθεση δολοφονίας κατόπιν πληρωμής που χρονολογούνταν από το 1997. Η κατηγορία αυτή αποσύρθηκε αργότερα και τελικά το 2020 καταδικάστηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και παράνομο τζόγο.

Η επιχείρηση Chain Reaction έκλεισε επισήμως στις 16 Ιουνίου 2023.

Λίγους μήνες πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, είχε ξεκινήσει και μια δεύτερη έρευνα με την κωδική ονομασία Trip Knot, η οποία αφορούσε ξέπλυμα χρήματος και δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών που συνδέονταν με ρωσικό οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, το όνομα του Έπσταϊν εμφανίστηκε επανειλημμένα και σε εκείνη την έρευνα.

Παρά τις πολυετείς έρευνες πολλών υπηρεσιών, μεγάλο μέρος των στοιχείων γύρω από τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο.

*Με πληροφορίες από: Bloomberg