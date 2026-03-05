magazin
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
05 Μαρτίου 2026, 13:40

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Σχεδόν 48.000 αρχεία από τις έρευνες για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό Τζέφρι Έπσταϊν δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παρότι στο πλαίσιο του νόμου Epstein Files Transparency Act έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες από 2 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, σύμφωνα με το Independent.

Η πρώτη φάση των υποχρεωτικών δημοσιοποιήσεων περιλάμβανε πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες υλικού, όμως μετά από επανεξέταση το σύνολο των διαθέσιμων εγγράφων υπολογίζεται πλέον περίπου στις 2,7 εκατομμύρια σελίδες, σύμφωνα με ανάλυση των αρχείων από το CBS News και τη Wall Street Journal.

47.635 αρχεία προσωρινά εκτός συστήματος

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στα δύο μέσα ότι «47.635 αρχεία τέθηκαν προσωρινά εκτός συστήματος για πρόσθετο έλεγχο και αναμένεται να επανέλθουν έως το τέλος της εβδομάδας».

Στα αρχεία που αποσύρθηκαν προσωρινά περιλαμβάνονται και έγγραφα που σχετίζονται με ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες εις βάρος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η Independent.

Προς τι η καθυστέρηση;

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Νάταλι Μπαλντασαρέ, εξήγησε ότι η καθυστέρηση συνδέεται με την ανάγκη προστασίας των επιζωσάντων και την επεξεργασία του υλικού. Όπως ανέφερε, «η ομάδα μας εργάζεται συνεχώς για να εξετάσει τις ανησυχίες των θυμάτων, να αφαιρέσει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και οποιεσδήποτε εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα», επισημαίνοντας ότι όλα τα έγγραφα θα επανέλθουν στο διαδίκτυο μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαγραφές και επεξεργασίες.

Έγγραφα που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ

Αυτή την περίοδο το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει επίσης έγγραφα που αφορούν ισχυρισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πάνω από 47.000 αρχείων που λείπουν από τη συνολική συλλογή σχεδόν 3 εκατομμυρίων εγγράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται περιλήψεις συνεντεύξεων του FBI που βασίζονται σε μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες γυναίκας, η οποία εμφανίστηκε μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τον Τραμπ πριν από δεκαετίες, όταν ήταν ακόμη ανήλικη, όπως αναφέρεται στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο.

«Αβάσιμοι και ψευδείς» οι ισχυρισμοί για το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020. Οι ισχυρισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται στην ανακοίνωση «αβάσιμοι και ψευδείς».

«Θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο»

Παράλληλα, μέλη του Κογκρέσου που διεξάγουν ξεχωριστές έρευνες για την υπόθεση Έπσταϊν πιέζουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δεσμευτεί ότι θα δημοσιοποιήσει πλήρως όλα τα αρχεία που διαθέτει.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη προσπάθεια κοινοβουλευτικής εποπτείας της υπόθεσης.

«Θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο», ανέφερε σε ενημέρωση Τύπου στις 26 Φεβρουαρίου. «Θα ακολουθήσουμε κάθε πιθανή πληροφορία και θα μιλήσουμε με πιθανούς πληροφοριοδότες».

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, επιμένοντας ότι διέκοψε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν πολλά χρόνια πριν ξεκινήσουν οι έρευνες σε βάρος του χρηματιστή. Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης, ενώ ανέμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

Ο Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει τις πιέσεις για πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων «απάτη» που προωθούν Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, ενώ έχει καταθέσει αγωγή κατά της Wall Street Journal για δημοσίευμα που υποστήριζε ότι είχε στείλει επιστολή στον Έπσταϊν — έναν ισχυρισμό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ψευδή, κακόβουλο και δυσφημιστικό».

Με βάση τη νομοθεσία που υπέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος τον Νοέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε υποχρέωση να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τις έρευνες για τον Έπσταϊν έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Στα έγγραφα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται χιλιάδες φορές, καθώς ο ίδιος διατηρούσε κοινωνικές σχέσεις με τον Έπσταϊν κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000. Μάλιστα, σε κάποια περίοδο ο Έπσταϊν είχε αναφερθεί στον Τραμπ ως «τον πιο στενό του φίλο».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα, ενώ η αναφορά ενός προσώπου στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

*Με πληροφορίες από: Independent 

Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Κόσμος
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν αμερικανικό F-15 – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν αμερικανικό F-15 – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»
05.03.26

Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
