Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την Τετάρτη να κλητεύσει την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Η επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων που σχετίζονται με την έρευνα για την εμπορία ανθρώπων σε βάρος του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες, φωτογραφίες και βίντεο από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν. Ωστόσο, επικρίθηκε για την προστασία πολλών εν των ισχυρών προσώπων τα οποία αναφέρονται εκεί, αλλά και για την αποκάλυψη τον ονομάτων κάποιων από τα θύματα. Επίσης, έχει καταγγελθεί από τους Δημοκρατικούς ότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα έγγραφα που αφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ, για να τον προστατέψουν.

Η ψηφοφορία πέρασε, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν την κλήτευση της Παμ Μπόντι. Η πρόταση είχε γίνει από τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα, σε ένδειξη συνεχιζόμενης απογοήτευσης με την εξέταση και την δημοσιοποίηση από το υπουργείο των εγγράφων σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο για την κλήτευση.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και η σύζυγός του, πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, συναντήθηκαν πρόσφατα με τους νομοθέτες της επιτροπής για τις δικές τους καταθέσεις σχετικά με τις διασυνδέσεις του πρώην Δημοκρατικού προέδρου με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.