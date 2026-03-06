magazin
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Eλεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου - Είχε τρεις χειροβομβίδες
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06 Μαρτίου 2026, 21:00

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Οι αποκαλύψεις γύρω από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» έχουν προκαλέσει κύμα θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο. Σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Reddit κυκλοφορούν ισχυρισμοί που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακά κατασκευασμένων εικόνων, η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραπληροφόρηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Ζει ο Έπσταϊν στο Ισραήλ;

Μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες στο διαδίκτυο υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν πέθανε και ότι ζει στο Ισραήλ. Στα social media κυκλοφορούν φωτογραφίες που φέρεται να τον δείχνουν να περπατά στο Τελ Αβίβ συνοδευόμενος από σωματοφύλακες.

Η ανάλυση των εικόνων όμως δείχνει σαφή σημάδια χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια από αυτές, που δημοσιεύτηκε στο Reddit την 1η Φεβρουαρίου, εμφανίζεται υδατογράφημα της πλατφόρμας Gemini AI στην κάτω δεξιά γωνία. Επιπλέον, μία πινακίδα στο φόντο γράφει «Haangus Ev.», όνομα δρόμου που δεν υπάρχει.

Η ΑΙ φωτογραφία που φούντωσε τις φήμες στο Reddit

Η ιστορία με το Fortnite

Μια άλλη εκδοχή της ίδιας θεωρίας βασίζεται σε έναν λογαριασμό του παιχνιδιού Fortnite. Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι ο λογαριασμός του Έπσταϊν ενεργοποιήθηκε ξανά από το Ισραήλ.

Στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν υπάρχουν πράγματι αποδείξεις για αγορές ταινιών και συνδρομές που στάλθηκαν σε λογαριασμό YouTube με όνομα littlestjeff1, καταχωρημένο στο email jeevacation@gmail.com.

Σε άλλο σημείο υπάρχει email που αναφέρεται σε αγορά VBucks, το ψηφιακό νόμισμα του Fortnite. Το email όμως δεν αναφέρει όνομα χρήστη, ενώ τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης έχουν καλυφθεί στα έγγραφα.

Κάποιοι χρήστες υπέθεσαν ότι το ίδιο όνομα χρήστη χρησιμοποιούνταν και στο Fortnite και ότι ο Έπσταϊν είχε λογαριασμό στο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι διέθετε τέτοιο λογαριασμό.

Υπάρχει πράγματι προφίλ Fortnite με το όνομα littlestjeff1, το οποίο φαινόταν ενεργό ακόμη και το 2025, δηλαδή μετά τον θάνατο του Έπσταϊν. Όταν όμως άρχισε να διαδίδεται η θεωρία ότι αυτό αποδεικνύει πως είναι ζωντανός, το προφίλ έγινε ιδιωτικό τον Φεβρουάριο, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις φήμες.

Η εταιρεία Epic Games, δημιουργός του Fortnite, διευκρίνισε ότι ένας ήδη υπάρχων χρήστης άλλαξε το όνομά του σε «littlestjeff1» μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων και ότι κανένα από τα γνωστά email του Έπσταϊν δεν υπάρχει στο σύστημα της εταιρείας.

Οι φωτογραφίες μετά τον θάνατό του

Άλλοι χρήστες υποστηρίζουν ότι οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του Έπσταϊν δείχνουν διαφορετικό άνθρωπο. Συγκρίνουν εικόνες του όσο ζούσε με εκείνες που τραβήχτηκαν μετά τον θάνατό του και επισημαίνουν διαφορές στα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Η σύγκριση φωτογραφιών από το 2004 έως το 2019 δείχνει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά πράγματι φαίνονται διαφορετικά. Σύμφωνα όμως με έρευνες του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ, το πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει μετά τον θάνατο λόγω πρηξίματος και της διαδικασίας αποσύνθεσης.

Τα βακτήρια που διασπούν τους ιστούς παράγουν αέρια, τα οποία επηρεάζουν την όψη του σώματος.

Πηγή: CBS

Παρά τις αλλαγές, αρκετά χαρακτηριστικά του Έπσταϊν παραμένουν αναγνωρίσιμα:

  • τα σγουρά γκρίζα μαλλιά
  • τα πυκνά σκούρα φρύδια
  • οι βαθιές γραμμές χαμόγελου
  • η χαρακτηριστική γραμμή στο πηγούνι
  • το σχήμα της μύτης
  • το βαθούλωμα ανάμεσα στα φρύδια

Οι φωτογραφίες μετά τον θάνατό του μοιάζουν επίσης με εικόνες που είχαν τραβηχτεί μετά από απόπειρα αυτοκτονίας έναν μήνα νωρίτερα.

Ο επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης αποφάνθηκε τον Αύγουστο του 2019 ότι ο θάνατος του Έπσταϊν προήλθε από αυτοκτονία διά απαγχονισμού. Παθολόγος που προσλήφθηκε από τον αδελφό του και παρευρέθηκε στην αυτοψία δήλωσε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα του σώματος ταιριάζουν με εκείνα που είχαν ληφθεί κατά τη σύλληψή του το 2006 στη Φλόριντα.

Σύνδεση με την υπόθεση ΤζονΜπενέ Ράμσεϊ

Μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν που δείχνει ένα κορίτσι να κάθεται στους ώμους του.

Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για τη ΤζονΜπενέ Ράμσεϊ, το παιδί που δολοφονήθηκε το 1996 στο σπίτι της οικογένειάς του στο Κολοράντο. Η θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι το κορίτσι στη φωτογραφία φορά ένα ρούχο παρόμοιο με εκείνο που εμφανίζεται σε γνωστή φωτογραφία της ΤζονΜπενέ.

Ωστόσο, το ρούχο είναι ένα συνηθισμένο παιδικό ένδυμα που φορούσαν πολλά παιδιά εκείνη την περίοδο και δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για οποιαδήποτε σύνδεση με τον Έπσταϊν ή τις δραστηριότητές του.

Ο πατέρας της JonBenet, John Ramsey, δήλωσε στο TMZ ότι η θεωρία αυτή είναι «εντελώς ψευδής», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο: «ο παιδοβιαστής δεν πλησίασε το παιδί μου».

Θεωρίες για τη Μαντλίν ΜακΚάν

Παρόμοιες θεωρίες εμφανίστηκαν και γύρω από την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, της τρίχρονης Βρετανίδας που χάθηκε το 2007 ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά της στην Πορτογαλία.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok και το Instagram υποστηρίζεται ότι ένα σκίτσο υπόπτου μοιάζει με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.


Το σκίτσο αυτό δημιουργήθηκε πράγματι το 2009 από ιδιωτικούς ντετέκτιβ που εργάζονταν για τους γονείς της ΜακΚάν και απεικονίζει μια γυναίκα που είδαν δύο Βρετανοί στη Βαρκελώνη λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση.

Ωστόσο, φωτογραφίες της Μάξγουελ από τον Μάιο του 2007 δείχνουν ότι είχε πολύ πιο μακριά μαλλιά από εκείνα που εμφανίζονται στο σκίτσο, ενώ το ίδιο μήκος μαλλιών διατηρούσε και σε άλλες φωτογραφίες της ίδιας χρονιάς.

Στα αρχεία υπάρχει επίσης μια καταγγελία που στάλθηκε στο FBI το 2009 από κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε δει τη Μάξγουελ μαζί με τη McCann. Πρόκειται όμως απλώς για μια αναφορά και όχι για επιβεβαιωμένο περιστατικό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επισημάνει ότι στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που είχαν σταλεί στο FBI από πολίτες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να περιέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Η θεωρία ότι η Μάξγουελ αντικαταστάθηκε από σωσία

Μετά από κατάθεσή της τον Φεβρουάριο του 2026, εμφανίστηκε στα social media ένας ακόμη ισχυρισμός: ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε στο βίντεο δεν ήταν η πραγματική Γκισλέιν Μάξγουελ αλλά μια σωσίας.

YouTube thumbnail

Η σύγκριση φωτογραφιών από το 2015, το 2016 και το 2020 με το υλικό της κατάθεσης δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά της παραμένουν ίδια. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα λεπτά σκούρα φρύδια, τα ελαφρώς προεξέχοντα αυτιά και το ιδιαίτερο σχήμα των χειλιών της.

Πηγή: CBS

Ορισμένοι υποστήριξαν επίσης ότι η φωνή της ακούγεται διαφορετική. Ωστόσο, σε παλαιότερες καταθέσεις που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η Μάξγουελ μιλούσε με πιο χαμηλό τόνο.


Η ίδια βρίσκεται στη φυλακή από τη σύλληψή της τον Ιούλιο του 2020 και έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη.

Ο δικηγόρος της, David Oscar Markus, επιβεβαίωσε στο CBS ότι η γυναίκα στην κατάθεση ήταν πράγματι η Μάξγουελ, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες κράτησης είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Το βίντεο με τον «μεγεθυντικό φακό»

Ένας ακόμη ισχυρισμός αναφέρει ότι ένα παλιό βίντεο δείχνει τον Έπσταϊν να βασανίζει ένα κορίτσι χρησιμοποιώντας μεγεθυντικό φακό.

Το υλικό έχει αποδειχθεί ότι προέρχεται από την ερωτική ταινία «Drea Morgan Stakeout Under Glass», με πρωταγωνιστές τη Drea Morgan και τον ηθοποιό Lew Rubens, ο οποίος μοιάζει εμφανισιακά με τον Έπσταϊν.

Θεωρία ότι οργάνωσε την πανδημία COVID-19

Σε άλλες αναρτήσεις γίνεται λόγος για email με τίτλο «Preparing for pandemics», το οποίο κάποιοι παρουσιάζουν ως απόδειξη ότι ο Έπσταϊν γνώριζε ή σχεδίασε την πανδημία.

Το email είχε σταλεί το 2015 και σχετιζόταν με συνάντηση στη Γενεύη για την προετοιμασία απέναντι σε πιθανές πανδημίες. Τέτοιες συζητήσεις είναι συνηθισμένες στον χώρο της δημόσιας υγείας και δεν σχετίζονται ειδικά με την COVID-19.

Οι θεωρίες συνδέουν επίσης τον Έπσταϊν με τον Μπιλ Γκέιτς, λόγω των γνωστών πρωτοβουλιών του ιδρύματος Γκέιτς στη χρηματοδότηση προγραμμάτων υγείας και εμβολίων. Δεν υπάρχει όμως καμία ένδειξη ότι ο Έπσταϊν είχε οποιαδήποτε γνώση ή συμμετοχή στην πανδημία.

Κυκλοφόρησαν ακόμη ισχυρισμοί ότι το DNA του περιλαμβάνεται στα εμβόλια — κάτι για το οποίο δεν υπάρχει καμία απολύτως επιστημονική απόδειξη.

Θεωρίες για την 11η Σεπτεμβρίου

Ορισμένοι χρήστες στα social media υποστηρίζουν ότι η Μάξγουελ είχε σχέση με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επικαλούμενοι email που της στάλθηκαν λίγες ημέρες μετά.

Ένα μήνυμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2001 περιλαμβάνει τη φράση «Where is the real pilot? (Που είναι ο αληθινός πιλότος)», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Άλλο έγγραφο όμως δείχνει ότι το ίδιο email αφορούσε συζήτηση για πτήση με ελικόπτερο προς τη Σάντα Μόνικα.

Σε άλλο email του 2003 ο δημοσιογράφος Έντουαρντ Τζέι Έπσταϊν την καλεί να συμμετάσχει σε μια ανεπίσημη ερευνητική επιτροπή για την 11η Σεπτεμβρίου, την οποία εκείνη αρνήθηκε.

Ο Έντουαρντ Έπσταϊν, που πέθανε το 2024, ήταν ερευνητής δημοσιογράφος γνωστός για τις μελέτες του πάνω σε ιστορικά γεγονότα όπως η δολοφονία του Τζον Κένεντι.

Η φήμη για τις σχολικές φωτογραφίες

Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, διαδόθηκε και η θεωρία ότι η εταιρεία Lifetouch, που φωτογραφίζει μαθητές σε σχολεία, παρείχε τις φωτογραφίες αυτές σε δίκτυα παιδεραστίας.

Η φήμη βασίζεται στη σχέση του επενδυτή Λέον Μπλακ με την εταιρεία Shutterfly, η οποία εξαγόρασε τη Lifetouch το 2019.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lifetouch, Κεν Μέρφι, δήλωσε ότι οι φωτογραφίες των μαθητών φυλάσσονται αποκλειστικά για τις οικογένειες και τα σχολεία και δεν έχουν δοθεί ποτέ σε τρίτους. Πρόσθεσε επίσης ότι ούτε η Apollo Global Management ούτε οι εργαζόμενοί της έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία.

Η θεωρία για την ασθένεια Kuru

Μια ακόμη ακραία θεωρία υποστηρίζει ότι ο Έπσταϊν υπέφερε από Kuru, μια σπάνια ασθένεια που μεταδίδεται μέσω τελετουργικού κανιβαλισμού.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας δείχνουν βίντεο στα οποία το πρόσωπό του φαίνεται πρησμένο, αλλά και ένα email του. Παρότι τα βίντεο είναι πραγματικά και προέρχονται από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι συνδέονται με τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Η ασθένεια Kuru οδηγεί συνήθως στον θάνατο μέσα σε ένα έως δύο χρόνια από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με το ΝΙΗ.

@eryykt Kuru stories and Epstein’s post-infection symptoms, the side effects of Kuru disease and cannibalism-like AGS, FIF, and other natural allergic reactions, including blisters and sores… just like you see behind me! lt’s exactly what you’re thinking… #StoryTime #Dad #Miami #SpringBreak #related ♬ original sound – eryykt

Το βίντεο της γυναίκας που φωνάζει «έτρωγαν ανθρώπους»

Τέλος, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο με μια γυναίκα να φωνάζει στα ισπανικά ότι «έτρωγαν ανθρώπους», το οποίο παρουσιάζεται ως μαρτυρία από πάρτι του Έπσταϊν.

Το περιστατικό όμως συνέβη το 2009 έξω από ξενοδοχείο στο Μοντερέι του Μεξικού. Η γυναίκα στο βίντεο ονομάζεται Γκαμπριέλα Ρίκο Χιμένες.


Στο βίντεο δεν γίνεται καμία αναφορά στον Έπσταϊν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό σχετίζεται με την υπόθεση.

*Με πληροφορίες από: CBS

