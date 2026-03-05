Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Σχεδόν 48.000 αρχεία από τις έρευνες για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό Τζέφρι Έπσταϊν δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παρότι στο πλαίσιο του νόμου Epstein Files Transparency Act έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες από 2 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, σύμφωνα με το Independent.

Η πρώτη φάση των υποχρεωτικών δημοσιοποιήσεων περιλάμβανε πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες υλικού, όμως μετά από επανεξέταση το σύνολο των διαθέσιμων εγγράφων υπολογίζεται πλέον περίπου στις 2,7 εκατομμύρια σελίδες, σύμφωνα με ανάλυση των αρχείων από το CBS News και τη Wall Street Journal.

47.635 αρχεία προσωρινά εκτός συστήματος

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στα δύο μέσα ότι «47.635 αρχεία τέθηκαν προσωρινά εκτός συστήματος για πρόσθετο έλεγχο και αναμένεται να επανέλθουν έως το τέλος της εβδομάδας».

Στα αρχεία που αποσύρθηκαν προσωρινά περιλαμβάνονται και έγγραφα που σχετίζονται με ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες εις βάρος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η Independent.

Προς τι η καθυστέρηση;

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Νάταλι Μπαλντασαρέ, εξήγησε ότι η καθυστέρηση συνδέεται με την ανάγκη προστασίας των επιζωσάντων και την επεξεργασία του υλικού. Όπως ανέφερε, «η ομάδα μας εργάζεται συνεχώς για να εξετάσει τις ανησυχίες των θυμάτων, να αφαιρέσει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και οποιεσδήποτε εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα», επισημαίνοντας ότι όλα τα έγγραφα θα επανέλθουν στο διαδίκτυο μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαγραφές και επεξεργασίες.

Έγγραφα που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ

Αυτή την περίοδο το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει επίσης έγγραφα που αφορούν ισχυρισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πάνω από 47.000 αρχείων που λείπουν από τη συνολική συλλογή σχεδόν 3 εκατομμυρίων εγγράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται περιλήψεις συνεντεύξεων του FBI που βασίζονται σε μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες γυναίκας, η οποία εμφανίστηκε μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τον Τραμπ πριν από δεκαετίες, όταν ήταν ακόμη ανήλικη, όπως αναφέρεται στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο.

«Αβάσιμοι και ψευδείς» οι ισχυρισμοί για το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020. Οι ισχυρισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται στην ανακοίνωση «αβάσιμοι και ψευδείς».

«Θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο»

Παράλληλα, μέλη του Κογκρέσου που διεξάγουν ξεχωριστές έρευνες για την υπόθεση Έπσταϊν πιέζουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δεσμευτεί ότι θα δημοσιοποιήσει πλήρως όλα τα αρχεία που διαθέτει.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη προσπάθεια κοινοβουλευτικής εποπτείας της υπόθεσης.

«Θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο», ανέφερε σε ενημέρωση Τύπου στις 26 Φεβρουαρίου. «Θα ακολουθήσουμε κάθε πιθανή πληροφορία και θα μιλήσουμε με πιθανούς πληροφοριοδότες».

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, επιμένοντας ότι διέκοψε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν πολλά χρόνια πριν ξεκινήσουν οι έρευνες σε βάρος του χρηματιστή. Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης, ενώ ανέμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

Ο Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει τις πιέσεις για πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων «απάτη» που προωθούν Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, ενώ έχει καταθέσει αγωγή κατά της Wall Street Journal για δημοσίευμα που υποστήριζε ότι είχε στείλει επιστολή στον Έπσταϊν — έναν ισχυρισμό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ψευδή, κακόβουλο και δυσφημιστικό».

Με βάση τη νομοθεσία που υπέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος τον Νοέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε υποχρέωση να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τις έρευνες για τον Έπσταϊν έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Στα έγγραφα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται χιλιάδες φορές, καθώς ο ίδιος διατηρούσε κοινωνικές σχέσεις με τον Έπσταϊν κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000. Μάλιστα, σε κάποια περίοδο ο Έπσταϊν είχε αναφερθεί στον Τραμπ ως «τον πιο στενό του φίλο».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα, ενώ η αναφορά ενός προσώπου στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

*Με πληροφορίες από: Independent